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Кто больше всего потратит денег в этот праздничный сезон? Поколение X

13 декабря 2019
Экспертиза

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Хотя поколение X, возможно, и меньше по численности по сравнению с бэби-бумерами или миллениалами, однако бывшие «подзамочные дети» (дети, которых работающие родители запирали дома одних - прим. ред.), вероятно, потратят больше всего денег в наступающие праздники, согласно Исследованию намерений совершить покупки в праздничный сезон (Holiday Purchase Intentions Survey) 2019 года, проведенному компанией NPD Group, занимающейся изучением рынка.

NPD обнаружила, что поколение X, к которому она относит людей в возрасте от 39 до 54 лет, планирует потратить в этом сезоне в среднем $817, больше, чем любое другое поколение. Также вероятнее всего, что они будут покупать одежду и аксессуары; сделать это планируют около 68%.

К тому же выяснилось, что 51% представителей поколения Х планируют совершать покупки у крупных продавцов товаров массового спроса, а 77% будут просматривать онлайн-ритейлеров. Около одной пятой начнут делать покупки в «Черную пятницу».

В целом, потребители США планируют потратить в среднем $740 на покупки в праздничный сезон в этом году, сообщает NPD.

Бэби-бумеры (в возрасте от 55 до 73 лет) уступают поколению X, что касается их намерений в отношении своих расходов, и планируют выложить в среднем $753, примерно столько же, сколько и в прошлом году. Они чаще, чем другие поколения, совершают покупки в универмагах (24%) и национальных сетях (27%). Они также планируют начать делать праздничные покупки раньше, чем другие поколения, перед Днем благодарения.

Миллениалы, к которым, согласно обзору, относятся люди в возрасте от 23 до 38 лет, очень интересуются «специальными предложениями» и ценами, как показал обзор. Они планируют потратить в среднем $724. NPD обнаружила, что «подавляющее большинство» совершит хотя бы несколько покупок в Интернете.

На другом конце этого спектра находятся представители «молчаливого поколения», в возрасте 74 лет и старше, которые планируют потратить $723 в этот праздничный сезон, примерно столько же, сколько и миллениалы. Только половина из них будет делать покупки онлайн, и они с большей вероятностью начнут делать покупки в конце сезона (40%), чем более молодые потребители.

Возможно, неудивительно, что меньше всего потратят в этот праздничный сезон самые молодые. Представители самого старшего сегмента поколения Z в возрасте от 18 до 22 лет намерены выложить на праздничные подарки всего $544.

Еще более неожиданно то, что, хотя постмиллениалы росли с Интернетом, вероятность того, что они будут совершать покупки в Сети, меньше по сравнению с миллениалами и поколением X, и они явно предпочитают одежду и аксессуары.

Как выяснила NPD, 13% покупателей в праздничный сезон заявили, что планируют купить модную бижутерию в качестве подарка к празднику в этом году, а 10% планируют приобрести драгоценные ювелирные украшения на подарок к празднику. Оба эти показателя совпадают с прошлогодними.

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