Скрытая стоимость золота: врожденные пороки развития и поражения головного мозга

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Автор: Ричард С. Пэддок (Richard C. Paddock)

(nytimes.com) - Тысячи детей с тяжелыми врожденными пороками развития. Полмиллиона человек отравленных. Ядовитый химикат, который находят в пище. Обвинения правительства в замалчивании проблемы и обвинения полицейских во взяточничестве.

Это - наследие торговли ртутью в Индонезии, которая тесно связана с прибыльной и нелегальной добычей золота.

Более ста стран присоединились к глобальной кампании по сокращению международной торговли ртутью, элементом настолько токсичным, что, по мнению экспертов в области здравоохранения, «не существует безопасного уровня его воздействия».

Но эти усилия имели обратный эффект в Индонезии, где незаконные мелкие производители тут же начали поставлять нелегальным старателям свою ртуть взамен той, что ранее импортировалась из-за границы. В настоящее время Индонезия производит так много ртути на черном рынке, что стала крупным мировым поставщиком, тайно отправляющим тысячи тонн в другие части мира.

Согласно судебным протоколам, большая часть ртути предназначена для использования в золотодобывающей промышленности в Африке и Азии, проходя через такие узлы, как Дубай и Сингапур - подобная торговля имеет последствия со смертельным исходом.

«Это кризис общественного здравоохранения», - говорит Ююн Исмавати (Yuyun Ismawati), одна из основателей индонезийской экологической группы Nexus3 Foundation и лауреат экологической премии Goldman 2009 года. Она призвала к всемирному запрету использования ртути в золотодобыче.

Ртуть может быть очень опасной, поскольку она накапливается в пищевой цепи, вызывая разнообразные расстройства, включая врожденные нарушения развития, неврологические проблемы и даже смерть.

Сегодня, несмотря на риски, мелкие горнодобывающие компании, использующие ртуть, работают примерно в 80 странах Азии, Африки и Северной и Южной Америки. Они производят до 25 процентов всего продаваемого золота.

Как золото распространяется по всему миру, так распространяется и ртуть, отравляя воздух и пищу людей на расстоянии в тысячи километров. Мелкомасштабная добыча золота является крупнейшим источником загрязнения ртутью.

Недавнее исследование женщин на 24 далеких островах показало, что более чем у половины из них отмечается высокое содержание ртути в организме. Женщины жили далеко от источников загрязнения ртутью, но питались рыбой. В Соединенных Штатах зараженная рыба является самым главным источником отравления ртутью.

Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире, выделяется огромным количеством нелегальных добытчиков золота, и есть опасения, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, призванные осуществлять контроль за данной отраслью, вместо этого наживаются на ней.

Как и все остальные, Сесе Рифайи (Cece Rifa’i), бывший золотодобытчик, несет ответственность за ртутный бум в Индонезии и распространение угрозы загрязнения по всей стране.

Но он ни в чем не раскаивается.

«Я ни за что не чувствую вины», - сказал он с веранды своего двухэтажного дома на острове Ява.

В течение многих лет Сесе был инициатором, действуя в сети незаконных производителей ртути, торговцев и контрабандистов, которые снабжают золотодобытчиков по всей Индонезии ртутью, используемой для извлечения золота из дробленой руды.

По его словам, за один день, обслуживая печь, которую он построил на своем заднем дворе, он может произвести тонну ртути, которая на черном рынке стоит более $20 000.

В течение десятилетий Индонезия получала бόльшую часть своей ртути на законных основаниях из Соединенных Штатов и Европы. Но, осознавая вред, который наносит ртуть, шесть лет назад западные страны начали сокращать ее экспорт.

С 2013 года 114 стран, включая Индонезию, присоединились к Минаматской конвенции (Minamata Convention), договору, который вступил в силу в 2017 году и по которому от стран-участниц требуется сокращение экспорта и использования ртути в различных отраслях промышленности.

Тем не менее, данные Организации Объединенных Наций по торговле показывают, что Индонезия с 2015 по 2017 год стала значительным экспортером ртути, достигнув пика - свыше 320 тонн - в 2016 году.

