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Британский банк Standard Chartered «добивается прогресса» в отношениях с регуляторами США после иранского скандала, говорит руководитель по финансам

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Экспертиза

Автор: Сильвия Амаро (Silvia Amaro)

(cnbc.com) – Банк Standard Chartered находится под надзором Соединенных Штатов в течение шести лет после обвинения в том, что он нарушил санкции против Ирана, но Энди Халфорд (Andy Halford), главный финансовый директор, сказал CNBC, что банк добивается «хорошего прогресса». 

В 2012 году нью-йоркский госдепартамент заявил, что британский кредитор утаил сделки с иранским правительством на $250 миллиардов. После соглашения, заключенного в том же году, по которому он добился урегулирования вопроса в размере $340 миллионов, он был под надзором независимого наблюдателя с целью улучшения своей схемы предотвращения отмывания незаконно полученных денег. 

Халфорд сказал в передаче «Дорожные знаки» CNBC в начале мая, что Standard Chartered до сих пор находится под надзором. 

«У нас есть контролеры, мы добиваемся хорошего прогресса, но это очень, очень сложные вопросы, - сказал Халфорд. - Мы работаем в очень многих странах в мире… Контролеры отмечали, что мы добились очень хорошего прогресса, просто мы еще не совсем полностью соответствуем».  

Соглашение по поводу продолжения контроля дважды продлевалось и в настоящее время должно закончиться в июле. 

Риски, связанные с биржевыми товарами 

В 2016 году Standard Chartered заявил, что прекратит предоставление финансирования некоторым частям ювелирной отрасли по результатам более широкого обзора уязвимости банка со стороны секторов рынка с большим риском. Займы на алмазы составляют только небольшой процент активов банка, но, как сообщается, на этом секторе было потеряно $400 миллионов при падающем потребительском спросе и падающих ценах на бриллианты. 
Говоря, в частности, о гарантиях на товарных рынках, Халфорд сказал, что банк «провел большую работу» и извлек уроки из того, что случилось пару лет назад. 

«Поэтому в настоящее время видимость в рамках всего бизнеса в отношении уровня риска, который мы готовы нести по каждому отдельному сектору, очень и очень повысилась и стандарты чрезвычайно тщательно контролируются», - сказал Халфорд. 

«Шансы на то, что случится нечто подобное, действительно очень и очень низкие», - добавил он.

Рост прибыли 

Standard Chartered сообщил в начале мая об увеличении прибыли до выплаты налогов на 20 процентов. Эта цифра соответствовала ожиданиям аналитиков, но показатели дохода расстроили некоторых участников рынка. В результате, акции банка 2 мая утром торговались по цене на 1,8 процента ниже. 

Прибыль банка до выплаты налогов выросла до $1,26 млрд в первом квартале с $1,05 млрд за тот же период годом ранее. 

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