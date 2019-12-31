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АО «АГД ДАЙМОНДС» приняло участие в горной конференции в Анголе

20-21 ноября в столице Анголы – Луанде состоялась I конференция-выставка, посвященная горнодобывающей отрасли страны (Angolan Mining Conference & Exhibition, AMC), в работе которой приняло участие АО «АГД ДАЙМОНДС».

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АЛРОСА намерена провести 34 международных аукциона по продаже крупных алмазов в 2020 году

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Маркировка природных алмазов нужна, чтобы защитить спрос на природный продукт.

30 декабря 2019

Европа принимает таможенный код товара для дифференциации природных и синтетических алмазов и бриллиантов

12 декабря 2019
Экспертиза

(thediamondloupe.com) - В сообщении, адресованном членам национальных ассоциаций Европейской федерации ювелирных изделий (European Federation of Jewellery, EFJ) и государственным органам, ассоциация приветствовала предстоящее вступление в силу нового европейского таможенного кода для синтетических камней. Этот код, введенный в Европейскую сводную товарную номенклатуру (Глава 71), вступит в силу с 1 января 2020 года. Он будет применяться до 1 января 2022 года, когда на европейском уровне станет применяться таможенный код HS6, который был недавно принят Всемирной таможенной организацией (World Customs Organisation, WCO).

EFJ и ее члены поддержали принятие этого нового европейского таможенного товарного кода, который будет способствовать мониторингу потоков синтетических алмазов и бриллиантов в Европе и тем самым позволит лучше соответствовать требованиям Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme). EFJ пишет, что, хотя синтетические алмазы и бриллианты являются законными, они принципиально отличаются от природных. EFJ заявляет, что по этой причине она приветствует признание различия между природными и синтетическими алмазами и бриллиантами Европейской комиссией путем введения нового таможенного кода товаров. Учитывая эти фундаментальные различия, EFJ также считает необходимым юридически обязать ритейлеров должным образом информировать потребителей о характере продукта, который они продают. Поэтому EFJ будет и впредь выступать за создание европейского законодательства, дифференцирующего природные бриллианты от синтетических на уровне розничной торговли, чтобы обеспечить защиту потребителей путем полного раскрытия информации о продукте.

Перейдите по ссылке, чтобы просмотреть Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2019/1776 от 9 октября 2019 года, вносящее поправки в Приложение I к Постановлению Совета (ЕЭС) № 2658/87 о тарифной и статистической номенклатуре и об общем таможенном тарифе.

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