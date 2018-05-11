Новости
Pangolin добыла два алмаза на проекте Малатсваэ
Pangolin Diamonds получила два алмаза и 100 положительных минералов-индикаторов кимберлита из проведенной программы по отбору проб на участке MAL 001 площадью 4 гектара на полностью принадлежащем компании проекте Малатсваэ (Malatswae) в Ботсване...
11 мая 2018
Более 120 мест продано на пяти семинарах ведущих геммологов в рамках MGJC
Примерно за неделю до начала четвертой Средиземноморской геммологической конференции (MGJC) 18 мая в Будве, Черногория, продано более 120 мест на пяти семинарах, которые проведут на ее полях ведущие геммологи, сообщили организаторы...
11 мая 2018
Sarine ProfileTM выбрана, чтобы представить фирменные бриллианты Уоррена Баффета во флагманском магазине Borsheims
Sarine Technologies Ltd объявила, что магазин Borsheims выбрал Sarine ProfileTM для разметки лимитированной серии фирменных бриллиантов Уоррена Баффета (Warren Buffett), которые выставлены на продажу на этой неделе на ежегодной встрече акционеров...
11 мая 2018
Основные доходы Lucara Diamond в первом квартале упали на 71,4% - до $1,4 млн
Объем прибыли Lucara Diamond до вычета налогов, расходов по выплате процентов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) снизился на 71,4%, до $1,4 млн, в первом квартале 2018 года, против $4,9 млн годом ранее, согласно финансовому показателю...
11 мая 2018
Дата слушания в парламенте дела Мугабе об алмазах в Маранге не назначена
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе не предстанет перед парламентским комитетом на этой неделе, так как секретарь высокого собрания еще не связался с бывшим главой страны.
11 мая 2018
АЛРОСА приобретет одну из крупнейших в мире компаний по огранке алмазов
(mining.com) - Крупнейший мировой производитель алмазов по объему в каратах компания АЛРОСА (MCX: ALRS) получила одобрение своего Наблюдательного совета на приобретение российского завода «Кристалл», крупнейшего в стране и одного из крупнейших в мире предприятий по огранке алмазов.
Генеральному директору АЛРОСА Сергею Иванову было предложено подготовить предложения к техническому заданию на проведение оценки стоимости акций «Кристалла» с тем, чтобы сделать предложение о покупке, как об этом сообщает агентство деловой информации «Прайм».
Если эта сделка состоится, российский алмазный гигант станет более сильным конкурентом для принадлежащей корпорации Anglo American компании De Beers, являющейся крупнейшим в мире производителем алмазов по стоимости.
Производственное объединение «Кристалл» начало свою работу в 1963 году, заложив основу для развития алмазогранильной промышленности в России.
Этот принадлежащий государству бизнес, который гранит около 300 000 каратов в год и генерирует прибыль в размере около 200 миллионов долларов США, является одним из многих в списке на приватизацию к 2019 году.
Хотя у АЛРОСА уже есть бизнес по огранке алмазов, компания дистанцируется от него, сосредоточиваясь на добыче алмазов, где она может получить бо́льшую прибыль. «Кристалл» и другие российские огранщики в настоящее время покупают камни у АЛРОСА на тех же условиях, что и зарубежные компании, но они изо всех сил пытаются конкурировать с гораздо более крупными ограночными центрами, такими как Индия.
В то же время существует обеспокоенность вялым спросом и слабыми ценами на бриллианты, поскольку молодые покупатели склонны тратить больше на другие предметы роскоши, например, на электронику.
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