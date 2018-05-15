АЛРОСА увеличивает расходы на маркетинг

Финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2018 года На фоне снижения добычи в 1 квартале 2018 года на 26% по сравнению с 4 кварталом 2017 года продажи алмазного сырья выросли на 43% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 13,4 млн карат. Рост был обеспечен за счет реализации порядка 6 млн...

На российском форуме «Мингео Сибирь 2018» будут представлены инвестиционные проекты в горнодобывающие юниорные проекты XI международный горно - геологический форум «Мингео Сибирь 2018», который пройдет с 23 по 24 мая в Красноярске, Россия, станет международной дискуссионной платформой, на которой обсудят такие актуальные проблемы горнодобывающей отрасли, как блокчейн-технологии...

Конгресс CIBJO-2018 состоится 15-17 октября в Боготе Всемирная ювелирная конфедерация (CIBJO) проведет свой ежегодный конгресс в Боготе (Колумбия) 15-17 октября 2018 года, а предшествующие форуму встречи начнутся 13 октября.

Бутик Kirtilals запустил Forevermark в Коччи Kirtilals, пользующийся высокой репутацией ритейлер и производитель ювелирных изделий в Южной Индии, укрепил свое сотрудничество с Forevermark, запустив бренд в своем ювелирном магазине в Коччи.