Нелегальные добытчики алмазов наносят удар по объему добычи на предприятиях Kimberley, принадлежащих компания Petra

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Автор: Брендан Райян (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - Нелегальная добыча алмазов на совместном предприятии Kimberley Ekapa Mining (КЕМ) компании Petra Diamonds около Кимберли оказала влияние на объем производства в квартале, закончившемся в марте, ввиду ограничения доступа к отвалам с высоким содержанием алмазов на предприятии повторной наземной переработки.

Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar), главный исполнительный директор Petra, сказал, что это ограничение вызвано сочетанием «физической блокировки» доступа к отвалам с высоким содержанием алмазов, а также воздействием на маршруты транспортировки, используемые для поставки материала с отвалов на обрабатывающую установку.

Предприятия КЕМ страдали от деятельности нелегальных добытчиков алмазов почти два года, несмотря на неоднократные попытки Petra, а также предыдущего собственника – компании De Beers, заставить Полицейское управление ЮАР (SAPS) и Департамент по управлению природными ресурсами (DMR) принять меры против нелегалов.

Диппенаар сказал, что Petra «в настоящее время принимает предусмотренные законом меры для того, чтобы вместе с местным правительством и другими соответствующими властями в Кимберли добиться постановления о выселении нелегальных добытчиков алмазов. Но компания также сохраняет свое намерение вести поиск более долгосрочного решения по урегулированию этого вопроса с помощью разностороннего участия заинтересованных сторон».

Отвечая на вопрос на телеконференции по инвестициям, проведенной в понедельник утром, который касался того, почему до сих пор ничего не сделано Полицейским управлением ЮАР и Департаментом по управлению природными ресурсами по защите прав Petra на ведение горной добычи и ее активов от нелегалов, Диппенаар ответил, что компания в настоящее время добивается постановления о выселении нелегальных добытчиков алмазов.

Он добавил, что «за последние несколько недель наше взаимодействие с соответствующими правительственными департаментами вселило в нас оптимизм по поводу этой ситуации».

В сентябре 2016 года издание Miningmx сообщило, что на предприятия Kimberley компании Petra вторглось свыше 1 000 нелегальных добытчиков алмазов, которые были названы в то время Яном Хохне (Jan Hohne), главным исполнительным директором КЕМ, «серьезной угрозой нашим предприятиям».

Хохне сказал, что нелегалы запугивают работников КЕМ, наносят ущерб собственности рудника, а также совершают поджоги и есть много случаев воровства оборудования. Он также отметил, что нелегалы работают в нарушение четырех законов, регулирующих горнодобывающую отрасль ЮАР.

Он сказал, что КЕМ постоянно поддерживает связь с Полицейским управлением ЮАР и Департаментом по управлению природными ресурсами по вопросам ситуации и что De Beers раньше выдвигала обвинения против нелегалов.

Когда его тогда спросили, что на самом деле предприняло Полицейское управление ЮАР и Департамент по управлению природными ресурсами в ответ, Хохне сказал, что «Полицейское управление ЮАР оказало нам поддержку в разрешении этой ситуации, когда нашим рабочим угрожали, но мы разочарованы тем, что не было принято никаких дальнейших мер по соблюдению закона».

Диппенаар сообщил, что объем производства алмазов компанией Petra за девять месяцев, закончившихся в конце марта, вырос до 3,2 млн каратов (за предыдущий сопоставимый период – на 3 млн каратов) и что группа сохранила свои прогнозы по объему производства алмазов на уровне около 4,6 - 4,7 млн каратов на весь год.

Он прокомментировал, что Petra «сохраняет достаточную ликвидность на основе существующих ресурсов денежных средств, операционных денежных потоков и имеющихся средств для выполнения своих обязательств, которые возникнут при нынешних прогнозах, хотя операционный резерв сохраняет чувствительность к ряду неопределенностей, включая растущую волатильность обменного курса рэнда к доллару США, колебания содержания и цен на руднике Куллинан (Cullinan), а также прогноз по руднику Уильямсон и блокирование партии алмазов».