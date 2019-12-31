Андрей Жарков: «Я стал предпринимателем, чтобы создать мирового игрока на рынке»

(robb.report) - Генеральный директор предприятия по производству лабораторных алмазов Ultra C, в прошлом — президент АЛРОСА, заместитель руководителя Гохрана России, председатель совета директоров ОАО «ПО «Кристалл», коммерческий директор ОАО «Приокский завод цветных металлов», член Совета директоров ОАО «Новосибирский аффинажный завод», начальник отдела сбыта драгоценных металлов ОАО «ГМК «Норильский Никель», руководитель проекта в компании РУСАЛ.
Основатель компании по производству и дистрибуции выращенных алмазов — о воле случая, кризисе алмазодобывающих компаний и вечных ценностях.