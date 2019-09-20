Портрет современного ювелира

20 сентября 2019

Автор: Бретт Лоу (Brett Low)

Бизнес: Deer Honey Jewellery

Должность: Владелец-оператор

Расположение: Берли, Голд-Кост

Опыт работы в отрасли: 15 лет

(jewellermagazine.com). Мы все слышали поговорку «Всё не так, как 20 лет назад». Во многом это связано с Интернетом, который не только усилил конкуренцию между местными ювелирами, но и заставил компании конкурировать с остальным миром. В связи с этим ювелирам важно использовать доступную им технологию или они останутся позади.

Изменился способ совершения покупок себе украшений людьми. Зачастую клиенты, особенно те, кто в возрасте от 20 до 40 лет, перед покупкой просматривают их онлайн. Такое онлайн-исследование может побудить людей искать возможность сэкономить, либо совершая покупки в Интернете, либо используя свои исследования для требования скидок или сопоставимых цен у своих местных ювелиров.

Хотя нельзя винить их в том, что они пытаются сэкономить, есть пара проблем, которые все же возникают. Во-первых, это качество: покупка онлайн представляет собой большую азартную игру для клиента.

Делая покупки в Интернете, они предполагают, что, так как на бриллиант есть сертификат (иногда GIA, иногда из непонятной лаборатории), то это лучшая сделка, чем то, что предлагается на месте.

Однако зачастую это качество, которое легко сопоставимо с ценой от известного австралийского дилера, - или покупатель обнаруживает, что это бриллиант более низкого качества, чем заявлено.

Клиенты должны знать, что есть риск и вознаграждение, - если вы получаете отличный камень через Интернет, это прекрасно, но это не гарантия. По моему мнению, существует причина, по которой камень продается онлайн, а не местным оптовиком. Это приводит ко второй проблеме - ювелиры не могут выжить только за счет труда; они вынуждены делать наценку на материалы, чтобы оставаться с прибылью.

Нельзя сказать, что у цифрового рынка нет преимуществ для ювелиров.

Интернет приблизил мир. Австралийцы ездили на зарубежные ювелирные ярмарки на протяжении десятилетий, а теперь, как только вы установили контакт, стало проще, чем когда-либо, продолжать заниматься бизнесом. Будь то электронная почта, WhatsApp или Instagram, заказывать вещи из разных стран и создавать прочные связи по всему миру стало проще простого.

В современной отрасли ювелир также должен держать руку на пульсе поведения австралийского доллара и стоимости драгоценных камней и золота в определенный день, особенно если они покупают в оффшорной зоне и указывают спотовую цену покупателю.

Социальные сети - это еще один элемент современной ювелирной индустрии. Это фантастический инструмент для привлечения и удержания клиентов. Люди по-прежнему хотят увлекаться романтикой создания ювелирных изделий, и отличный способ помочь им в этом - показать процесс производства с помощью таких приложений, как Instagram.

Клиенты хотят знать вас, и они хорошо реагируют, когда ювелиры становятся частью «бренда». Они будут смотреть рассказы в Instagram и читать посты в Facebook о том, что ювелир делает каждый день. У них ювелирные украшения стоят на первом плане до тех пор, пока не придет время купить подарок для любимого или побаловать себя. Предвкушение растет в ожидании увидеть, как создается их изделие в режиме онлайн, чтобы его все увидели и переслали дальше.

Тем не менее, социальные сети могут считаться работой на полную занятость. Не забывать постоянно обновлять и публиковать сообщения каждые несколько часов или каждый день, особенно в пиковое время, - это одна из проблем современного ювелира. Чтобы делиться фотографиями и лайками, а также делать качественные фотографии и видео, требуются огромные усилия.

Может быть утомительно оставаться актуальным с интересным контентом, особенно если вы не видите возврата на инвестиции своего времени.

Еще одним недостатком является то, что сложнее защитить оригинальные дизайны. Другие ювелиры могут следить за вашими аккаунтами в социальных сетях, а затем воспроизводить изделие, идентичное или, по крайней мере, очень похожее на ваше. Это снова вопрос риска и вознаграждения. Спрятаться в тени означает, что у дизайнеров-подражателей меньше шансов, но публикация в социальных сетях означает увеличение числа клиентов и увеличение продаж. Кроме того, есть тысячи других ювелиров, которых вы можете отслеживать и черпать у них вдохновение!

Наконец, есть просвещение. Торговля, как на местном, так и на международном уровне, была фрагментирована и стала довольно нишевой за многие годы. Если ювелиры хотят добавить стоимость для своих клиентов, постоянное образование имеет чрезвычайно важное значение.

Принимая во внимание недавнее закрытие таких организаций, как Ювелирный институт Австралии (Jewellery Institute of Australia), теперь необходимо смотреть дальше. Онлайновые ресурсы, включая онлайн-сети, наставничество и формализованное обучение и курсы, как платные, так и бесплатные, полезны для расширения знаний и освоения новых методов. Быть современным ювелиром сопряжено со сложностями, но те, кто работает в этой отрасли, должны инвестировать в себя.



