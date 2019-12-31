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Как китайские покупатели предметов роскоши среагируют на повышение цен?

11 декабря 2019
Экспертиза

Автор: Эйвери Букер (Avery Booker)

(jingdaily.com) - Не секрет, что в этом году брендам класса «люкс» было нелегко на рынке Большого Китая - по многочисленным причинам, но удивительно, что это не обязательно должно привести к серьезному ослаблению этого важного рынка. Несмотря на затянувшуюся торговую войну между США и Китаем, на по сути дела замороженный рынок предметов роскоши в Гонконге и на девальвацию юаня этим летом, потребители из материкового Китая продолжают покупать предметы роскоши как в местных магазинах, так и в Интернете.

Конечно, некоторые бренды продолжают получать больше выгоды, чем другие. Тяжеловес в области предметов роскоши Hermès недавно отметил, что его магазины в материковом Китае являются источником силы, которая привела к почти 20-процентному росту продаж в Азии. В июле этого года компания Hermès открыла свой 26-й магазин в Китае - в Сямыне - и инвестирует в свой сайт электронной коммерции на китайском языке hermes.cn.

Дом моды Gucci, принадлежащий компании Kering, заявил, что бизнес, который он потерял в этом году в Гонконге, был восполнен на материке за счет бόльших внутренних расходов китайцев. Tiffany & Co., которую хочет приобрести французский конгломерат LVMH, также уделяет более пристальное внимание операциям на материковом Китае, и генеральный директор этого нью-йоркского бренда сказал Reuters, что Tiffany необходимо «следовать за покупателями туда, где они делают покупки».

Это возобновление покупок в материковом Китае было, по крайней мере, отчасти вызвано ощущением сокращения разрыва между ценами за границей и в Китае. Как сказал один из покупателей изданию Reuters: «Я не чувствую больше такого большого разрыва между ценами за границей и дома, поэтому, когда мне хочется сделать покупку, я теперь обычно просто иду прямо в магазин».

Однако, согласно сообщениям китайской прессы, эта ситуация может сохраниться недолго, поскольку, по сообщениям, бренды премиум-класса сделали ряд повышений цен в материковом Китае. В середине ноября портал Kuaixun Eastmoney привел слова модного блогера Mr. Bags (ранее работавшего в издании Jing Daily) о том, что, по его наблюдениям, многие бренды, в том числе Louis Vuitton, Chanel, Dior и Bottega Veneta, стали в ноябре повышать цены.

Eastmoney отмечает, что с 1 ноября на китайском веб-сайте Louis Vuitton цены на различные товары выросли на 4-11 процентов, при этом цена на сумку Dauphine этого бренда выросла с 21 300 до 23 200 юаней, сумка Neverfull подорожала с 10 000 до 10 900 юаней, а сумка Speedy 25 увеличилась в цене до 11 800 юаней с 10 900.

Компания Chanel также повысила цены в Китае примерно на 10-12 процентов с конца октября, а Dior подняла цены на 6-14 процентов на разные товары. Цена на популярную сумку Saddle увеличилась с 22 000 до 25 000 юаней, а цены на предметы из коллекции Butterfly выросли на 4-10 процентов.

Крупные люксовые бренды регулярно корректируют цены по всему миру по ряду причин, среди которых колебание валютных курсов или рост затрат на логистику и производство, и Китай - не единственный рынок, где в последнее время наблюдается рост цен. С 1 ноября бренды повысили цены также и в Южной Корее. Пекинская Business Daily отмечает, что компания Louis Vuitton подняла цены на различные товары на 4-7 процентов в Корее в этом месяце после аналогичной (но меньшей) корректировки цен в апреле этого года. Chanel также повысила свои цены в Корее где-то на 3-13 процентов в зависимости от товара, в то время как Dior, Bvlgari и Cartier, как сообщается, планируют в скором времени также провести корректировку цен в Корее.

Согласно китайским новостным сообщениям, бренды отмечают, что рост цен в Южной Корее отчасти обусловлен увеличением себестоимости продукции и снижением стоимости вона.

Также не являются неожиданностью недавние корректировки цен в Китае, учитывая, что многие бренды снизили цены в материковом Китае в начале этого года в соответствии с политикой страны по снижению НДС, направленной на стимулирование роста внутренних расходов. Компания Louis Vuitton снизила свои цены на официальном сайте в Китае в конце марта примерно на 3 процента, хотя даже при таком снижении цены оставались выше, чем в европейских магазинах этого бренда.

Вопрос для брендов ближе к концу сложного 2019 года заключается в том, окажут ли эти недавние повышения цен какое-либо реальное влияние на поведение покупателей в Китае и их начинающееся возвращение на этот рынок. Похоже, что китайские СМИ считают, что рост цен вряд ли будет сдерживать основного покупателя предметов роскоши в Китае, который предпочитает делать покупки, исходя из престижа или популярности товаров, а не только цены.

Это, конечно, было бы приятной новостью для крупных брендов, поскольку они надеются больше инвестировать в этот рынок в 2020 году - будь то онлайн (например, магазин Tmall компании Tapestry Inc) или офлайн (попытки Ralph Lauren и Tiffany по расширению реальных магазинов).

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