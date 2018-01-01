Помогут ли иностранные инвесторы Зимбабве провести преобразования в стране?

(idexonline.com) – Через шесть месяцев после ухода Роберта Мугабе (Robert Mugabe) со своего поста, похоже, у инвесторов снова появилась уверенность в том, что Зимбабве, наконец, стала местом, где они смогут безопасно вести бизнес. Недавно Botswana Diamonds подписала Меморандум о взаимопонимании с золотодобывающей компанией Vast Resources, предусматривающий обмен информацией между этими компаниями, полученной в результате проведенных ранее геологоразведочных работ на участках, перспективных в плане добычи алмазов в Зимбабве.
Кроме того, они создадут совместный орган, который будет заниматься разработкой алмазных ресурсов в южноафриканских странах в рамках законов Зимбабве о совместной собственности, что касается алмазов.
«Зимбабве является страной с прекрасным потенциалом в области алмазов, - сказал Джон Тилинг (John Teeling), председатель правления Botswana Diamonds. - И Botswana Diamonds, и Vast Resources обладают большими знаниями и опытом работы в стране. Она открывается для бизнеса, и обе компании стремятся в полной мере использовать эту возможность».
С другой стороны, Сергей Иванов, генеральный директор - председатель правления АЛРОСА, недавно провел встречи с Эммерсоном Мнангагва (Emmerson Mnangagwa), президентом Зимбабве, по вопросам возможных инвестиций в геологоразведочные работы по поиску алмазов. По сообщениям, стороны обсудили возможное участие АЛРОСА в алмазном бизнесе Зимбабве. Иванов сказал, что он видит огромный потенциал для алмазного бизнеса в партнерстве с Зимбабве по новым проектам и использованию своих технологий и опыта в геологоразведке новых месторождений в Зимбабве.
Кроме того, Эндрю Прили (Andrew Prelea), главный исполнительный директор компании Vast Resources, сказал: «Учитывая стремление нового правительства создавать компании в стране, мы считаем, что сейчас для нас наступило время использовать наш исторический опыт в области алмазов, чтобы принести пользу всем лицам, заинтересованным в развитии алмазных ресурсов Зимбабве».
Еще одним подтверждением прогресса, который делает страна, является то, что в Йоханнесбурге должен состояться брифинг по закону Зимбабве о горной добыче и налогообложении, на котором будет обсуждаться новое законодательство и делаться прогноз о том, какие изменения могут быть на горизонте.
Инвесторов стимулировали официальные комментарии, например, Уинстона Читандо (Winston Chitando), зимбабвийского министра горнодобывающей промышленности, который сказал, что существуют большие возможности по горной добыче ряда полезных ископаемых, чему способствует изменение национальной политики. Похоже, что изменения будут идти сверху после того, как президент Эммерсон Мнангагва, пришедший к власти после вынужденной отставки Мугабе после его 37-летнего правления, успокоил обеспокоенных инвесторов заявлениями о том, что страна намерена сократить обязательное участие Зимбабве в новых предприятиях, созданных иностранными инвесторами. Но он подчеркнул, что это не будет касаться в частности алмазов и золота. Иностранцев раньше ограничивали 49-процентной долей в горнодобывающих компаниях, но она увеличится до 100 процентов для всех полезных ископаемых, кроме алмазов и платины, в отношении которых правительство или органы, принадлежащие правительству, должны иметь мажоритарную долю.
Тем не менее, общая цель рассматривается иностранными инвесторами как дружественная. Считается, что законопроект Зимбабве о горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых станет законом до конца этого месяца, по словам Тембы Млисвы (Temba Mliswa), председателя портфельного комитета по делам горнодобывающей промышленности и энергетике Зимбабве.
И еще одним обнадеживающим фактом для инвесторов является то, что Сибусисо Мойо (Sibusiso Moyo), министр иностранных дел, сказал, что больше не требуется регистрация горнодобывающих компаний на Харарской фондовой бирже.
Как несколько раз говорил президент Мнангагва по разным случаям, страна «открыта для бизнеса». После того, как страна страдала от катастрофического правления Мугабе в течение почти четырех десятилетий, можно только надеяться на то, что политические изменения в стране будут по-настоящему и что иностранные инвесторы будут чувствовать достаточную уверенность для того, чтобы входить в страну и начать обучать столь необходимым навыкам, а также обеспечивать занятость ее народу, который прозябал в нищете в течение слишком долгого времени.