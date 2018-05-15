Новости
Финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2018 года
На фоне снижения добычи в 1 квартале 2018 года на 26% по сравнению с 4 кварталом 2017 года продажи алмазного сырья выросли на 43% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 13,4 млн карат. Рост был обеспечен за счет реализации порядка 6 млн...
Сегодня
На российском форуме «Мингео Сибирь 2018» будут представлены инвестиционные проекты в горнодобывающие юниорные проекты
XI международный горно - геологический форум «Мингео Сибирь 2018», который пройдет с 23 по 24 мая в Красноярске, Россия, станет международной дискуссионной платформой, на которой обсудят такие актуальные проблемы горнодобывающей отрасли, как блокчейн-технологии...
Сегодня
Конгресс CIBJO-2018 состоится 15-17 октября в Боготе
Всемирная ювелирная конфедерация (CIBJO) проведет свой ежегодный конгресс в Боготе (Колумбия) 15-17 октября 2018 года, а предшествующие форуму встречи начнутся 13 октября.
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Бутик Kirtilals запустил Forevermark в Коччи
Kirtilals, пользующийся высокой репутацией ритейлер и производитель ювелирных изделий в Южной Индии, укрепил свое сотрудничество с Forevermark, запустив бренд в своем ювелирном магазине в Коччи.
Сегодня
Carats.io привлекла $1,6 млн на первом этапе финансирования
Carats.io привлекла $1,6 млн на первом этапе финансирования, который возглавил Net Capital Ventures. Компания выпускает первую криптовалюту, поддерживаемую бриллиантами.
Вчера
АЛРОСА увеличивает расходы на маркетинг
АЛРОСА традиционно занимается добычей алмазов, но постепенно меняет свой бизнес после того, как 37-летний Сергей Иванов стал генеральным директором компании год назад. Один из редких шагов, которые он предпринял в прошлом году, - путешествие по миру, чтобы продвинуть аукцион по продаже пяти драгоценных камней, вырезанных из гигантского алмаза. В то время как промышленность боролась со стагнирующим потребительским спросом, рынок выиграл от более сильного, чем ожидалось, конца 2017 года. «DPA в основном начала работать в конце четвертого квартала, и это было время для рождественских продаж», - сказал Иванов в одном из интервью, ссылаясь на ассоциацию, созданную с De Beers и другими алмазодобытчиками в 2015 году. «Продажи в первом квартале были очень хорошими». Это помогло АЛРОСА снизить запасы на 18 млн карат с начала года до семилетнего минимума на 30%, а также поднять средние цены на несколько процентов, отметил гендиректор.
В рамках своей стратегии продвижения АЛРОСА работает с исследователями, чтобы показать, что так называемые флуоресцентные камни, которые часто продаются с большой скидкой и избегаются более молодыми покупателями, во многих случаях имеют лучший цвет и блеск, чем обычные драгоценные камни, сказал Иванов. «Таких камней у АЛРОСА на рудниках много», - добавил он. Компания также тестирует технологию, чтобы отмечать ее драгоценные камни и может присоединиться к проекту De Beers по использованию технологии блокчейн для отслеживания пути алмазов, а также смотрит на другие подобные проекты.
По словам Иванова, в России АЛРОСА планирует совместный образовательный проект с Министерством финансов по синтетическим и натуральным камням. Российские туристы тратят много денег на бриллианты за рубежом, и при правильном маркетинге эти продажи могут поддержать отечественных огранщиков, сказал он. Также АЛРОСА рассчитывает сосредоточиться на огранке камней весом более 1 карата, потому что это не стоит делать с меньшими драгоценными камнями в России. АЛРОСА также улучшит огранку своих уникальных камней и может объединиться с партнерами для обработки некоторых из них, сказал Иванов. Главный камень из коллекции Dynasty, который не продавался в прошлом году, должен быть продан в этом году, полагает руководитель АЛРОСА.
Однако эти планы могут столкнуться с определенным сопротивлением. Расширение бизнеса по огранке всегда считалось плохим решением для компании АЛРОСА, сказал по телефону аналитик BCS Global Markets Олег Петропавловский. По словам Иванова, в рамках перехода на огранку АЛРОСА может принять участие в аукционе по приобретению производителя бриллиантов ПО «Кристалл». Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в марте заявил, что правительство рассматривает возможность приватизации «Кристалла», крупнейшего внутреннего клиента АЛРОСА. Иванов сказал, что есть некоторые преимущества объединения бизнеса, хотя это зависит от того, как правительство учитывает такие вещи, как долг и убытки, когда устанавливает цену.
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