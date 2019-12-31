Новости

Ушел из жизни Сергей Улин, бывший вице-президент АЛРОСА

В последний день 2019 года в возрасте 69 лет скончался Сергей Арамович Улин, отдавший много времени и сил работе в алмазной отрасли России.

Сегодня

АО «АГД ДАЙМОНДС» приняло участие в горной конференции в Анголе

20-21 ноября в столице Анголы – Луанде состоялась I конференция-выставка, посвященная горнодобывающей отрасли страны (Angolan Mining Conference & Exhibition, AMC), в работе которой приняло участие АО «АГД ДАЙМОНДС».

31 декабря 2019

Miscaro Jewellery сосредоточится на украшениях для повседневного ношения

Компания «Miscaro Jewellery» привлекла 2,5 млн рупий, полученных от частного инвестора, чтобы сосредоточиться на создании ювелирных изделий для повседневной одежды для женщин.

31 декабря 2019

АЛРОСА намерена провести 34 международных аукциона по продаже крупных алмазов в 2020 году

АЛРОСА, российский и мировой алмазный гигант, намерена провести 34 международных аукциона по продаже алмазов специальных размеров в 2020 году, говорится на сайте компании.

31 декабря 2019

Маркировка поможет защитить спрос на природные камни - глава Якутии

Маркировка природных алмазов нужна, чтобы защитить спрос на природный продукт.

30 декабря 2019

Андрей Жарков: «Я стал предпринимателем, чтобы создать мирового игрока на рынке»

05 декабря 2019
Экспертиза

(robb.report) - Генеральный директор предприятия по производству лабораторных алмазов Ultra C, в прошлом — президент АЛРОСА, заместитель руководителя Гохрана России, председатель совета директоров ОАО «ПО «Кристалл», коммерческий директор ОАО «Приокский завод цветных металлов», член Совета директоров ОАО «Новосибирский аффинажный завод», начальник отдела сбыта драгоценных металлов ОАО «ГМК «Норильский Никель», руководитель проекта в компании РУСАЛ.

Основатель компании по производству и дистрибуции выращенных алмазов — о воле случая, кризисе алмазодобывающих компаний и вечных ценностях.

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