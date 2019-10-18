Зеленый вектор России

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В Москве прошел VIII экологический форум на тему ответственности бизнеса перед будущими поколениями. Организаторами форума стали ГМК «Норильский никель», Экологический фонд Сибирского федерального университета и НИИ Проблем экологии.

На пленарных заседаниях Экофорума обсуждались вопросы поисков баланса между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, анализировались принципы устойчивого развития и их влияние на государственно-частное партнерство, рассматривались наилучшие доступные технологии, необходимость технологической модернизации и современные требования законодательства, регулирующего экологические вопросы.

Во вступительном слове заместителя председателя правительства России Алексея Гордеева выражалась уверенность, что Россия вступила в новую эру цивилизованной экологии, когда крупные промышленные компании без нажима со стороны власти начинают решать проблемы защиты окружающей среды от негативного воздействия.

Вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ГМК «Норникель» Дмитрий Пристансков рассказал о экологических проектах компании и об ее обязательстве к 2024 году сократить количество выбросов диоксида серы на 75 процентов по сравнению с 2018 годом. В ближайшие три года «Норникель» вложит 123 млрд рублей в качестве чистых инвестиций в экологию.

«Решение вопросов экологической повестки сейчас является одним из главных направлений прорывного развития нашей страны», - отметил Дмитрий Пристансков. В современных условиях многие индустриальные компании в стране выступают с опережающими инициативами по строительству «зеленой» экономики.

По словам вице-президента «Норникеля», решение задач национального масштаба невозможно без активного участия большого бизнеса.

«Норникель» строит свои отношения с властью, исходя из принципов прозрачности и открытости и уже давно зарекомендовал себя надежным партнером государства, - подчеркнул Дмитрий Пристансков. - Это касается и нашего сотрудничества в природоохранной сфере. В этом году компания заключила соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии, с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, с правительством Красноярского края о сотрудничестве в реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух в Норильском промышленном районе. Прежде всего, речь идет о нашем стержневом мероприятии - масштабной экологической программе «Норникеля» - «Серном проекте», который по финансовым затратам составит существенную долю внебюджетных средств федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Он рассказал, о том, что за последние 3 года инвестиции компании в экологию составили 80 млрд рублей.

Многие регионы России уже добились значительных успехов, природоохранные проекты реализуются не первый год. Об этом на форуме выступая на форуме, говорил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, Россия является единственной страной в мире, применяющей технологию нулевого сброса при добыче нефти на шельфе: «Мы давно прошли тот этап, когда интересы экологии шли в противофазе с интересами бизнеса... Сейчас у нас может быть только один вектор развития. Этот вектор развития – «зеленый».

Тем не менее, по мнению главы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, работа над национальным экологическим проектом проходит не совсем гладко. Так, ведомства, ответственные за программу «Чистый воздух», до сих пор не завершили разработку нормативно-правовых документов, а регионы не получают необходимое для этой программы финансирование.

Председатель Научного совета Президиума РАН по глобальным экологическим проблемам, профессор Владимир Грачёв отметил, что развитие технологий поможет защитить природу в условиях промышленного роста.

«Никакого противоречия в этом нет. Это противоречие надуманное, потому что научно-технический прогресс решит все проблемы. Сейчас мы видим громадный вал цифровизации, оптимизации производства», – пояснил В. Грачёв. По его мнению, проблема глобального потепления выдумана, а циклические изменения климата используются в экономических целях. Необходимо решать проблему загрязнения воздуха, и делать это необходимо с помощью науки, а не лобби, направленного на смягчение экологических норм. Он также отметил, что загрязнение воздуха в России является большой проблемой, и указал на повышение норм выбросов в атмосферу диоксина. Также в России предельные концентрации 29 вредных веществ в десятки раз выше уровня допустимых рисков. К концу 2024 года совокупный объем выбросов в России за отчетный год должен быть снижен на 22%. Помимо снижения выбросов, можно прогнозировать также снижение эмиссии парниковых газов, вызванное модернизацией крупных промпредприятий.

