Dominion не спешит с расширением Экати

Tango продала 62 алмаза, добытых на руднике в Южной Африке, средней стоимостью $1 022 за карат Tango Mining заявила, что реализовала 62 алмаза или 72,81 карата, добытых на ее руднике Оэна (Oena) в Южной Африке. Средняя цена за карат составила $1 022,53.

SML получила $3 млн от последних продаж ангольских алмазов Lucapa Diamond заявила, что ангольская Sociedade Mineira Do Lulo (SML), совместное предприятие компании с Endiama и Rosas & Petras, продала 1 632 карата за $3 млн, при этом средняя цена за карат составила $1 838.

De Beers повышает цены на алмазы третий раз подряд Сообщается, что De Beers подняла цены на 1% в последнем цикле продаж алмазов на фоне достигшего рекордных отметок спроса, привело агентство Bloomberg заявления людей, посвященных в детали продаж.



Пассажиры рейса Санкт-Петербург - Мирный авиакомпании "АЛРОСА" вылетели по маршруту резервным бортом Пассажиры авиакомпании «АЛРОСА», вылет которых из Санкт-Петербурга в Мирный 20 мая был задержан из-за отказа двигателя самолета Boeing-737, вылетели по маршруту резервным бортом, прибывшим из Москвы.