Покупательная способность растет

08 октября 2019

У ритейлеров, которые сосредоточивают свое внимание на туристах, касса постоянно работает.

(hktdc.com) - Быстро растет одна категория покупателей - те, кто путешествует. Ряды покупателей из числа туристов из материкового Китая растут особенно быстро, как по количеству, так и по покупательной способности.

Хорхе Мартин (Jorge Martin), руководитель отдела исследований моды из Euromonitor International, рассказал участникам семинара моды, проведенном на Международном показе модной одежды, дизайна CENTRESTAGE, организованном Советом по развитию торговли Гонконга (Hong Kong Trade Development Council), что покупатели из числа туристов являются ключевым элементом в мировой индустрии моды, где материк определяет тренд.

Прогнозы показывают, что во всем мире в 2019 году будет совершено 1,5 миллиарда зарубежных поездок, это на 4% больше, чем в 2018 году. Главным пунктом назначения будет Франция, на ее долю приходится 96 миллионов из этого числа.

Для материкового Китая шоппинг - это главным образом основное занятие за границей. Внутри страны всего 0,1% розничных продаж модной одежды приходится на иностранных туристов. И наоборот, в Гонконге 51% продаж осуществляется туристам.

Привлечение покупателей

По словам г-на Мартина, несколько стран активно охотятся за иностранным покупателем: Франция проводит свою «Операцию по повышению привлекательности») (Operation Seduction), чтобы привлечь тех туристов из материкового Китая, кто тратит деньги, в то время как Нью-Йорк проводит программу «Радостная встреча с миром» (Welcoming the World).

Туристическая активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе высока: в 2019 году в страны Азиатско-тихоокеанского региона ожидается прибытие 372 миллионов человек, что на 6% больше, чем в предыдущем году. 20% из них - из материкового Китая.

Господин Мартин сказал, что в последнее время в Шанхае сильно выросли объемы покупок элитных товаров из-за жестких мер со стороны правительства в отношении дайгоу (daigou) - покупателей-посредников, которые путешествуют за границу, чтобы покупать высококлассные товары для других.

Токио получает большую выгоду от роста числа туристов, которое подскочило до 28 миллионов.

Г-н Мартин отметил, что колебания обменных курсов, например, недавнее укрепление доллара США по отношению к большинству других валют, особенно евро, имеют тенденцию влиять на структуру расходов туристов.

По словам г-на Мартина, существенная разница в ценах, существовавшая между городами, в свое время стимулировала спрос. Например, фирменное пальто Burberry из хлопчатобумажной ткани в Лондоне продавалось в розничной торговле за US$1 762 по сравнению с US$2 560 в Маниле, что делало выгодным полет только ради этой покупки. Однако бренды начинают согласовывать цены, поэтому этот фактор начинает уменьшаться, сказал он.

По словам г-на Мартина, ряд брендов извлекают выгоду из тренда поездок за покупками, разрабатывая предложения специально для туристов. Gucci ограничивает некоторый бизнес беспошлинными торговыми площадками с помощью своей формулы «Gucci Travel Retail Only» (Продажи Gucci только туристам). Британская авиакомпания Virgin Atlantic предлагает беспошлинную розничную торговлю, которая сочетает в себе покупки туристов с еще одним неконтролируемым трендом - онлайн-продажами.

Между тем, Border X Lab предлагает покупателям из материкового Китая доступ к широкому спектру иностранных брендов в Интернете.

Сеть отелей Pimkie развивает концепцию мини-бара и предлагает Pimkie Mini Fashion Bar. Airbnb, гигант по предоставлению проживания в семье, сотрудничает с домом моды Phillip Lim по выпуску ограниченных партий комплектов пижам для своих клиентов.

Г-н Мартин сказал, что при рассмотрении перспектив розничной торговли, основанной на туризме, компаниям необходимо учитывать влияние геополитических изменений и социально-политической обстановки на туристические потоки. Есть также нематериальные факторы, связанные с покупками в время поездок, - покупка товара бренда LVMH в Париже воспринимается иначе, чем покупка в других местах. Распределение и структура мест роста благосостояния, вероятно, также изменится в ближайшие годы. В настоящее время мир сосредоточен на материковом Китае, но перспективными являются также многие другие районы, например, страны Африки к югу от Сахары, сказал он.



