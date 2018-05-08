Все рудники в мире могут объединиться в одном блокчейне, заявляет главный исполнительный директор De Beers

08 мая 2018

Автор: Раджеш Бхаяни (Rajesh Bhayani)

(business-standard.com) – Несмотря на различные трудности, прошлый год был хорошим, говорит Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers Group, глобальной корпорации, которая является ведущей во всех аспектах алмазной торговли в течение более ста лет. Ниже приводятся выдержки из беседы Раджеша Бхаяни с Брюсом Кливером о том, что ожидает торговлю.

Каково влияние недавнего мошенничества в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий Индии и последовавшего ужесточения предоставления банковского кредита на спрос на алмазы?

Было оказано некоторое непосредственное влияние на настроение, но наши переговоры с банками показывают, что хорошие компании получают финансирование. Наши хорошие покупатели сохранили оптимизм. Интересно заметить, что этот год тоже будет хорошим, потребительское настроение было хорошим, они нам об этом говорят. На общем рынке отмечалось улучшение после демонетизации и введения налога на товары и услуги (GST). Хорошие покупатели сохранили оптимизм даже после недавнего случая мошенничества.

Только за прошлый год De Beers потеряла несколько своих сайтхолдеров (официальных оптовых покупателей алмазов) в Индии, самой последней была компания Gitanjali Gems после выявления мошенничества. Перераспределяете ли сайты (срочные контракты) другим индийским участникам?

Мы считаем здоровым признаком тот факт, что некоторые сайтхолдеры уходят, а новые приходят. Недавно добавились два новых сайтхолдера. В прошлом году у нас было 30 сайтхолдеров в Индии, их число осталось прежним в этом году. это постоянный процесс. Мы открыты к появлению новых сайтхолдеров.

De Beers подняла цены дважды за последние несколько месяцев. Как это повлияет на спрос в ближайшие кварталы, если индийские диамантеры находятся в состоянии стресса?

Я не могу говорить о ценах, но я могу сказать, что общие цены укрепляются. Это объясняется тем, что потребительский спрос в мире был очень хорошим. В Соединенных Штатах и Китае также отмечался хороший спрос на Рождество и Китайский Новый год, хорошо идут дела и в Индии. 2017 год был хорошим для драгоценных камней с точки зрения как алмазов, так и бриллиантов, доходящих до потребителей. Мы надеемся, что 2018 год будет еще одним хорошим годом, вероятно, немного лучше, чем 2017 год.

Каким был спрос на алмазы в розничной торговле? Были слухи о том, что синтетические бриллианты подмешиваются к природным камням.

Розничные продажи бриллиантов нашего бренда Forevermark были очень хорошими. Даже сейчас на праздник Акшая Трития (Akshaya Tritiya) потребители заранее запланировали их покупку. Со своей стороны мы принимаем все меры для проверки бриллиантов, даже ритейлеры используют наше оборудование для проверки, когда они продают. Это является изменением в тренде.

De Beers использует блокчейн для обеспечения того, чтобы бриллианты были природными, не смешивались с синтетическими бриллиантами и чтобы они поступали из неконфликтных зон. Как продвигается дело и как это поможет индийским потребителям и переработчикам?

Год назад мы начали проводить пилотную (экспериментальную) работу по блокчейну. Была необходимость обеспечивать для государственного реестра, чтобы бриллианты поступали из неконфликтных зон и не происходило смешивания. Блокчейн – это великая идея, и мы работаем со всеми заинтересованными лицами по блокчейну, позволяющему отслеживать актив. Конечной целью является регистрация всех алмазов и бриллиантов, от горной добычи алмазов до продажи бриллиантов потребителям.

Этот проект показал хорошие результаты. Мы работаем с пятью крупными сайтхолдерами, и некоторые из них из Индии. Мы разговаривали с Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и другими заинтересованными сторонами в Индии, включая ритейлеров, а также с торговыми ассоциациями, алмазодобывающими компаниями и разными другими участниками. Все с энтузиазмом относятся к этому. Мы считаем, что все рудники объединятся в одном блокчейне. Мы планируем запустить этот проект для более крупных драгоценных камней, например, весом 2 карата и выше.



