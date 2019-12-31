Скрытые сокровища: обзор новостей активно работающих алмазных компаний

18 декабря 2019

Автор: Алиша Хайяте (Alisha Hiyate)

(northminer.com) - Обзор последних новостей компаний, активно занимающихся геологоразведкой алмазов, разработчиков месторождений и алмазодобытчиков в Канаде, а также зарегистрированных на бирже компаний из Канады, работающих за рубежом.

Adia Resources

Весной этого года Adia Resources завершила начальную программу бурения по поиску алмазов и наземную гравиметрическую съемку на своем проекте Линкс (Lynx) возле общины Оксфорд-Хаус в провинции Манитоба. Хотя компания планировала пробурить восемь скважин общей глубиной 3 000 метров, из-за более позднего запуска и технических проблем программа была ограничена тремя скважинами общей глубиной 1 258 метров.

Adia рассчитывает получить результаты проб на микроалмазы в четвертом квартале.

Компания утверждает, что скважины пересекают, и это подтверждается интерпретацией данных геологоразведки, ультрамафический алмазоносный блок длиной не менее 3 км и шириной до 315 метров.

Adia также сообщила о результатах двух 20-литровых проб пляжного песка, отобранных на проекте Линкс в 2018 году. Всего было извлечено 163 алмаза размером + 0,3–0,5 мм, а также семь алмазов размером + 0,5–1 мм. В первом примере 58% алмазов были бесцветными, и 40% были либо додекаэдрическими, либо октаэдрическими.

В феврале Adia получила $3,5 млн на разведку на проекте Линкс. Крупнейшими акционерами этой частной компании являются Altius Minerals (TSX: ALS) и De Beers.

Отбор проб на месторождении Линкс позволило установить на участке ряд километровых алмазоносных вулканокластических объектов.

Arctic Star Exploration

Arctic Star Exploration (TSXV: ADD) в июле объявила об открытии двух новых кимберлитов на своем флагманском проекте Тимантти (Timantti) недалеко от Куусамо, Финляндия. Кимберлиты Плаг (Plug) и Карху (Karhu), которые компания описывает как сильно выветрившиеся и глинистые, были обнаружены при прокладке траншей с помощью экскаватора. Новые находки находятся в 450 метрах от роя даек Васа (Vasa), обнаруженного в прошлом году, но, похоже, физически не связаны с ними.

Они находятся примерно в 2 км к северу от кимберлитов Блэк Вулф (Black Wolf), Грэй Вулф (Grey Wolf) и Уайт Вулф (White Wolf), которые оказались алмазоносными. Компания отмечает, что ее воодушевляют результаты отбора проб, которые последовательно сообщают об обнаружении более чем 100 камней в 100 кг породы.

De Beers

В рамках своей программы по расширению ресурсов на принадлежащем ей на 51% руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Северо-Западных территориях De Beers и ее партнер Mountain Province Diamond (TSX: MPV; NASDAQ: MPVD) в июне сделали новое открытие кимберлита.

Кимберлит Уилсон (Wilson) находится в 200 метрах от трубки Тузо (Tuzo), разработка которой намечена несколько позднее в плане работы рудника, и он расположен в пределах проектных границ карьера Тузо. В рамках программы расширения ресурсов было взято путем бурения более 22 000 метров керна. В 2018 году недалеко от Тузо была обнаружена еще одна маленькая трубка - Кюри (Curie).

В этом году вся компания De Beers рассчитывает произвести в общей сложности 31 млн каратов, так как она продолжает добычу в слабых рыночных условиях. Объем производства алмазодобывающей компании в Канаде снизился в третьем квартале на 34% (по сравнению с годом ранее) до 800 000 каратов из-за закрытия рудника Виктор (Victor) в Онтарио в середине года.

С другой стороны, Гачо Куэй находится в середине работ, которые проводит De Beers по сокращению выбросов углерода. В июле De Beers Canada получила грант в размере $675 000 от Natural Resources Canada (NRC) для своей глобальной исследовательской программы по улавливанию углерода. Финансирование в рамках программы экономического роста и экологически чистого производства, проводимой NRC, поддержит дальнейшие исследования на Гачо Куэй по возможности хранения больших объемов углерода в переработанном кимберлите посредством карбонизации минералов.

De Beers говорит, что лабораторные эксперименты привели к успеху, и они будут сопровождаться крупномасштабной демонстрацией в полевых условиях на руднике. Компания работает с учеными из Университета Британской Колумбии, Университета Трента, Университета Альберты и Национального научно-исследовательского института (Institut national de la recherche scientifique, INRS).

