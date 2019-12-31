Андрей Жарков: «Я стал предпринимателем, чтобы создать мирового игрока на рынке»

Ушел из жизни Сергей Улин, бывший вице-президент АЛРОСА В последний день 2019 года в возрасте 69 лет скончался Сергей Арамович Улин, отдавший много времени и сил работе в алмазной отрасли России.

АО «АГД ДАЙМОНДС» приняло участие в горной конференции в Анголе 20-21 ноября в столице Анголы – Луанде состоялась I конференция-выставка, посвященная горнодобывающей отрасли страны (Angolan Mining Conference & Exhibition, AMC), в работе которой приняло участие АО «АГД ДАЙМОНДС».

Miscaro Jewellery сосредоточится на украшениях для повседневного ношения Компания «Miscaro Jewellery» привлекла 2,5 млн рупий, полученных от частного инвестора, чтобы сосредоточиться на создании ювелирных изделий для повседневной одежды для женщин.

АЛРОСА намерена провести 34 международных аукциона по продаже крупных алмазов в 2020 году АЛРОСА, российский и мировой алмазный гигант, намерена провести 34 международных аукциона по продаже алмазов специальных размеров в 2020 году, говорится на сайте компании.