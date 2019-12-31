Корпоративная платежная платформа Diamante - новая глава в управлении цепочками поставок алмазов и бриллиантов

25 декабря 2019

(finance.yahoo.com/ PRNewswire-PRWeb) - В течение многих лет алмазная отрасль работала с платежной структурой, основанной на длительных трансграничных транзакциях и банковских переводах. Из-за глобального характера торговли деньги должны проходить через несколько пунктов проверки. Это ведет к веренице операций, связанных с бумажной работой и документацией, которые трудно отследить, что делает процесс платежа длительным и затратным. Традиционные способы также делают транзакции уязвимыми для краж и мошенничества.

Многие игроки в отрасли, как мелкие, так и крупные, обвиняют традиционную платежную структуру в медленном росте и финансовом спаде в секторе в период после рецессии и высказываются за ее реформирование. К счастью, как нельзя вовремя появился блокчейн. Технология распределенного реестра (Distributed Ledger Technology) имеет все те ценные качества, которые искала алмазная отрасль для ускорения или даже обновления своей платежной структуры.

Консорциум Diamante использовал преимущества технологии блокчейн для создания своей корпоративной платежной сети B2B (бизнес-для-бизнеса), которая позволяет осуществлять международные платежи в считанные секунды за небольшую долю стоимости.

Корпоративная платежная платформа Diamante (Diamante Corporate Payments) - как она меняет платежную структуру в алмазной отрасли

Моментальные платежи

Корпоративная платежная сеть консорциума Diamante обеспечивает мгновенные трансграничные платежи. Транзакции обрабатываются за считанные секунды с помощью пиринговой технологии - технологии одноранговой связи, - что приводит к ускорению платежей как на национальном, так и на глобальном рынках. Это намного лучше, чем традиционные проводные системы со значительно более медленной обработкой.

Снижение операционных издержек

Пиринговая технология устраняет участие третьих сторон в платежной структуре. Это значительно снижает стоимость обработки, так как без третьих сторон не требуется платить дополнительный операционный сбор за трансграничные платежи.

Безопасные и защищенные транзакции

Алмазная отрасль требует доверия и сотрудничества между участниками торговли. Корпоративная платежная платформа Diamante оснащена функциями, которые идеально подходят для поддержки фактора доверия. Она обеспечивает масштабируемые, реалистичные и измеримые результаты в режиме реального времени.

Отрасль часто страдала от кибератак, когда хакеры вторгались на платежные платформы и крали идентификационные данные. Надежная корпоративная платежная сеть Diamante сводит эти риски к минимуму и обеспечивает здоровую и безопасную бизнес-экосистему для взаимного роста участников.

О Diamante Blockchain

Diamante Blockchain LLC, базирующийся в США алмазный консорциум, - это универсальное направление, если вы ищете систему управления цепочками поставок на основе результатов. Консорциум предоставляет единую рыночную площадку для участников алмазной отрасли - от алмазодобывающих компаний до огранщиков и оценщиков, выдающих сертификаты, производителей бриллиантов, ритейлеров и конечных потребителей. Консорциум Diamante Blockchain, созданный на основе технологии распределенных регистров, обещает своим клиентам и членам полную достоверность, гарантированное качество и экономическую эффективность в торговле и транзакциях в своей сети.

Консорциум Diamante создает экосистему, при которой его участники могут легко получить кредитную линию. Он предлагает первую в своем роде торговую площадку для отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, где торговля налажена посредством умных контрактов. Консорциум работает в соответствии с нормами, сертифицированными Kимберлийским процессом, требованиями по противодействию легализации денег, полученных преступным путем и с Законом о борьбе с терроризмом в США.