Diamcor Mining

В последнем квартале Diamcor Mining (TSXV: DMI) сообщила о повышении проданных и поставленных объемов алмазов в каратах. Компания продала в общей сложности 8 584,62 карата, при этом первые 3 759,62 карата алмазов принесли $569 059, или $151,36 за карат.

Diamcor недавно привлекла новую эксплуатационную группу для улучшения перерабатывающих мощностей на своем проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) в Южной Африке. В рамках оценки работы установки команда переработала ранее образовавшиеся хвосты и ранее накопленный материал, идентифицируя области для улучшения показателей. Компания сообщает, что в результате внедряются новые методы работы.

В августе Diamcor завершила сделку по финансированию с помощью долгосрочного займа в размере $1,1 млн на введение в эксплуатацию дополнительного оборудования для обеспечения увеличения объемов переработки на проекте Крон-Эндора и для оборотного капитала.

Dunnedin Ventures

Dunnedin Ventures (TSXV: DVI) сосредоточила свое внимание на участке площадью 3 кв. км своего проекта Кахуна (Kahuna) в территории Нунавут как на возможном источнике обособленного простирания высококачественных минералов-индикаторов алмазов, обнаруженных в Целевом районе работ Джозефина (Josephine Target Area, JTA), входящем в этот проект.

В конце 2018 года компания собрала 750 образцов валунной глины в JTA. В марте она сообщила, что было проанализировано 109 приоритетных проб, и результаты свидетельствуют о том, что источник минералов-индикаторов находится в районе площадью 3 кв. км, расположенном на северо-западном конце JTA, покрытом льдом. Компания заявляет, что следующим шагом будет определение целей, подобных трубкам, для ее следующей программы разведки.

GGL Resources

В июле GGL Resources (TSXV: GGL) провела полевые работы (отбор проб тяжелых минералов и картирование пригодности валунной глины) на проекте ZIP, являющемся частью участка PGB, принадлежащего ей на 100% и находящегося в 70 км к западу от рудника Экати (Ekati) в Северо-Западных территориях.

Работа была проведена в сотрудничестве с Геологической службой Северо-Западных территорий (Northwest Territories Geological Survey, NTGS) в рамках региональной программы, направленной на разработку и выпуск новых наборов данных по геонаукам для дальнейшей геологической разведки в этом районе. GGL также располагает данными воздушной магнитной и электромагнитной съемки, которую она проводила раньше на объекте.

Этим летом на проекте Стейн (Stein) компании Arctic Star Exploration в Нунавуте GGL провела наземную геофизическую съемку и определила множество «очень интересных» целей с характерными признаками присутствия кимберлитов. Компания проводит дальнейшее моделирование и определение приоритетных целей для будущего бурения.

У GGL есть возможность получить 60-процентную долю в проекте, обнаружив кимберлит на месте образования. Проект расположен в 45 км от приливной воды на южной части полуострова Бутия. Бурение по проекту еще не проводилось.

Lithoquest Diamonds

В прошлом году после завершения первоначальной программы бурения по проекту Норт Кимберли (North Kimberley) на северо-западе Австралии Lithoquest Diamonds (TSXV: LDI) сделала два новых открытия на этом же проекте.

В рамках второй программы бурения, которая началась в октябре, на трех объектах было пробурено 11 скважин методом обратной циркуляции общей глубиной 928 метров. Кимберлит был пересечен на двух из этих объектов. Третий объект не показал наличия кимберлита, однако компания по-прежнему считает его перспективным. Из-за ограничения по времени на объекте была завершена только одна скважина.

В начале этого года Lithoquest также объявила результаты бурения на кимберлите 1804, первом кимберлите, обнаруженном компанией на севере округа Кимберли. В керне микроалмазы не обнаружены.

Микроалмазы были извлечены из пробы, взятой из выветрившихся обнажений в проекте, и из шлиховой пробы.

Margaret Lake Diamonds

В мае Margaret Lake Diamonds (TSXV: DIA) завершила наземную, магнитную и электромагнитную съемку на своем объекте Диаграс (Diagras) в Северо-Западных территориях, принадлежащем ей на 60%. 40% акций принадлежат Arctic Star Exploration. На участке Диаграс имеется 23 известных кимберлита, и исследования были сосредоточены вокруг известных кимберлитов и воздушных геофизических аномалий с характерными признаками наличия кимберлитов.

