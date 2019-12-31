Алмазные дилеры – «жизненно важная» часть торговли, говорит Рапапорт

30 декабря 2019

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Алмазные дилеры по-прежнему играют жизненно важную роль в алмазном бизнесе, даже если крупные игроки не всегда признают это, заявил в 11 ноября Мартин Рапапорт (Martin Rapaport) во время своего выступлении в Клубе алмазных дилеров Нью-Йорка (Diamond Dealers Club of New York).

«Не стоит недооценивать влияние дилеров, - заявил председатель правления Rapaport Corp. собравшимся на 47-й улице. - Без дилеров отрасли пришел бы конец. Я не думаю, что нас достаточно ценят алмазодобывающие компании. У нас больше власти, чем думают».

Он утверждал, что дилеры по-прежнему играют определенную роль в бизнесе. С одной стороны, производители бриллиантов зависят от дилеров в плане ликвидности.

«После каждого сайта израильские дилеры едут в Индию и выбирают товары, - сказал Рапапорт. - Если мы не платим производителям бриллиантов, у них нет денег на финансирование следующего сайта».

Кроме того, американские ритейлеры зависят от дилеров в плане поставок по консигнации. «Если им удастся вытеснить дилеров, то больше не будет товара, поставляемого на условиях консигнации. А нет товара по консигнации, нет и бизнеса», - отметил Рапапорт.

Он признал, что в традиционных центрах, таких как 47-я улица, ситуация для брокеров стала еще более сложной. Отчасти это связано с усилением ценовой конкуренции на каждом уровне.

«Есть компании, которые просто хотят захватить долю рынка, и они могут убедить некоторых идиотов на Уолл-стрит дать им деньги», - сказал он.

Это привело к исключению посредников.

«Все поставщики пытаются продать любому покупателю. [Зарубежные дилеры] приходят на этот рынок и пытаются украсть наш лакомый кусок. В какую ситуации мы при этом попадаем?», - продолжал Рапапорт.

По его словам, дилерам пришлось переосмыслить свою роль в новом мире.

Он привел несколько областей, которые дилеры должны учитывать.

Рынок старинных ювелирных украшений

Это область, на которой компания Рапапорта все больше сосредоточивает свое внимание. Рапапорт сказал, что бэби-бумеры обладают целой сокровищницей ювелирных украшений, которые скоро нужно будет распродавать.

«Бриллианты вечны. Маленькие старушки нет. В ближайшие несколько лет миллионы американских потребителей будут продавать ювелирные изделия на миллиарды. Это то, на чем мы можем получить прибыль. Почему мы отдаем эти вещи ломбардам? Это гораздо более полезное занятие, чем молиться о снижении цен на алмазы. Все сосредоточены на продаже, но иногда вы можете заработать больше денег, покупая», - утверждал он.

Повышение социальной ответственности

Рапапорт сказал, что, хотя большинство людей в этом бизнесе честные, отраслевая статистика показывает постоянные аномалии, такие как превышение экспорта алмазов из Соединенных Штатов над импортом и огромный скачок стоимости при поставке товаров через Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

«Мы должны выделить Нью-Йорк как самый этичный рынок в мире. Такого не должно быть на нем», - подчеркнул он.

По его мнению, бизнесу нужно стать более разнообразным.

«Наша отрасль должна развиваться. Где женщины в алмазной промышленности? Где миллениалы? Мы должны выглядеть так же, как наши потребители».

Брендинг

«Бренды - это будущее. Если вы покупаете у бренда, вы знаете, что вы получаете. Нет часов без бренда. Через пять лет не будет бриллиантов без бренда», - сказал Рапапорт.

Он также призвал снизить цены на алмазы на 50%, чтобы у отрасли было больше возможностей для передышки.

Хотя он признал, что это навредит отрасли, «вы можете либо умирать медленной смертью и смотреть, как ваш бизнес будет поглощен живьем, либо получить один раз удар по лицу. Цены на алмазы слишком высоки. Нам нужно увеличивать прибыльность».

Он также продолжил критику выращенных в лаборатории бриллиантов, заявив, что их цены неизбежно продолжат падение.

«Сейчас прибыль, которую можно получить от синтетических камней, больше, чем от природных. Но ритейлеры знают, что синтетика не сохранит свою стоимость. Однако они не будут говорить об этом клиентам. Когда клиенты вернутся к ним через пять лет и захотят продать их обратно, они скроются. Есть ли у нас этические нормы, чтобы поддерживать наш продукт в долгосрочной перспективе, или мы просто заботимся о получении прибыли в краткосрочной перспективе?» - заявил Рапапорт.



