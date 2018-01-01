Добывающие компании приходят в Китай после стабилизации цен на алмазы

Сегодня

Несколько лет на рынке наблюдалось снижение цен на алмазы, но в прошлом году ситуация стабилизировалась. Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА ожидает, что мировой алмазный рынок в текущем году будет стабильным, и настроена на сотрудничество с рынками Китая и Гонконга.

Кроме того, компания усиливает маркетинг в ответ на укрепление позиций искусственно выращенных алмазов в последние годы.

АЛРОСА является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. В прошлом году она добыла 39,6 млн карат природных алмазов, что составляет 30% всего мирового предложения природных камней. Продажи компании в первые четыре месяца этого года выросли на 18%, до $2 млрд.

В эксклюзивном интервью газете Hong Kong Economic Times генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов рассказал, что алмазы всех категорий сегодня пользуются стабильным спросом, на прошедшей зимней торговой сессии ритейлеры показали хорошие результаты и сейчас восполняют запасы. На данный момент компания поставляет 70% своей продукции по долгосрочным контрактам 55 компаниям со всего мира. В списке клиентов – шесть ювелирных компаний из Китая и Гонконга, включая Chow Tai Fook. Остальные 30% алмазов реализуются посредством аукционов и разовых контрактов.

Он также подчеркнул, что Гонконг – один из самых важных рынков для АЛРОСА сегодня. В марте этого года, компания реализовала алмазы на аукционе в Гонконге на сумму 16,3 млн юаней. Всего в текущем году запланировано семь таких аукционов. В прошлом году китайские компании купили у АЛРОСА сырья на $180 млн, что является малой долей всего объема продаж. В то же время, этот показатель вырос на 18% за последние три года. Иванов ожидает, что в этом году рост сохранится, и с оптимизмом смотрит на перспективы китайского рынка.

Что касается США, крупнейшего в мире рынка по потреблению ювелирных изделий с бриллиантами, то в четвертом квартале прошлого года там наблюдался 5%-ный рост продаж, что положительно сказалось на показателях АЛРОСА в этом регионе. Сейчас компания возобновляет работу американского офиса.

Он также уверен, что в текущем году мировой алмазный рынок сохранит стабильные позиции. Это означает, что спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, по ожиданиям отрасли, будет расти на 1-4% ежегодно. В этом году АЛРОСА также открыла офис в Индии, а филиал компании во Владивостоке будет отвечать за взаимодействие с рынком АТР.

Искусственные алмазы в последние годы укрепляют позиции на рынке, и стоят они гораздо меньше природных камней. Иванов полагает, что синтетические алмазы не составят конкуренции, если ритейлеры будут информировать потребителей о происхождении своей продукции. «Это справедливая конкуренция. Потребители знают, что покупают. Так же, как Swarovski продает кристаллы и может сосуществовать с рынком природных алмазов».

Он считает, что у каждого продукта есть свой рынок, и многие потребители по-прежнему будут покупать природные алмазы, а отрасль будет позиционировать их на рынке, продвигая «вечность», которую они собой символизируют. В то же время он упоминает случаи, когда некоторые продавцы подмешивали синтетические камни в партии природных, что вызывает беспокойство. «Искусственный камень можно обнаружить в партии необработанных алмазов. Когда он вставлен в украшение, это уже сложнее».

АЛРОСА, одна из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний, располагается в Республике Саха (Якутия) в северо-восточной России, где зимние температуры достигают минус 50 градусов по Цельсию. АЛРОСА разрабатывает несколько месторождений в Якутии и Архангельске. Большинство работ ведется в условиях вечной мерзлоты. Компания не только использует продвинутые технологии добычи, но и отличается более высокой заработной платой – в 3 раза выше, чем в среднем по России. Высокая зарплата помогает нанимать горняков, а 3% годовой выручки приходится на социальные проекты.

Гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов ожидает, что в этом году добыча алмазов в компании составит около 36,6 млн карат – на 7,6% меньше прошлого года, когда было добыто 39,6 млн карат. Он отметил, что компания обладает надежной системой управления запасами и обеспечивает рынок адекватным объемом поставок. Сегодня 70% продаж идет от контрактов с ювелирами. В прошлом году была представлена электронная система, позволяющая контролировать деятельность клиентов, включая покупки и их объемы. Это помогает формировать планы продаж в будущем.

Благодаря новому месторождению в Якутии, где добыча начнется этой осенью, и за счет уже существующих активов, компания планирует рост объемов производства в 2019 году.