Диаграс находится на простирании рудника Даявик (Diavik), который находится всего в 35 км. Компания говорит, что после трех сезонов геофизических работ у нее теперь достаточно объектов бурения, чтобы оправдать программу, запланированную на весну 2020 года. Для бурения были определены семь объектов.

Mountain Province Diamond

В третьем квартале Mountain Province Diamond (TSX: MPVD; NASDAQ: MPVD) сообщила о снижении объема добычи и цен продажи алмазов на руднике Гачо Куэй в Северо-Западных территориях, принадлежащем ей на 49%. Добыча снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было извлечено 1,5 млн каратов алмазов при содержании 1,72 карата на тонну.

Объем производства за год все еще находится в соответствии с планом на уровне 6,6-6,9 млн каратов. Рудником управляет De Beers, которой принадлежит 51%.

Достигнутые цены снизились до US$52,5 за карат с US$72,5 за карат в том же квартале 2018 года.

С точки зрения маркетинга, компания ищет способы получения более высоких цен на алмазы с флуоресценцией, которыми славится Гачо Куэй. Юниор планирует запустить маркетинговую инициативу до конца года.

North Arrow Minerals

Этой весной компания North Arrow Minerals (TSXV: NAR) начала проектирование и исследование стоимости небольшой мобильной установки по извлечению алмазов, чтобы осуществить запланированный отбор валовых проб в объеме 10 000 тонн на своем проекте Науджаат (Naujaat) в Нунавуте. Компания изучает варианты проектов, в которых будет использоваться технология сортировки TOMRA XRT для извлечения алмазов размером более 3 мм (более 0,5 карата). Ожидается, что такое оборудование и его размещение на месте сократят затраты за счет того, что внимание будет сосредоточено на более дорогих алмазах, которые будут иметь наибольшее значение для экономических показателей рудника.

В июле компания объявила, что ее партнер по совместному предприятию по проекту LDG, компания Dominion Diamond Mines, обнаружила кимберлит в первой скважине проекта разведочного бурения, проведенного летом. LDG находится недалеко от рудника Даявик компаний Rio Tinto и Dominion; после завершения текущей программы North Arrow сохранит 21%.

Этим летом North Arrow также завершила программу отбора проб на своем проекте Локи (Loki) в районе Лак-де-Гра, Северо-Западные территории, и продала дополнительные 0,5% роялти компании Umgeni Holdings, доведя эти отчисления в общей сложности до 2%.

Olivut Resources

В сентябре Olivut Resources (TSXV: OLV) завершила программу бурения с обратной циркуляцией (RC) на проекте Сихорс (Seahorse), который является частью владения Хортон (Horton) компании Talmora Diamond (CSE: TAI) в Северо-Западных территориях. Olivut имеет право получить до 50% доли в проекте, потратив $1,2 млн на разведку в течение двух лет и выплатив $200 000 компании Talmora. Соглашение об участии было подписано летом прошлого года.

Буровая установка, которую можно транспортировать вертолетом, была использована для проверки аномалий, ранее выявленных в ходе региональных и детальных геофизических исследований с помощью вертолета с установленным на его борту магнетометром, используемый для разведки полезных ископаемых. Olivut полагает, что Сихорс может быть источником 18 макроалмазов, обнаруженных в образцах этого района вниз по льду на западе, и положительных химических показателей по минералу-индикатору, обнаруженному в этом районе.

Olivut также владеет 100% долей участия в проекте HOAM в Северо-Западных территориях.

Pangolin Diamonds

В октябре Pangolin Diamonds (TSXV: PAN) начала первый этап проекта по бурению на проекте MSC в Ботсване. MSC занимает площадь 10 кв. км в рамках проекта Малатсвае (Malatswae) этой компании.

В рамках программы бурения проводится геофизическая съемка и отбор проб почвы, в результате которых уже добыто 19 алмазов, в том числе один макроалмаз. Компания заявляет, что добыла необычно большое количество алмазов на проекте MSC, и они сосредоточены на четырех разных участках в этом районе, что предполагает наличие нескольких источников кимберлита. Pangolin планирует провести бурение как минимум на пяти объектах на проекте, начиная с ударного бурения, и, если кимберлит пересекается в какой-либо из скважин, перейти на керновое бурение.

В сентябре компания привлекла почти $850 000.

