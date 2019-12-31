DPA: бриллианты - это вид искусства

10 декабря 2019

Автор: Сара Джонс (Sarah Jones)

(luxurydaily.com) - Ассоциация производителей бриллиантов (Diamond Producers Association, DPA) работает над созданием эмоциональной истории о бриллиантах, используя историю камня и его место в культуре.

Выступая среди основных докладчиков на конференции, проведенной 15 ноября организацией Инициативы в искусстве и культуре (Initiatives in Art and Culture) и посвященной моде и дизайну, один из руководителей DPA объяснил, что он рассматривает бриллианты как вид искусства, поскольку искусство - это свет и пропорции. С помощью своих маркетинговых кампаний DPA стремится рассказывать потребителям о возрасте бриллиантов, которым 3 миллиарда лет, и о редкости случаев обнаружения этих камней.

«Бриллианты, которым миллиарды лет, являются самыми древними объектами, к которым большинство из нас когда-либо сможет прикоснуться, не говоря уже о том, чтобы владеть ими», - сказал Грант Мобли (Grant Mobley), руководитель секции торговли в DPA.

«Подобно произведениям изобразительного искусства, бриллиант не подвластен времени и вечен, - сказал он. - Красота бриллианта может пережить поколения, становясь частью собственной истории владельца и истории его семьи, когда камень передается как драгоценная семейная реликвия», - добавил он.

Открытие алмазов

По словам г-на Мобли, бриллианты обладают «редкой красотой». Камни сформировались миллиарды лет назад в недрах Земли и, возможно, не были бы обнаружены, если бы не вулканы, которые вынесли их на поверхность.

Все бриллианты весом в один карат или больше, добываемые за год, могут поместиться в гимнастический мяч.

Редкость ювелирных изделий с бриллиантами повышает еще то, что всего лишь около 30 процентов камней считается камнями ювелирного качества. Остальные 70 процентов используются в технических целях.

К тому же, в последнее время не было открыто крупных месторождений, а многие рудники введены в строй несколько десятилетий назад.

Нет двух одинаковых бриллиантов, многие из них имеют отклонения или включения. Эти включения, как правило, состоят из другого материала, попавшего в камень, помимо углерода.

Поскольку природные алмазы все разные, г-н Мобли сравнивает их с людьми.

Бриллианты к тому же неразрывно связаны с человеческим телом, поскольку люди стали носить на себе эти драгоценные камни много веков назад.

Когда их обнаружили, никто не мог понять, как проводить огранку алмазов, поскольку алмазы – это очень прочный материал. Название «алмаз» на самом деле происходит от греческого слова «адамас», что означает «несокрушимый».

Бриллианты также имели символическое значение. Помимо обручальных колец, бриллианты являются камнем-талисманом для родившихся в апреле, и люди привыкли считать, что камни обладают целебными свойствами.

DPA недавно рассказала о длительном процессе, связанном с природными алмазами, в последней части своей кампании «Подлинное - редко. Подлинное - это бриллиант» (Real is rare. Real is a diamond), рассчитанной на поколение двухтысячных.

«Алмазное путешествие» (The Diamond Journey), запущенное 7 октября, рассказывает о роли, которую бриллианты играли на протяжении всей истории человечества как символ любви или семейная реликвия. DPA, объединяющая ведущие алмазодобывающие компании, работает над продвижением природных камней и проведением различия между ними и выращенными в лаборатории камнями с помощью историй.

Противопоставление бриллиантов, добытых из недр, и тех, что созданы человеком

Цветные бриллианты встречаются еще реже, чем белые, и составляют около 0,4 процента всех сертифицированных бриллиантов. Голубые алмазы, которые, похоже, формируются на большей глубине из-за присутствия бора, составляют всего 0,1 процента цветных алмазов.

По данным Ассоциации природных цветных бриллиантов (Natural Color Diamond Association), на рынке приходится 100 картин Пикассо на каждый природный голубой бриллиант.

Хотя рекордные продажи алмазов доминировали в заголовках новостей в 2017 году, именно огромный прогнозируемый рост цветных драгоценных камней будет представлять особый интерес для инвесторов.

Исследователи из Fura Gems подсчитали, что мировой рынок драгоценных камней может достичь $10 млрд в следующем десятилетии, в то время как бриллиант Pink Star (Розовая звезда) был продан в 2017 году за $71 млн, установив рекорд как самая дорогая из когда-либо купленных ювелирных драгоценностей. Эти данные показывают, что рынки драгоценных камней и цветных бриллиантов не только устойчивые, но и являются выгодным вложением денег для состоятельных инвесторов.

Бренд выращенных в лаборатории бриллиантов Lightbox компании De Beers сделал цветные бриллианты намного доступнее, продавая через розницу выращенные розовые и голубые камни вместе с бриллиантами белого цвета.

Синтетические камни приобретают все большее значение, но DPA стремится проводить различие между природными камнями и их выращенными в лаборатории аналогами.

Поскольку природные алмазы сталкиваются с угрозой со стороны выращенных в лаборатории камней, в недавнем отчете DPA отмечается, что в процессе производства созданных алмазов выделяется в три раза больше парниковых газов, чем при добыче алмазов из недр.

DPA связалась с компанией Trucost, чтобы провести независимое исследование, в котором будет рассмотрено социально-экономическое и экологическое воздействие добычи алмазов; оно доступно для потребителей через специальный личный кабинет в Instagram и на веб-сайте. В Отчете о полной ясности (Total Clarity Report), подготовленном торговой организацией, оценивается общий положительный вклад членов DPA в мировую экономику, оцениваемый в $16 млрд, который включает в себя занятость, выгоды для местного населения и экологические выгоды от добычи полезных ископаемых.

Как отметил г-н Мобли, помимо производственного процесса, именно присутствие включений и изъянов отличает добываемые из недр алмазы от их выращенных в лаборатории аналогов.

«Исследования показывают, что в мире, полном синтетической красоты, виртуальных фильтров, фотошопов и далеких от реальности взглядов, переполняющих социальные сети, людям не хватает того, что является подлинным и естественным, - отметил г-н Мобли. - Как однажды сказала Долли Партон (Dolly Parton) [американская певица и киноактриса – прим. ред.], “трудно быть бриллиантом в мире горного хрусталя”».

«С тех пор, как бриллианты, созданные в лаборатории, … дебютировали на рынке драгоценных камней, мир драгоценных камней стал подвергаться риску выглядеть похожим на ваш канал в Instagram, где то и дело проглядывает синтетика», - сказал он.



