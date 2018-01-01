Новости
Tango продала 62 алмаза, добытых на руднике в Южной Африке, средней стоимостью $1 022 за карат
Tango Mining заявила, что реализовала 62 алмаза или 72,81 карата, добытых на ее руднике Оэна (Oena) в Южной Африке. Средняя цена за карат составила $1 022,53.
Сегодня
SML получила $3 млн от последних продаж ангольских алмазов
Lucapa Diamond заявила, что ангольская Sociedade Mineira Do Lulo (SML), совместное предприятие компании с Endiama и Rosas & Petras, продала 1 632 карата за $3 млн, при этом средняя цена за карат составила $1 838.
Сегодня
De Beers повышает цены на алмазы третий раз подряд
Сообщается, что De Beers подняла цены на 1% в последнем цикле продаж алмазов на фоне достигшего рекордных отметок спроса, привело агентство Bloomberg заявления людей, посвященных в детали продаж.
Сегодня
Пассажиры рейса Санкт-Петербург - Мирный авиакомпании "АЛРОСА" вылетели по маршруту резервным бортом
Пассажиры авиакомпании «АЛРОСА», вылет которых из Санкт-Петербурга в Мирный 20 мая был задержан из-за отказа двигателя самолета Boeing-737, вылетели по маршруту резервным бортом, прибывшим из Москвы.
Сегодня
«Русские самоцветы» диверсифицируют ассортимент
По оценкам BusinessStat, объем продаж ювелирных изделий в России с 2013 по 2017 год вырос на 38%, и лишь в 2015 году этот показатель сокращался. Фактором роста объема рынка послужило изменение ассортиментной политики и стратегии ее осуществления...
Сегодня
Dominion не спешит с расширением Экати
Алмазодобывающая компания сначала в июне 2016 года отложила расширение проекта Джей (Jay), потому что она установила, что основное месторождение Экати может дать больше руды, чем ожидалось. После принятия такого решения Dominion заявила, что она начнет работать на проекте Джей в 2018 году, а не в 2017 году, как планировалось раньше.
Но алмазодобывающая компания снова отложила этот проект с целью изучения путей повышения рентабельности проекта Джей, сообщило информационное агентство CBC News, ссылаясь на слова официального лица компании.
Джей должен добавить 84,6 млн каратов к объему производства алмазов на месторождении Экати, расширив срок службы рудника примерно на 11 лет до 2030 года и дальше, согласно данным исследования, проведенного в 2015 году. Алмазодобывающая компания прогнозировала среднюю цену в $86 за карат на алмазы с проекта Джей.
Dominion уже получила разрешения контрольно-надзорных органов для этого проекта, например, лицензию на водопользование и разрешение на землепользование. Компания приостановила работы в этом году и не сказала, когда она возобновит работу на этих предприятиях или как это решение повлияет на график работ на проекте Джей, сообщила CBC News. Производство должно начаться в 2022 году, сказала компания Dominion два года назад.
Общий объем производства алмазов составлял 5,2 млн каратов в финансовом году, закончившемся 31 января 2017 года. Кроме рудника Экати, компании Dominion также принадлежат 40% рудника Даявик (Diavik) в Северо-Западных территориях Канады, а остальным владеет Diavik Diamond Mines, принадлежащая Rio Tinto. В прошлом году этот актив произвел алмазов на 7,5 млн каратов, и доля компании Dominion доходит примерно до 3 млн каратов.
В июле базирующаяся в Соединенных Штатах Washington Companies приобрела компанию Dominion примерно за $1,2 млрд. Алмазодобывающая компания не ответила на запрос Rapaport News дать комментарии.
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