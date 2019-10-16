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Спад в алмазной отрасли нанесет удар по бизнесу алмазодобывающей компании

16 октября 2019
Экспертиза

(indiatimes.com) - Преобладающая рецессия в алмазной отрасли Сурата повлияла также на судьбу крупнейшей в мире алмазодобывающей компании De Beers. Компания несет огромные убытки из-за снижения продаж на последних четырех сайтах.

С начала этого года продажи алмазов компании De Beers сократились на 27%, а диамантеры в Индии откладывают покупку более 50% товаров, чтобы сократить производство на фабриках. Ожидается, что впервые De Beers завершит финансовый год с огромными потерями.

По предварительным данным, продажи алмазов De Beers в сентябре-октябре составили $295 млн, что на 39% меньше, чем $482 млн за аналогичный период прошлого года. Такое снижение не вызывает удивления, так как уже сообщалось, что алмазодобывающая компания вновь предложила сайтхолдерам несколько вариантов с целью повышения гибкости в отношении покупателей, борющихся с общеотраслевым спадом, вызванным, главным образом, избыточным предложением бриллиантов в алмазном «трубопроводе».

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, в своем заявлении сказал: «По мере приближения к тому, что традиционно является более спокойным временем года для алмазной отрасли во время праздника Дивали, мы снова проявили гибкость в отношении наших клиентов в ходе этого цикла продаж».

По состоянию на октябрь 2019 года объем продаж алмазов компанией De Beers снизился на 27% до $3,21 млрд с $4,41 млрд в течение первых восьми циклов в 2018 году. В ходе последних трех продаж De Beers предприняла попытку приспособиться к уже насыщенному рынку, предоставляя, как сообщают, своим клиентам возможность оставить до 50% имеющихся товаров на столе.

В результате, их продажи алмазов не превысили $300 млн с четвертого сайта, состоявшегося в мае. Все указывает на то, что уйдет по меньшей мере нескольких месяцев, если не больше, прежде чем средняя часть алмазопровода начнет справляться с высокими уровнями запасов, которые имеются в настоящее время.

До тех пор аппетит производителей на алмазы в Сурате будет оставаться слабым. Принимая во внимание то, что до конца года состоится еще две новых распродажи и до конца года осталось три месяца, ожидается, что в 2019 году выручка от продажи алмазов в целом по отрасли сократится примерно на 25%.

Аналитик алмазной отрасли Анируддха Лидбиде (Aniruddha Lidbide) сказал: «Алмазная промышленность проявила осторожный подход в связи с рецессией. Складские запасы бриллиантов на фабриках большие, и диамантеры не используют возможность покупки новых алмазов. Диамантеры будут продолжать откладывать покупку товаров до следующего года».

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