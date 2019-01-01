Падение продаж De Beers на слабом рынке алмазов

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Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Продажи De Beers в сентябре упали до $295 млн, поскольку алмазодобывающая компания продолжала разрешать сайтхолдерам отказываться от товаров на преобладающем слабом рынке алмазов.

Сайтхолдеры объяснили Rapaport News, что компания поддерживала устойчивые цены и проявляла повышенную гибкость с целью стимулирования снижения закупок, тем самым сокращая избыточное предложение в бриллиантовом секторе. Она продолжила свою политику, разрешая клиентам отказываться от покупки 50% выделенных им алмазов. Она также расширила свою программу обратного выкупа, позволив клиентам продавать обратно De Beers до 30% товаров в категориях от 2 до 10 каратов и до 20% мелких изделий, составляющих бόльшую часть ее предложения.

«[De Beers] хочет, чтобы рынок восстановился, прежде чем предлагать больше товаров на рынок», - отметил сайтхолдер из Индии. «Они знают, что, если они попытаются выбросить больше товаров на рынок, потребуется больше времени для его восстановления».

Выручка от восьмого цикла продаж в этом году превысила $287 млн, полученных в августе, но упала на 39% по сравнению с $482 млн, которые компания получила год назад, сообщила в четверг De Beers. Средняя часть алмазопровода все еще испытывает трудности из-за избытка товаров на фоне слабых продаж бриллиантов, что усугубляется социальными волнениями в Гонконге, которые препятствуют восстановлению спроса на Дальнем Востоке, пояснил сайтхолдер из Антверпена.

«[De Beers] имела в виду этот сценарий, который начался в июле, считая, что они не изменят цены и ограничат объем, поступающий на рынок, - отметил сайтхолдер. - Люди выбирают товары, которые относительно хороши, но нет большого спроса на товары». В алмазопроводе по-прежнему слишком много бриллиантов, а продавцы пытаются избавиться от складских запасов, потому что конкуренты значительно снижают цены, добавил сайтхолдер.

На сентябрьском сайте продажи традиционно меньше, поскольку производство бриллиантов замедляется в преддверии индийского фестиваля Дивали, когда заводы закрываются примерно на три недели. Индийские производители демонстрируют некоторый спрос на алмазное сырье, чтобы они могли возобновить работу после праздника, который в этом году начинается 27 октября.

«По мере приближения к тому, что традиционно является более спокойным временем года для алмазной отрасли во время праздника Дивали, мы снова проявили гибкость в отношении наших клиентов в ходе этого цикла продаж», - заявил в своем заявлении генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

В то же время сайтхолдеры следят за предстоящей переоценкой выделенных им объемов на продажи 2020 года, известной как период «намерения о предложениях» (ITO), который De Beers определяет на основании своих покупок в период действия текущего ITO, добавили источники. Компания переходит на исчисление периода ITO календарного года с января, заменив предыдущую систему с апреля по март. В результате, обзор поставок состоится до конца 2019 года, а не в первом квартале.

Согласно отчетам Rapaport, объем продаж алмазов компанией De Beers упал на 27% в годовом выражении до $3,21 млрд на первых восьми сайтах. Следующий сайт состоится с 4 по 8 ноября.