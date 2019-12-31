Удивительная ситуация с флуоресценцией

20 декабря 2019

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) – У алмазной отрасли сложные отношения с флуоресценцией.

На первых порах как отрасль, так и потребители считали ценным бриллиант, который светился в ультрафиолетовом свете. Считалось, что это улучшало цвет бриллианта, а также предоставляло различные возможности для нишевого маркетинга. Возьмите эпоху дискотек 1980-х, когда использовали неоновое освещение и светящийся в темноте бриллиант мог выглядеть круто.

Но со временем положительный взгляд на флуоресценцию изменился, по крайней мере, с точки зрения отрасли. Различные периоды перепроизводства и один или два скандала, связанных с этой темой, привели к тому, что отрасль стала продавать бриллианты с различной степенью флуоресценции со скидкой. Мы исследуем эту проблему в ноябрьском выпуске Отчета об исследованиях Rapaport (Rapaport Research Report) и представляем наши обновленные рекомендации о том, что это за скидки. Чем выше категория цвета, тем больше негативное влияние флуоресценции на цену.

Скидки озадачивают. В 1997 году Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) опубликовал расширенный отчет о флуоресценции, в котором он оспаривал мнение о том, что это свойство оказывает негативное влияние на бриллианты более высокой категории цвета. Во всяком случае, заключил GIA, флуоресценция усиливает цвета более низкой категории, и она не сказывается на прозрачности бриллианта.

Самое главное то, что, как обнаружил GIA, покупатели ювелирных изделий не видят разницы между бриллиантами с флуоресценцией и без нее. Она не представляла проблему для потребителя раньше и не является проблемой сегодня, как считает большинство специалистов по бриллиантам, с которыми мы консультировались при составлении данного отчета.

Если это правда, то отрасль упускает возможность. Самая большая проблема, стоящая перед отраслью, состоит в том, чтобы выяснить, как расширить спрос, который сузился за последнее десятилетие, когда покупатели стали более избирательными в своих требованиях. В результате наблюдается переизбыток бриллиантов, которые трудно продать. Во многих случаях это потому, что они флуоресцентные.

Мы наблюдаем восстановление спроса на камни со слабой или отсутствующей флуоресценцией и сохраняющийся слабый спрос на бриллианты со средней, сильной и очень сильной флуоресценцией. Это трудно понять, если потребитель не слишком обеспокоен этой проблемой.

В этом и заключается возможность: опытные диамантеры и ювелиры покупают флуоресцентные товары и продают их как специализированный продукт. У некоторых крупных продавцов, в особенности у АЛРОСА, в объемах производства много камней с флуоресценцией, и они пытаются создать категорию для этих камней. Принимая во внимание, что отрасли нужен путь для сбыта своих флуоресцентных алмазов и бриллиантов, она должна поддерживать подобные инициативы.



