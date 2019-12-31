Финансирование алмазной отрасли сокращается. Вот что это означает

09 декабря 2019

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Финансирование алмазной отрасли за последние пару лет значительно сократилось. Вообще, отрасль считает это неблагоприятным, но с этим можно поспорить. Бесспорно то, что сейчас уровень задолженности алмазной отрасли находится на самом низком уровне за последнее десятилетие.

В настоящее время объем финансирования алмазной отрасли оценивается примерно в $9 млрд. По нашим оценкам, задолженность отрасли в 2019 году составила в среднем $9,7 млрд, причем в течение года она снижалась. Сюда входят предоставленные банком кредиты и деньги, предоставленные другими финансовыми организациями, например, инвестиционными фирмами и страховыми компаниями.

Принимая во внимание некоторые колебания, нисходящий тренд не является уникальным для этого прошедшего года. Это растянувшийся процесс, который начался еще в 2011 году. Хотя поступление денежных и кредитных ресурсов в 2014 году резко возросло, с тех пор оно пошло на убыль. Задолженность отрасли не была такой низкой уже 15 лет, с 2004 года. Это положительный признак, как я далее покажу.

Финансирование алмазной отрасли или задолженность алмазной отрасли?

Можно утверждать, что вопрос о том, говорим ли мы о финансировании алмазной отрасли или о ее задолженности - это просто вопрос семантики, это две стороны одной медали. Очевидно, что банковское финансирование является двигателем роста отрасли - любой отрасли. Силиконовая долина не могла бы добиться блестящих успехов за последние несколько десятилетий без венчурных капиталовложений, IPO и других источников финансирования.

Но в то же время финансирование иногда может стать обоюдоострым мечом в руках тех, кто плохо им владеет. Алмазная индустрия с высоким уровнем задолженности и крупными долгами уязвима. Высокий потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в 2010 году вызвал резкий рост спроса со стороны китайских и индийских ритейлеров, который начался в начале 2011 года. Это привело к росту цен на бриллианты и, естественно, к росту цен на алмазы, поскольку мидстрим - средняя часть алмазопровода - перешел на покупку, производство бриллиантов и безумную оптовую торговлю, чтобы удовлетворить спрос.

В то время Standard Chartered Bank вложил огромную сумму денег в мидстрим алмазной отрасли. Казалось, что все в мидстриме стремительно обогатились. Но дополнительное финансирование только подогревало рост цен. Это не способствовало проведению научно-исследовательских работ, получению добавленной стоимости или устойчивому росту. Повышение цен, конечно, было ценовым пузырем, и в июле 2011 года цены на бриллианты начали резко падать. При этом стало сокращаться финансирование алмазной отрасли. С тех пор цены на бриллианты снижаются.

Еще хуже то, что кредиторы на фоне скопления больших запасов при падающем спросе и снижения стоимости запасов начинают требовать возврата своих денег. Это нанесло очень сильный удар по отрасли и привело к ряду банкротств.

Повышение финансирования алмазной отрасли ведет к резкому росту цен на алмазы

Об этом было сказано ранее, но стоит повторить. По мере роста финансирования алмазной отрасли растут и цены на алмазное сырье. При сокращении финансирования снижаются цены на алмазное сырье. Существует довольно прямая взаимосвязь. Вливание денег в 2010-2011 годах, а также и в 2014 году оказало непосредственное влияние на цены на алмазы.

Вопрос не в том, происходит ли это в действительности, а в том, какое это оказывает влияние. Когда финансирование становится менее доступным и снижается, цены на алмазное сырье сокращаются не так быстро. Это реальная цена повышения цен, вызванного финансированием. Очень трудно убедить алмазодобывающие компании снижать цены, когда складские запасы накапливаются, а продажи падают. Это еще сложнее сделать, когда проблема заключается в снижении доступа к финансированию.

Есть такие, кто будет утверждать, что это невозможно и этому есть основания: это фантастический процесс форсирования консолидации рынка. Трейдеры в Бельгии и Израиле, сетующие на «несправедливое преимущество», которое есть у индийских трейдеров, выражающие глубокое желание иметь доступ к тому виду финансирования, который имеют их коллеги из Мумбая, должны помнить об этом. Просто рассмотрите соотношение закрытия предприятий в Индии и сравните его с ситуацией в Бельгии и Израиле. Уже одно это говорит вам об опасности более широкого доступа к деньгам.

Существует ли дефицит финансирования алмазной отрасли?

Основная проблема заключается в том, что более высокие цены на алмазы требуют более высоких цен на бриллианты (но только если вы хотите сохранить прибыль). При таком сильном сопротивлении потребителей повышению цен, является ли вливание кредита решением для нынешнего низкого уровня? Теоретически, если отрасль сможет сдержать этот натиск, дополнительные деньги могут быть использованы для маркетинга. Но кого мы обманываем? Этот натиск невозможно сдержать. Лишние деньги всегда на самом деле используются для укрепления позиции, а это означает, что все спешат покупать алмазы.

Фактически отрасль в целом обнаружила, что необходимо обеспечение самофинансирования. Как отметил один проницательный трейдер, сокращение предложения алмазного сырья и недавнее снижение цен высвободили большую кучу денег, «экономия» составила свыше $3 млрд на закупках алмазного сырья только в 2019 году.

Учитывая сокращение накладных расходов от сокращения производства бриллиантов и резкое сокращение финансирования в этом году, это выглядит почти как выгодная сделка для мидстрима.

На самом деле, сокращение дало мидстриму алмазной отрасли прекрасную возможность привести многое в порядок, включая повышение эффективности, и распрощаться с теми, кто не воспользовался случаем и ушел из бизнеса.

Как будут выглядеть цены на алмазное сырье в будущем?

Цены на алмазное сырье в будущем будут зависеть от поставщиков, то есть от тех, кто поставляет сырье и предоставляет кредиты. Если финансирование останется на текущем или аналогичном уровне, а складские запасы сохранятся, темпы поставок алмазов обеспечат здоровый рост в мидстриме.

Более вероятный сценарий предполагает, что алмазодобывающие компании восстановят цены и объемы продаж в ближайшем будущем. Захотят ли финансовые учреждения увеличить финансирование мидстрима алмазной отрасли? Вероятно. Будем только надеяться, что в эпоху дешевых денег они будут делать это с максимальной осторожностью.