По оценкам г-жи Ююн, занимающейся защитой окружающей среды, незаконные производители в Индонезии производят более 10 000 тонн ртути в год. По ее словам, около трети используется для добычи золота в Индонезии, а остальная часть вывозится контрабандно за границу.

В 2014 году правительство запретило использование ртути в добыче золота, но мало что сделало по ограничению ее использования, очистке загрязненных участков или предупреждению населения об опасности.

В ходе исследований 24 опасных участков фонд Nexus3 Foundation и группа независимых врачей обнаружили свыше 700 случаев, вызвавших подозрение на отравление ртутью, в том числе детей с врожденными пороками развития и жителей с необратимыми неврологическими расстройствами. По меньшей мере 45 человек умерли.

По оценкам экологической группы, основанным на этих исследованиях, в результате горных работ на протяжении десятков лет ртутью отравились 500 000 человек.

Торговля ртутью выгодна, но поддерживаемый ею золотой бизнес гораздо прибыльней. По некоторым оценкам, объем производства незаконных мелких золотодобытчиков Индонезии достигает $5 млрд в год.

Бедность носит большие масштабы в Индонезии, и многие люди, безработные и отчаявшиеся, устремляются на месторождения золота.

Как и золотодобытчики, они часто живут вне закона, добывая руду из земли самовольно или без разрешения правительства, иногда в национальных парках и на охраняемых территориях.

Для добычи золота жидкую ртуть смешивают с дробленной рудой. Золото в руде связывается с ртутью, образуя амальгаму этих металлов. После этого золотодобытчики нагревают небольшой кусок амальгамы паяльной лампой, отправляя пары ртути в воздух и оставляя золото.

Многим золотодобытчикам нравится этот метод, потому что он дает им быстрый доход.

Но в населенных пунктах, где ведется горная добыча, содержание ртути в воздухе может быть опасно высоким. Исследования показывают, что сточные воды, содержащие ртуть, попадают на поля, в реки и заливы, загрязняя рис, фрукты и рыбу.

По словам г-жи Ююн, государственные чиновники знают о проблемах со здоровьем, связанных с применением ртути на месторождениях золота, по крайней мере с 2012 года, но они не предупреждают жителей об опасностях потребления потенциально загрязненного риса и рыбы.

В прошлом году министерство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии провело исследования в семи населенных пунктах в местах ведения горной добычи и выявило 558 взрослых и детей с высоким содержанием ртути в организме, причем многие из них подверглись сильному ее воздействию. Отбор проб также показал высокие уровни ее содержания в рисе.

Но министерство еще не уведомило субъектов о результатах своих исследований и не сделало публичного предупреждения из опасения вызвать панику по поводу поставок безопасного продовольствия.

«Это преступление - умышленно скрывать изобличительные результаты, - сказала г-жа Ююн, ведущий исследователь мелкомасштабной добычи полезных ископаемых в Международной сети по ликвидации загрязняющих веществ (International Pollutants Elimination Network). - Люди умирают, и им недоступно какое-либо эффективное лечение. Правительство должно остановить торговлю ртутью и навести порядок».

Чиновники Министерства окружающей среды отказались от интервью и не ответили на письменные вопросы.

Должностные лица из аппарата президента Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo) признали, что загрязнение ртутью является серьезной проблемой, и заявили, что он опубликовал национальный план действий, предусматривающий очистку четырех опасных участков.

Президент также дал указание полицейскому и военному руководству принять меры против персонала, который оказался причастным к незаконной торговле металлами. Чиновники заявили, что не знают о том, что кого-то наказали. Представители национальной полиции и военных отказались дать интервью.

По словам чиновников, люди были предупреждены об опасности ртути, но в горнодобывающих районах мало что говорит об этом. Многие золотодобытчики утверждают, что это не опасно.

Роль коррумпированных чиновников в торговле золотом и ртутью широко известна, но правительство редко занимается этим вопросом.

Говорят, что некоторые полицейские и военные финансируют операции по добыче золота, вымогают деньги за «крышевание», осуществляют надзор за своими шахтами и обеспечивают безопасные перевозки ртути и золота. Многие тонны ртути, изъятые полицией, пропали без вести.

