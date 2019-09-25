Ветеран De Beers стал сотрудником компании ALTR, производящей лабораторные алмазы

25 сентября 2019

Автор: Роб Бейтс

(jckonline.com) - Ричард Дж. Уитби (Richard J. Whitby), который ранее занимал должность старшего вице-президента по финансам подразделения группы De Beers, осуществлявшего продажу алмазного сырья сайтхолдерам, присоединился к компании ALTR Created Diamonds в качестве ее нового финансового директора.

Уитби работал в De Beers с 2007 по 2018 год, согласно его данным в LinkedIn. Его опыт включает работу в отделах маркетинга, поставок, продаж и дистрибуции De Beers. В последнее время он работал финансовым консультантом в алмазных компаниях в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Лабораторные алмазы - это главное новшество, которое вдохнет новую жизнь в алмазную отрасль, и я с нетерпением жду возможности применить свой опыт ради будущего этой отрасли в это захватывающее время», - отметил Уитби в распространенном компанией заявлении.

Амиш Шах (Amish Shah), основатель и президент ALTR, подчеркнул в том же заявлении: «Ричард привносит значительный опыт в управление, увеличивая темпы развития крупного международного алмазного бизнеса, и я уверен, что его вклад будет иметь ключевое значение, помогая нам продолжать расти и внедрять инновации в нашу категорию продукции и саму отрасль».

Это не первый руководитель De Beers, который в последнее время решил исследовать бизнес выращенных в лаборатории алмазов. В прошлом месяце Тоби Круз (Toby Cruse), бывший сотрудник De Beers, проработавший там два десятилетия, объявил о планах присоединиться к компании Diamond Foundry, хотя в настоящее время он соблюдает шестимесячный период «остывания».

Компания ALTR является подразделением R.A. Riam Group.



