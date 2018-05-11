АЛРОСА приобретет одну из крупнейших в мире компаний по огранке алмазов

Pangolin добыла два алмаза на проекте Малатсваэ Pangolin Diamonds получила два алмаза и 100 положительных минералов-индикаторов кимберлита из проведенной программы по отбору проб на участке MAL 001 площадью 4 гектара на полностью принадлежащем компании проекте Малатсваэ (Malatswae) в Ботсване...

Более 120 мест продано на пяти семинарах ведущих геммологов в рамках MGJC Примерно за неделю до начала четвертой Средиземноморской геммологической конференции (MGJC) 18 мая в Будве, Черногория, продано более 120 мест на пяти семинарах, которые проведут на ее полях ведущие геммологи, сообщили организаторы...

Sarine ProfileTM выбрана, чтобы представить фирменные бриллианты Уоррена Баффета во флагманском магазине Borsheims Sarine Technologies Ltd объявила, что магазин Borsheims выбрал Sarine ProfileTM для разметки лимитированной серии фирменных бриллиантов Уоррена Баффета (Warren Buffett), которые выставлены на продажу на этой неделе на ежегодной встрече акционеров...

Основные доходы Lucara Diamond в первом квартале упали на 71,4% - до $1,4 млн Объем прибыли Lucara Diamond до вычета налогов, расходов по выплате процентов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) снизился на 71,4%, до $1,4 млн, в первом квартале 2018 года, против $4,9 млн годом ранее, согласно финансовому показателю...