«Когда мы вышли на месторождение и поговорили там с людьми, они признались, что ртуть была предоставлена им полицией, - сказал Путу Селли Андаяни (Putu Selly Andayani), глава торгового агентства провинции Западная Нуса-Тенггара. - Они сказали, что полиция помогла им организовать незаконную горную добычу».

По всей стране золотодобытчики открыто работают с ртутью, не опасаясь наказания. Случайные аресты работников, обслуживающих печи, и контрабандистов едва ли мешают поставкам.

Ртуть остается дешевой, и она в изобилии на месторождениях золота, где продается в магазинах, обслуживающих горную добычу, или у дилеров, которые ездят из деревни в деревню. Десятки индонезийских веб-сайтов предлагают продажу ртути.

Одним из международных контрабандистов, арестованных в прошлом году, был Чандер Хасс Кхера (Chander Hass Khera), гражданин Индии. Изъятые документы показывают, что в 2017 году он отправил 9,7 тонны ртути в Южную Африку, Таиланд и Индию.

В прошлом году он купил еще 3,8 тонны у десятка трейдеров, сказал Дях Парамита (Dyah Paramita), исследователь из Центра политики регулирования и управления (Center for Regulation Policy and Governance) в Западной Яве, который изучал материалы судебного заседания.

Вскоре после ареста контрабандиста бόльшая часть его конфискованной ртути исчезла из-под охраны в полиции. Полиция сообщила суду, что проводит расследование.

Кхера был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за попытку отгрузить ртуть, произведенную без соответствующих разрешений.

Как и в лабораториях по производству метамфетамина в сельских районах Америки, перегонкой ртути часто занимаются в отдаленных районах, подальше от посторонних глаз.

64-летний Сесе, производитель ртути кустарным способом, начал добывать золото в молодости.

В 2010 году, когда нелегальная горная добыча возросла, он сказал, что начал поиск киновари, руды, из которой производится жидкая ртуть.

Вдохновленный результатами нескольких лет своей работы, испаряя ртуть паяльной лампой, он построил простую бетонную печь с узким желобом в центре для топки дровами, установил стальные баки для нагрева красноватой руды и приспособления для улавливания ртути при ее охлаждении и сжижении.

Его дом в Сукабуми Ридженси на западе Явы - малоподходящее место для такого кустарного производства. Живописный район рисовых полей и простых деревень, там нет ртутной руды или шоссе поблизости. Нет даже дороги к дому Сесе в деревне Сидаху.

Но в своем внутреннем дворе Сесе построил печь, настолько большую, что она могла бы произвести тонну ртути за 24 часа.

Он организовал доставку ртутной руды с далеких островов, часто используя курьерские услуги.

Он нанял местных мужчин - «грабителей, воров и наемников», как он их называл, - для обслуживания печи.

Местные полицейские и работники здравоохранения часто посещали его, иногда брали пробы воды. По его словам, при каждом посещении он давал им «карманные деньги».

Инспекторы не обнаруживали проблем для здоровья.

Однажды, по его словам, он продемонстрировал свою печь высокопоставленному сотруднику полиции из Джакарты.

Вскоре в Сукабуми и на островах, расположенных ближе к месторождениям киновари, стали появляться десятки похожих печей, что помогло наводнить черный рынок дешевой ртутью.

«Мы все знаем, что он является зачинателем», - сказал 35-летний Алунг (Alung), который научился этому делу, работая на Сесе. Как и у многих индонезийцев, у него одно имя.

В 2017 году полиция расправилась с производителями ртути в Сукабуми, закрыв три десятка печей и арестовав около 100 человек, включая Сесе.

Он и почти все остальные избежали тюрьмы, согласившись прекратить производство ртути. Сесе разобрал свою печь.

Полиция изъяла почти три тонны ртути из трех печей в деревне. Сесе и Алунг подозревают, что полиция продала ее, потому что они принесли свои собственные емкости, чтобы вывезти ее.

До этой расправы производство ртути создавало рабочие места.

Какой бы ни была опасность для здоровья, эта работа оплачивалась лучше, чем другие, и люди были разочарованы, когда печи были закрыты.

«Мы знаем, что это опасно, - сказал Алунг. - Но нам грустно. У нас больше нет дохода».



