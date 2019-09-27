Оптимизируя потенциал алмаза: глобальное движение людей, использующих бизнес как силу добра

27 сентября 2019

Автор: Стефан Фишлер, Президент Всемирного алмазного совета

(World Diamond Council) - На следующей неделе, 2 и 3 октября, представители членов нашей организации - ассоциаций и компаний из алмазной и ювелирной промышленности - соберутся в Антверпене на ежегодное общее собрание Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC). Его организует Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).

Темы в повестке дня совещания имеют решающее значение, и в основном это связано с тем, что наша отрасль стремится повысить значимость и эффективность Системы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП), что особенно актуально, учитывая, что сейчас проходят последние месяцы обзора и цикла реформ Кимберлийского процесса (КП). Другим ключевым вопросом является собственная программа WDC по содействию повышению прозрачности и должной осмотрительности в цепочке поставок от шахты к розничному продавцу, поскольку она воплощена в нашей новой Системе гарантий (System of Warranties, SOW). Оба эти элемента могут повлиять на то, как мы все будем вести бизнес в ближайшие годы.

В то время как обсуждения в Антверпене будут сосредоточены на многих технических вопросах, включая сферу действия ССКП, его механизм коллегиального обзора, постоянный секретариат, фонд с участием многих доноров для организаций и стран с ограниченными возможностями и инструментарий SOW, по сути, то, чему мы уделим основное внимание, будет касаться защиты целостности алмазной промышленности и оптимизации ее потенциала для создания устойчивых экономических и социальных возможностей, в том числе в странах, где добываются и обрабатываются алмазы.

Но «оптимизация потенциала», скорее всего, потребует гораздо больше, чем просто настройка КП и Системы гарантий. Это также потребует существенного переосмысления того, как мы смотрим на будущее спроса на алмазы и как наша производственно-сбытовая цепочка распределяет полученную прибыль.

В течение многих лет многие из нас в рамках алмазопровода рассматривали наш продукт как товар, цена которого зависит от его размера и других физических характеристик. Тот факт, что алмазное сырье в основном добывалось в слаборазвитых регионах, не считался элементом, который каким-либо образом может повысить его ценность. Напротив, это представляло репутационный риск, который грозил ее подорвать.

Стратегия, основанная исключительно на предотвращении рисков, ошибочна и, возможно, опасна. Слишком часто я все еще слышу, как коллеги по отрасли заявляют, что «если механизм не сломан, не нужно его чинить». Что ж, позвольте мне сказать вам, что ценность и доверие, если они разрушены, требуют много времени для своего восстановления. Бывает, что они никогда не восстанавливаются.

Товар - это анонимный продукт без истории, а бренд - узнаваемый продукт с историей. И история с бриллиантом невероятно убедительна. Созданный в результате первичных геологических процессов глубоко под земной поверхностью миллионы лет назад, каждый камень не похож ни на один другой - физическое чудо природы. И некоторые из таких камней являются ценными продуктами, которые могут создать лучшую жизнь для всех участников, и в частности, для людей, на земле которых они были по счастливой случайности обнаружены.

Это история бриллиантового бренда, которую мы должны рассказать, если хотим, чтобы наш продукт оптимизировал свой потенциал. Но, честно говоря, мы также должны сыграть свою роль в обеспечении того, чтобы устойчивая часть поступлений, идущих в страны-производители, инвестировалась в развитие сообществ в районах, где добываются необработанные алмазы, и особенно в то, что касается старательской добычи. В течение многих лет некоторые из наших членов сотрудничали с правительствами стран, в которых они работают, чтобы гарантировать, что алмазный бизнес может изменить жизнь простых людей на самых низах. Это должно быть и остается источником вдохновения.

В прошлом месяце главы 30 крупных американских корпораций опубликовали занимающее целую полосу письмо в газету New York Times. В ней они писали о «глобальном движении людей, использующих бизнес как силу добра», о работе «с лучшей моделью корпоративного управления, которая дает нам и может дать вам способ борьбы с краткосрочностью перспектив и дать свободу принимать решения, чтобы сбалансировать прибыль и цели».

По своей сути в этом дух Всемирного алмазного совета. Я приглашаю всех членов отрасли присоединиться к нам в нашей миссии.