Тем не менее, по мнению В. Бурматова, парадокс состоит в том, что проблем с правительством гораздо больше, чем с представителями бизнеса.

Промышленные компании сегодня задаются вопросами защиты окружающей среды без давления со стороны государства.

Президент российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин также отметил, что львиную долю расходов – 80% - по осуществлению национального проекта «Экология» - несет крупный бизнес.

По его словам, даже если для существования человечества имеется угроза, то с планетой Земля все будет хорошо: он отметил поглощающую способность лесов и других положительных факторов. Он также подчеркнул, что Россия с 1990 года уже практически выполнила обязательства по Парижскому соглашению, даже несмотря на экономические потрясения. Это не значит, что не надо работать над улучшением экологической обстановки, но усилия лучше направить в сторону внедрения наилучших доступных технологий, а не в сторону повышения налоговой нагрузки. По его мнению, бизнес не нужно заставлять внедрять «зеленые» технологии, вопрос в том, как стимулировать его это делать.

Государственно-частное партнерство по экологии должно осуществляться, но без избыточного нагромождения нормативов. Так, он решительно настроен против законопроекта Минэкономразвития о введении с 2025 года углеродного налога, внесенного на рассмотрение правительства.

Николай Уткин, директор Заполярного филиала «Норникеля», рассказал об экологических проектах «Норникеля», в том числе о «Серном проекте», целью которого является снижение выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75 процентов к 2024 году по сравнению с показателями прошлого года. Он также сообщил, что новые технологии уже активно внедряются на производственных площадках компании, а реализация «Серного проекта» по уровню технологического оснащения превосходит многие мировые аналоги.

Форум состоял из восьми тематических секций, на которых выступили представители компаний, науки и государства.

Представитель Росприроднадзора Александр Власов в своей презентации сообщил, что из 623 млрд рублей, выделенных на осуществление экологических мероприятий, 459 млрд будут вложены бизнесом. Уже сейчас, по его словам, предприятия в ряде промышленных центров страны модернизируют свои системы теплоэнергетики и переводят транспорт на газомоторное топливо с целью снижения выбросов в атмосферу.

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов рассказал о проекте по пылевылавливанию, восстановлению ливнёвок и других актуальных начинаниях.

Исполнительный директор Общероссийской Общественной Организации «Зелёный Патруль» Роман Пукалов заявил, что Мурманская область входит в десятку лучших регионов из 85 регионов страны по финансированию природоохранных мероприятий.

Владимир Логинов, заместитель главы Минприроды РФ, отметил возможность оздоровления конкурентной среды за счет политики устойчивого развития, а также ее положительное влияние на экологию. Он напомнил о принципе нормирования производства на основе наилучших доступных технологий, который нашел применение в большинстве стран. Данные технологии позволяют открыть доступ на определенные рынки.

О необходимости соответствия новым нормам законодательства рассказал Владимир Чернышев, возглавляющий одно из управлений Росприроднадзора.

В стране уже работают первые предприятия, получившие комплексное экологическое разрешение, которое к 2025 году должны иметь все компании.

Глава «Интерфакс-ЭРА» Александр Мартынов отметил важность оценки промышленных предприятий, что будет иметь свой вес на рынке. На Экофоруме подняли тему создания рейтинга исполнения нацпроекта «Экология».

Директор ЦЭПП Дмитрий Скобелев подчеркнул, что все участники рынка, готовые к развитию, могут добиться существенного прорыва в вопросе модернизации предприятий, чем снизят негативное воздействие на окружающую среду.

Также обсуждались темы переоснащения производства в горной и металлургической сферах, экопросвещения и экотуризма, международного сотрудничества в Баренц-регионе.

Участники форума сошлись во мнении, что экологический вопрос является наиболее острым в современном мире и что без тесного взаимодействия бизнеса и государства его не решить. Однако, решение всех экологических проблем должно основываться на научных достижениях, а не на популистских. Крайне необходимо внедрять на предприятиях новые доступные технологии, но этот процесс должен стимулироваться государством в виде налоговых послаблений.

Галина Семенова, Rough&Polished, Москва