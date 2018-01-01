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Новости

Блок корпоративных финансов АЛРОСА возглавит Сергей Тахиев

Начальником Управления по корпоративным финансам АЛРОСА с 14 мая назначен Сергей Тахиев.

Вчера

De Beers отследила первые бриллианты с помощью блокчейна

De Beers заявила, что впервые отследила 100 высокоценных бриллиантов на всех этапах производственно-сбытовой цепочки во время пробного запуска своей отраслевой блокчейн-платформы.

Вчера

Mountain Province Diamonds объявила результаты за квартал, окончившийся 31 марта

Mountain Province Diamonds Inc объявила финансово-производственные результаты за квартал, закончившийся 31 марта 2018 года.

Вчера

«Белая книга» GJEPC обеспечит саморегулирование торговли

Саммит банков под названием «Финансирование алмазной и ювелирной отрасли: эффективное минимизирование рисков»,  организованный Индийским советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion...

Вчера

ZCDC добивается независимого расследования по заявлениям о нарушении прав человека

Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) добивается независимого расследования по заявлениям о нарушении прав человека на своих алмазных рудниках в Маранге (Marange), сообщает государственный источник.

Вчера

Бриллианты с молотка: как надежнее?

Сегодня
Экспертиза
(blog.dp.ru) - Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА недавно объявила о намерении выйти на рынок прямой купли-продажи бриллиантов – в том числе для частных инвесторов. Предполагается, что торговля пойдет на площадке Московской биржи, где АЛРОСА готова выставить камни на сумму до $1 млрд, это четверть всей продукции компании. Продавать будут стандартные камни весом 0,5 – 1 карат. Помимо того, в планах – организация спот-рынка и торговля фьючерсами на бриллианты. Одномоментный выход на открытый для частного инвестора рынок такого количества драгоценных камней, безусловно, станет заметным событием. Тем более, если оно поможет решить множество вопросов, накопившихся в отечественном обороте драгоценных камней. Инвестиционные бриллианты – тема, скользкая настолько, что неподготовленному человеку зачастую не разобраться, где кончается честная сделка и начинается махинация. Инициатива компании АЛРОСА – это попытка вывести рынок из тени, создать прозрачный и легальный бизнес. И первое, во что упрется это намерение, - природа оценки бриллианта. И тем интереснее, как будет реализована идея спот-рынка на Московской бирже, которая уже презентовала ее своим брокерам для обсуждения.

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