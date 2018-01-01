Помогут ли иностранные инвесторы Зимбабве провести преобразования в стране?

Carats.io привлекла $1,6 млн на первом этапе финансирования Carats.io привлекла $1,6 млн на первом этапе финансирования, который возглавил Net Capital Ventures. Компания выпускает первую криптовалюту, поддерживаемую бриллиантами.

В Бельгии «налог на карат» превысил планируемые объемы «Налог на карат», введенный в Бельгии, принес государству прибыль в размере 68,4 млн евро по сравнению с запланированными в бюджете 50 млн евро и вырученными государством 51,2 млн евро в 2016 году, сообщает агентство Le Soir.be.

Прибыль компании Titan выросла на 70,86% Чистая прибыль Titan Co Ltd выросла на 70,86%, и компания-производитель часов побила рекорд когда-либо полученной прибыли, несмотря на то что сектор ювелирных изделий остался основной движущей силой, поддерживающей общие темпы роста компании.

Firestone Diamonds назначила нового генерального директора Firestone Diamonds назначила Пола Босму (Paul Bosma) на пост нового генерального директора с 1 июля 2018 года. Пол Босма начнет работу в новой должности после отставки 30 июня Стюарта Брауна (Stuart Brown).