RJK Explorations

RJK Explorations (TSXV: RJX.A) в марте пробурила две скважины на алмазном участке Бишоп Ниписсинг (Bishop Nipissing), расположенном к югу от города Кобальт провинции Онтарио. Эти заявки были получены в феврале от геологоразведчика Тони Бишопа (Tony Bishop), который искал источник желтого алмаза Ниссипинг весом 800 каратов, обнаруженного в этом районе в начале 20-го века.

RJK пробурила в общей сложности пять скважин на 559 метров. Результаты бурения по первому объекту не показали геофизической цели, и дальнейшая работа может быть выполнена на объекте после того, как будут выполнены дополнительные работы по отбору проб и геофизической съемке. Второй объект дал керн «уникального вида» в трех из четырех пробуренных скважин. Результаты указывают на гранитную брекчию без мантийного материала. RJK говорит, что необходимо провести дополнительную работу.

Компания провела программу бурения с отбором проб и детальными геофизическими работами. RJK сообщает, что участки общей площадью 20,9 кв. км расположены на хорошо организованном кимберлитовом месторождении в структурной зоне Темискаминг (Temiskaming) и содержат по меньшей мере 18 потенциальных кимберлитовых трубок. У нее есть разрешения на бурение в местах расположения всех потенциальных кимберлитовых тел, определенных на данный момент.

Talmora Diamonds

См. Olivut Resources выше.

Tango Mining

В этом году алмазный рудник Юна (Oena) компании Tango Mining (TSXV: TGV) показал наилучший результат, добыв 762,4 карата в период с мая по август. 339 алмазов были проданы по средней цене US$1 346 за карат. Юнa - это аллювиальный проект в Северо-Капской провинции Южной Африки. Два подрядчика работают над проектом, используя восемь установок для промывки с целью обработки несортированного материала, полученного с рудника, и хвостов от предыдущей добычи.

Tango владеет 43% акций компании African Star Minerals, которой принадлежат 100% рудника Юнa.

Tango скоро будет переименовано в Southstone Minerals, об изменении названия было объявлено в июле.

Tri-Origin Exploration

В октябре Tri Origin Exploration (TSXV: TOE) подписала два соглашения о геологоразведке с De Beers, что позволило алмазодобывающему предприятию провести разведку и бурение двух из своих участков.

В конце сентября юниорская компания объявила о соглашении по своему участку Саут Абитиби (South Abitibi), а в октябре сообщила еще об одном - в соседнем проекте Ниписсинг Кобальт (Nipissing Cobalt), около Кобальта, Онтарио. De Beers определила объекты на обоих участках, и соглашения позволяют компании проводить предварительное бурение и, если будут обнаружены кимберлиты, оценивать их на содержание алмазов. Как только станут известны результаты этих программ, компании разработают более комплексные соглашения об увеличение доли.

Обе программы бурения должны были начаться в октябре.

Tsodilo Resources

Tsodilo Resources (TSXV-TSD) планирует взять валовую пробу на своем проекте BK16 в Ботсване. Компания планирует добыть 20 000 тонн кимберлита.

В рамках первой фазы программы бурения большого диаметра Tsodilo добыла 2 077 тонн для первоначальной оценки качества и стоимости алмазов на BK16. Эта программа показала, что BK16 может содержать алмазы стоимостью от US$281 до US$792 за карат, и подтвердила наличие алмазов типа IIa (3,8% от добытых), а также подтвердила наличие специальных камней (10,8 карата и выше). Анализ частотного распределения по размерам показывает, что 2-5% содержащихся объемов в каратах могут быть специальными камнями.

Валовая проба во время фазы 2 будет взята путем поверхностного отбора проб при призматическом прямом врубе, что должно привести к извлечению от 800 до 1 600 каратов алмазов и позволит Tsodilo определить предполагаемый ресурс.

Потребуется около 25 метров вскрыши, чтобы обнажить кимберлит, и образцы будут взяты на глубине 30-35 метров. Окончательные проектные работы по забору проб и выдаче разрешений находятся в стадии разработки.

Rio Tinto

План Rio Tinto (TSX: RIO; NYSE: RIO) по размещению обработанного кимберлита в подземных и открытых горных выработках на руднике Даявик находится на рассмотрении Совета по оценке воздействия на окружающую среду в долине Маккензи (Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board). Предполагается, что в существующем на руднике хранилище кимберлита не хватит места до окончания срока эксплуатации рудника в 2025 году.

Даявик принадлежит на 60% компании Rio Tinto, а частной компании Dominion Diamond Mines принадлежат 40%.

Rio Tinto также проводит геологоразведочные работы на проекте Стар Орион Саут (Star-Orion South) компании Star Diamond.