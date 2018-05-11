Главный исполнительный директор De Beers: «Алмазные компании с этичным поведением по-прежнему могут иметь доступ к финансированию»

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(indiatimes.com) – Несмотря на то, что диамантеры в крупнейшем в мире центре огранки и полировки сталкиваются с жестким дефицитом денежных средств после того, как банки резко сократили объемы кредитования, предоставляемого малым, средним и крупным алмазным компаниям из-за банковского мошенничества с Пенджабским национальным банком (PNB), совершенным Ниравом Моди (Nirav Modi) и Мехулом Чокси (Mehul Choksi), Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers, считает, что имеется хороший спрос на алмазы и что хорошие компании по-прежнему могут иметь доступ к финансированию, которое им требуется.

Во время недавнего визита Кливера в Мумбаи, издание TOI направило ему вопросы по текущему состоянию алмазной отрасли. В ответах на вопросы Кливер сказал, что его покупатели в целом по-прежнему сохраняют оптимизм в отношении будущего, ясно, что есть большой интерес к вопросу о банковском скандале в Индии и он оказал некоторое непосредственное влияние на настроение, но хорошие алмазные компании с этичным поведением по-прежнему могут иметь доступ к финансированию, которое им необходимо.

Что касается торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, Кливер считает, что потребительский спрос на бриллиантовые ювелирные изделия в Соединенных Штатах и Китае остается положительным. В январе и феврале в США наблюдался хороший рост спроса, и было заметное увеличение по сравнению с таким же периодом прошлого года, а в Китае ситуация выглядит хорошо, принимая во внимание наблюдающийся отскок спроса в Гонконге.

«Конечно, нам необходимо следить за событиями, которые могут оказать влияние на доверие потребителей из-за торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, но, как показывает обстановка, спрос в нижней части алмазопровода на этих рынках выглядит хорошо», - сказал Кливер.

На вопрос о том, считаются ли угрозой выращенные в лаборатории бриллианты для отрасли природных бриллиантов, Кливер сказал: «Синтетические бриллианты не являются истощаемым ресурсом, уникальными или вечными, как природные бриллианты. Мы в последнее время уже видели начало значительного падения цен на синтетические бриллианты, и оно будет продолжаться, так как возможно массовое их производство как технологического продукта, и поэтому, соответственно, будут падать затраты на их производство и стоимости.

Говоря об участии сайтхолдеров в скандалах с банками и участками, Кливер сказал: «У нас существуют жесткие критерии для всех сайтхолдеров по соблюдению требований, и мы относимся к этому очень серьезно. Будучи ответственным бизнесом, вы можете ожидать, что мы изучаем проблемы, когда возникает что-то, требующее, на наш взгляд, дальнейшего исследования. Но также, будучи ответственным бизнесом, вы ожидаете, что мы не говорим об особенностях бизнеса любого покупателя, так как это было бы неприемлемо, особенно в том случае, когда может проводиться какое-то внешнее расследование».