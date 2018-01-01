Бриллианты с молотка: как надежнее?

Блок корпоративных финансов АЛРОСА возглавит Сергей Тахиев Начальником Управления по корпоративным финансам АЛРОСА с 14 мая назначен Сергей Тахиев.

De Beers отследила первые бриллианты с помощью блокчейна De Beers заявила, что впервые отследила 100 высокоценных бриллиантов на всех этапах производственно-сбытовой цепочки во время пробного запуска своей отраслевой блокчейн-платформы.

Mountain Province Diamonds объявила результаты за квартал, окончившийся 31 марта Mountain Province Diamonds Inc объявила финансово-производственные результаты за квартал, закончившийся 31 марта 2018 года.

«Белая книга» GJEPC обеспечит саморегулирование торговли Саммит банков под названием «Финансирование алмазной и ювелирной отрасли: эффективное минимизирование рисков», организованный Индийским советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion...