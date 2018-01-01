Новости
Блок корпоративных финансов АЛРОСА возглавит Сергей Тахиев
Начальником Управления по корпоративным финансам АЛРОСА с 14 мая назначен Сергей Тахиев.
Вчера
De Beers отследила первые бриллианты с помощью блокчейна
De Beers заявила, что впервые отследила 100 высокоценных бриллиантов на всех этапах производственно-сбытовой цепочки во время пробного запуска своей отраслевой блокчейн-платформы.
Вчера
Mountain Province Diamonds объявила результаты за квартал, окончившийся 31 марта
Mountain Province Diamonds Inc объявила финансово-производственные результаты за квартал, закончившийся 31 марта 2018 года.
Вчера
«Белая книга» GJEPC обеспечит саморегулирование торговли
Саммит банков под названием «Финансирование алмазной и ювелирной отрасли: эффективное минимизирование рисков», организованный Индийским советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion...
Вчера
ZCDC добивается независимого расследования по заявлениям о нарушении прав человека
Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) добивается независимого расследования по заявлениям о нарушении прав человека на своих алмазных рудниках в Маранге (Marange), сообщает государственный источник.
Вчера
Бриллианты с молотка: как надежнее?
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