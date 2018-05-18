De Beers успешно отслеживает бриллианты от рудника до розничной торговли в блокчейне отрасли

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Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(IDEX Online) – De Beers заявила, что она успешно провела отслеживание 100 дорогостоящих драгоценных камней по цепочке стоимости во время экспериментального использования своей отраслевой блокчейн-платформы, впервые отследив путь драгоценного камня с помощью цифровой технологии от рудника до розничной торговли.

Неизменяемый и защищенный цифровой след был создан для набора алмазов, добытых компанией De Beers, по мере их движения от рудника к огранщику и полировщику, а потом к ювелиру.

Ожидается, что платформа под названием Tracr™ будет запущена в конце этого года и будет открыта для отрасли. Когда Tracr полностью заработает, она будет давать потребителям уверенность в том, что зарегистрированные драгоценные камни являются природными и не связаны с конфликтами, повысит прозрачность и доверие в отрасли, увеличит эффективность по алмазной цепочке стоимости, заявила алмазодобывающая компания.

«Пять ведущих производителей бриллиантов - Diacore, Diarough, KGK Group, Rosy Blue NV и Venus Jewel – работали с De Beers во время разработки Tracr и сыграли ключевую роль в создании первой блокчейн-платформы, которая охватила всю цепочку стоимости алмазов и бриллиантов. Производители бриллиантов имеют значительный опыт в обработке крупных камней, на чем сначала было сосредоточено внимание проекта, а также широко охватывают среднюю часть алмазопровода отрасли».

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers Group, сказал: “Группа участников проекта Tracr продемонстрировала, что она может успешно отслеживать алмазы по цепочке стоимости, предоставляя гарантию отслеживания актива таким образом, который был недоступен ранее. Это является значительным прорывом, ставшим возможным благодаря тесному взаимодействию участников этого эксперимента, которые разделяют нашу приверженность прогрессу и инновациям в отрасли. Мы стремимся совместно использовать эту платформу с бόльшим числом партнеров в ближайшие месяцы и учитывать их мнение перед тем, как сделать эту технологию полностью доступной для более широкого числа участников отрасли».

Севантилал Шах (Sevantilal Shah), председатель правления Venus Jewel, сказал: «Доказательство происхождения является ключевой частью обещания компании Venus своим покупателям, и Tracr станет неотъемлемой частью этого обещания. Участие в пилотном проекте стало успешным опытом, и мы стремимся продолжить участие в программе и поддержать De Beers в повышении стандарта для алмазной отрасли».

Амит Бхансали (Amit Bhansali), управляющий директор Rosy Blue NV, сказал: «Технология уже внесла значительный вклад в повышение прозрачности в алмазной отрасли. Инициативы, основанные на блокчейне, могут еще больше продвинуть этот прогресс, поскольку для их осуществления потребуется сотрудничество и создание доверия среди всех участников отрасли. Мы очень заинтересованы в том, чтобы внести вклад в этот процесс благодаря своему участию в платформе Tracr».

Как действует Tracr

По мере продвижения алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости, на Tracr создается уникальная Global Diamond ID (Глобальная алмазная идентификация), в которой хранятся характеристики отдельного драгоценного камня, например, вес в каратах, цвет и чистота, благодаря интеграции с существующими системами ведения регистрации, имеющимися у участников.

Это позволяет Tracr консолидировать данные в неизменяемый цифровой след для каждого реального драгоценного камня, гарантируя его происхождение и отслеживаемость от алмаза до бриллианта.

Для поддержания этого отслеживания на основе процесса в Tracr также будут использоваться изображения камня, вид запланированных камней, которые из него получатся, и физические свойства бриллианта для подтверждения подлинности с помощью анализа и обработки данных и методов физической идентификации.

Tracr подтверждает загруженные данные на каждом ключевом этапе пути драгоценного камня, гарантируя их точность и целостность, при этом позволяя пользователям полностью контролировать то, чем они делятся с другими участниками, за счет использования средств обеспечения неприкосновенности конфиденциальной информации.

Этот экспериментальный проект был объявлен в январе после нескольких месяцев исследования и консультаций с отраслью. De Beers работает с BCG Digital Ventures по созданию платформы и технологии, лежащей в ее основе.



