Закрытие Namdeb сильно ударит по стране

23 сентября 2019

Автор: Тойво Нджебела (Toivo Ndjebela)

(neweralive.na) – Обсуждаемое закрытие Namdeb в 2022 году сделает Намибию беднее на миллиарды. Предпринимаются усилия для изучения вопроса о продлении срока службы флагманской компании.

Алмазодобывающая компания, принадлежащая правительству Намибии и De Beers Group в соотношении 50/50, едва сохраняет свое существование, так как запасы алмазов на суше истощаются. Первоначальная добыча началась в 1908 году, и, хотя сами алмазы «вечны», как говорят, добыча их является конечной. Фактически, компания уже написала свой панегирик при подготовке своего несостоявшегося закрытия в 2012 году, но усилия ее инженеров вдохнули в нее жизнь, так что она может держаться за свою дорогую жизнь еще 10 лет.

В настоящее время консенсус на улице доктора Франса Индонго (Frans Indongo) заключается в том, что все буквально должны подготовиться к тому, чтобы очистить свои столы и повесить свои шахтерские шлемы в 2022 году, хотя остается неосознанное чувство оптимизма насчет того, что, может быть - лишь может быть - еще одно продление срока службы появится на горизонте.

Генеральный директор Риан Бургер (Riaan Burger) консервативно относится к таким возможностям, твердо придерживаясь официальной версии, что работа подходит к завершению.

И если его техническая команда не преподнесет сюрприз, Бургер смирится с предстоящим закрытием или, возможно, завершением самого яркого периода в истории страны.

Хотя сотрудники Namdeb могут опасаться за свои рабочие места в случае, если печальный конец станет библейской истиной, для остальной части страны было бы безрассудством игнорировать национальный шторм, который надвигается с этим закрытием. «Закрытие окажет существенное влияние на финансовое состояние», - сказал Бургер изданию New Era.

Рыжеволосый профессиональный инженер с добавил: «Благодаря налогам, роялти и заработкам наших сотрудников за последние семь лет мы вложили в финансовые средства более N$4 миллиардов».

Namdeb, возможно, не объявляла дивиденды своим двум акционерам с 2012 года, но игнорирование ее важности для национальной экономики создает риск для страны.

«С фискальной точки зрения мы являемся одним из крупнейших доноров для государственной казны. Закрытие станет ударом по экономике. Наш годовой оборот составляет N$3 миллиарда, и в среднем 85 процентов этого объема поступает в экономику Намибии», - сказал он.

«Это национальный актив, для которого мы должны найти способы продления его срока службы», - добавил он.

Уже в следующем году алмазодобытчик планирует забить последний гвоздь в крышку гроба одного из своих самых ценных активов - рудника Даберас (Daberas).

Это оставило бы Namdeb с тремя предприятиями, а именно с рудником Сенделингсдриф (Sendelingsdrif), Участком добычи (Mining Area) 1, или с Южными прибрежными рудниками (Southern Coastal Mines), как это называется, и рудником Элизабет Бэй (Elizabeth Bay), который в настоящее время законсервирован.

Считается, что Элизабет Бэй больше не нужен и уже некоторое время выставляется на продажу, а Namdeb заявляет, что у нее больше нет ресурсов, необходимых для поддержания его на плаву.

«Namdeb, будучи крупной организацией, имеет определенную структуру затрат. Мы полагаем, что Элизабет Бэй, если его продать другой компании, может работать экономически выгодно при очень оптимальной структуре затрат, отличной от той, при которая можно управлять им в такой крупной организации, как наша», - говорит он.



