Любая мелочь имеет значение для Даффи, связавшего судьбу с обремененной долгами Petra Diamonds

11 октября 2019

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Ричард Даффи (Richard Duffy), главный исполнительный директор Petra Diamonds, надеется, что утомленные брекситом британцы примут участие в «романе», связанном с рудником Куллинан (Cullinan), принадлежащем этой компании и расположенном в пыльном, выжженном солнцем районе в 30 км к востоку от Претории.

Это является целью создания совместного предприятия между его компанией и британским ювелирным магазином Boodles, где бриллианты продаются как добытые на руднике Куллинан.

Намерение состоит в том, чтобы играть на прошлом, а также на современных выгодах, связанных с бриллиантами Куллинан, не забывая, конечно, и о том, что в 1905 году крупнейший алмаз Куллинан весом 3 106 каратов был разрезан на части и превращен в бриллианты, которые теперь носят монархи Великобритании по особым случаям.

Звучит обнадеживающе?

Возможно, но на нынешнем алмазном рынке значение имеет любая мелочь. Даффи, который приступил к работе в Petra в апреле, признает, что алмазная компания ходит по острию ножа на очень шатком рынке. Petra обременена чистым долгом в размере $541 млн и изо всех сил старается генерировать как можно больше поступлений.

Однако проблема заключается в том, что, если алмазный рынок заметно ухудшится по сравнению с сегодняшним состоянием, выручка понизится до такой степени, что компания не сможет выполнять свои обязательства по соблюдению установленных кредиторами договорных ограничений. Установленные кредиторами договорные ограничения - это согласованные лимиты по долгам, выраженные в виде финансовых коэффициентов, к которым компания может безопасно приближаться, не опасаясь, что на нее набросятся банкиры.

«Учитывая состояние рынка и сохраняющуюся неустойчивость, с нашей стороны было бы разумно взаимодействовать с кредиторами. Некоторым из наших обязательств может угрожать опасность», - говорит Даффи в интервью Finweek по результатам года работы британской фирмы.

«Сделка с Boodles отнюдь не является стратегией брендинга, но мы надеемся получить более выгодные цены на наши бриллианты», ​​- говорит Даффи, первые финансовые результаты деятельности которого включали обесценение активов на $247 млн - на фоне ухудшения рыночных условий - и $258 млн чистого убытка.

Компания почти завершила период своих крупных инвестиций, в котором был достигнут пик чистого долга в $288 млн в 2016 году, и в настоящее время приступила к реализации плана по улучшению денежного потока на $150 - $200 млн к 2022 году, но на рынке не все оборачивается в ее пользу, и может быть даже нанесен ущерб возможности компании достичь поставленных целей по денежным потокам.

Для компании Petra стоимость карата алмазов, добытых на руднике Куллинан в 2019 финансовом году, оказалась на $15 меньше, чем в 2018 году. Два других рудника ЮАР – Финш (Finsch) и Коффиефонтейн (Koffiefontein) - тоже находились под давлением, в то время как рудник Уильямсон (Williamson) в Танзании заработал на $30 с лишним за карат меньше, чем в 2018 году.

Согласно отчету Citigroup, опубликованному в этом месяце, снижение процентных ставок в США и начало рецессии могут усилить давление на алмазный сектор, особенно по мере притока долларов в золото, которое традиционно рассматривается как безопасная гавань для инвестиций.

«Золото обладает такой антицикличностью, - сказал Даффи, который знает предмет, поскольку раньше был финансовым директором AngloGold Ashanti, производителя золота в ЮАР. - Но исторически сложилось так, что алмазы всегда торговались на один-два процента выше мирового ВВП. Также существует фундаментальное соотношение между спросом и предложением в алмазном секторе, тогда как золото больше зависит от настроений», - говорит он.

Считается, что в мире заканчиваются новые источники алмазов. Это означает, что ценообразование в среднесрочной перспективе будет восстановлено, если предположить, что верны прогнозы о том, что запасы новых добытых алмазов упадут до 115 млн каратов со 150 млн каратов в настоящее время. По данным Petra, этот процесс начнется в 2021 году.

На данный момент это смахивает на спасение для Даффи, но все же это не то, что он ожидал, когда возглавил компанию? «Вы правы, - говорит он, - я не ожидал, что алмазный рынок так резко ухудшится, но база активов очень сильная, и я не боюсь этого вызова. У нас хорошая команда. Рынок осложнил ситуацию, но она со временем улучшится».



