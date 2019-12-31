Изнанка разрушительной жизни «шопоголика»

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Экспертиза

Авторы: Джейн Ридли и Майкл Каплан (Jane Ridley, Michael Kaplan)

(nypost.com) - В разгар своей зависимости от покупок Лиза, 56-летняя дипломированная медсестра, растратила $10 000 семейных сбережений, взяла втайне от мужа три займа и накопила $50 000 задолженности по кредитной карте.

Чего еще стоили Лизе ее неконтролируемые расходы? Ее брака.

«Я совершила много вещей, которыми невозможно гордиться», - говорит Лиза, мать двоих детей из Хьюстона, штат Техас, которая попросила The Post не указывать ее фамилию по соображениям конфиденциальности.

Дни между Черной пятницей и 25 декабря являются особенно сложным периодом для таких людей, как Лиза, страдающих непреодолимым – компульсивным - желанием делать покупки. Считается, что их число достигает около 5% всего населения, согласно исследованию 2015 года, которое было опубликовано в журнале Addiction.

«Эта зависимость существует как у мужчин, так и у женщин, - объясняет Терренс Шульман (Terrence Shulman), основатель и директор Шульманского центра по компульсивным кражам, расходам и накопительству (Shulman Center for Compulsive Theft, Spending and Hoarding). - И она явно растет из-за легкого доступа к Интернету».

И хотя непреодолимое влечение покупать - магазиномания - может показаться кому-то несерьезной проблемой, это может привести к заблуждениям с серьезными последствиями.

«Я солгала своему отцу и заставила его подписать ссуду», - говорит Лиза, которую Шульман называет «элитным покупателем», потому что она «охотник за крупной дичью», ценящий экстравагантные высокостатусные вещи.

Она купила своей 9-летней дочери колье с бриллиантами и рубинами за ​​$1 200. Ее сын получил футбольный мяч за $1 000 с подписью Тони Ромо (Tony Romo), бывшего звездного игрока Dallas Cowboys. Добыча для нее самой состояла из сумки из коллекции Kate Spade за $1 000, кошелька бренда Betsey Johnson за $500 и - самое интересное - бриллиантового кольца компании De Beers за $10 000.

«[Кольцо] заставило меня почувствовать так, словно я обрела настоящее счастье, - вспоминает Лиза. - Я чувствовала, что, как только у меня будет эта статусная вещь, мне больше ничего не понадобится, - пока эта вещь не устареет, и я не обнаружу что-то еще, что заставит меня снова ощущать то же самое».

Утонув в долгах и страдая от вины, Лиза в конце концов призналась мужу. Он был в ужасе от расходов своей жены, и в 2002 году пара развелась. К счастью, они воссоединились в 2010 году. «Он сказал, что не может жить без меня», - говорит Лиза.

Но это все-таки не стало для нее уроком. Она продолжала тратить на товары таких брендов, как Michael Kors, Coach и Dooney & Bourke.

Только два года назад Лиза проконсультировалась с Шульманом, который заставил ее понять, что она совершает «финансовую неверность», продолжая лгать своему мужу о своих расходах. Шульман посоветовал ей не покупать ничего в течение шести недель и погасить счет по кредитной карте в сумме $600 и ежемесячный автокредит в размере $379 под полным надзором ее супруга. В этот праздничный сезон она планирует отказаться от своей привычки делать импульсивные «горящие» покупки.

«Я очень стараюсь, - говорит медсестра. - Я не могу продолжать делать то, что делала».

Она утверждает, что ее проблемы проистекают из несчастливого детства, в котором любовь выражалась через материальные вещи. «Подарки были языком любви, - добавляет она. - Моя мама была самовлюбленной и эмоционально незрелой».

Бренда Коннелл (Brenda Connell) также искала причины, стоящие за ее пятидесятилетним пристрастием к покупкам.

Ее мама всегда занималась шопинг-терапией. «Это было своего рода средством заполнить пустоту и местью моему отцу, когда дела шли не очень хорошо», - говорит 70-летняя бабушка.

Коннелл из Спрингс-Лейка, штат Мичиган, никогда не нуждалась в деньгах после того, как вышла замуж за ортодонта. Она тратила их на игрушки и одежду для своих четырех детей и потворствовала своей любви к праздничному убранству, особенно золотым рождественским украшениям от производителя предметов коллекционирования Danbury Mint.

Ее любимым магазином был закрытый сейчас Jacobson’s в Гранд-Рапидсе, где она покупала «классную одежду, туфли и сапожки».

«Я получала удовольствие, когда делала действительно выгодную покупку», - говорит она.

Она также делала все возможное, чтобы скрыть настоящий объем своих покупок.

«Доходило до того, что я оставляла свои покупки в машине до тех пор, пока не считала, что безопасно приносить их домой», - говорит она.

Ситуация ухудшилась после того, как она развелась в 2000 году. Ее бывший муж давал детям «щедрые» чеки на Рождество. «Я чувствовала себя так, будто должна была соревноваться, - говорит Коннелл. - Несмотря на мой относительно скромный доход, я покупала подарочные карты для своих дочерей и сына на общую сумму $1 000 каждый на праздники. Все это накапливалось».

Отставная медсестра теперь живет со своим вторым мужем, бывшим пилотом. С его помощью Коннелл мужественно встретилась со своими злыми духами-искусителями и посетила Shulman Center в 2017 году. К тому времени она накопила $30 000 долгов по кредитной карте.

«Я знала, что должна была придумать способ не только выплатить эти деньги, но и прекратить этим заниматься», - вспоминает она.

Сочетание терапевтических бесед и групп поддержки помогло Коннелл справиться со своим шопоголизмом. Она обратилась за советом в Университет финансового мира (Financial Peace University) Дэйва Рэмси (Dave Ramsey), и супружеская пара рефинансировала свою ипотеку, чтобы погасить $30 000.

Они больше не покупают дорогие подарки или подарочные карты для членов своей семьи.

Вместо этого Коннелл дарит родственникам то, что она называет «подарками-услугами». Она занялась благоустройством их дворов или присматривает за детьми. В преддверии этого Рождества она шьет миниатюрные стеганые одеяла для двух из четырех своих внучат, чтобы постелить их на старинные игрушечные двухъярусные кровати, с которыми она играла еще в детстве.

«Не обязательно тратить много на праздники, - говорит Коннелл. – Подарок от всей души значит гораздо больше».

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