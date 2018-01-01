Ослабление алмазного рынка после устойчивых продаж в первом квартале

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Автор: Брендан Райян (Brendan Ryan)

(miningmx.com) – Настроение на алмазном рынке «падает по мере того, как торговля начала замедляться перед летом» после того, как пополнения запасов в марте привело к повышению алмазного спроса, что стало основой для устойчивых объемов продаж алмазов в первом квартале как у De Beers, так и у российской алмазной группы АЛРОСА.

Такова оценка издания JP Morgan Cazenove, которое в своей недавней статье «Пульс алмазного рынка» (Diamond Market Pulse), заявило, что важным событием, которое стоит посмотреть, станет выставка JCK Las Vegas с 1 по 4 июня, которая исторически служит барометром настроения отрасли в середине года».

В докладе JP Morgan приводится оценка рынка, сделанная информационно-аналитической группой Rapaport, занимающейся изучением рынка алмазов, о том, что цены на алмазы «в настоящее время поддерживаются благодаря ограниченному наличию отдельных категорий, но снижение спроса со стороны индийских гранильных фабрик перед летним сезоном оказывает отрицательное воздействие на цены на алмазы в мае-июне». Аналитики JP Morgan сказали, что они по-прежнему оказывают преобладающее влияние на Anglo American и Petra Diamonds, но нейтральное влияние на АЛРОСА.

Руководство компании АЛРОСА раньше заявляло, что они относятся с «осторожным оптимизмом» к прогнозу по рынку алмазов, который, как ожидается, будет сбалансированным в 2018 году на фоне тренда на небольшое повышение глобального спроса на ювелирные изделия и остающегося фактически без изменений глобального объема производства алмазов.

В недавнем уточнении данных компании Petra по торговле, выпущенном 23 апреля, главный исполнительный директор Йохан Диппенаар сказал, что алмазный рынок по-прежнему оставался «сравнительно устойчивым» в квартале, закончившемся в марте, «благодаря продолжительному сезону праздничных розничных продаж, включающих китайский Новый год и День Святого Валентина, что, в свою очередь, привело к пополнению запасов в алмазопроводе и вследствие этого создало хороший спрос на закупку алмазов».

18 апреля канадская алмазодобывающая компания Mountain Province Diamonds, которая является партнером компании De Beers и которой принадлежат 49% рудника Гачо Куэй (Gahcho Kue) в Северо-Западных территориях, заявила, что ситуация на рынке в первом квартале этого года была устойчивее, чем в первом квартале в последние годы.

Дэвид Уиттл (David Whittle), главный исполнительный директор Mountain Province, сказал, что объемы продаж превзошли ожидания и указывают на «положительное укрепление тренда на алмазных рынках в годовом выражении вообще».



