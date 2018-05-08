У De Beers есть план по наведению порядка в вопросе «кровавых алмазов»

07 мая 2018

Автор: Томас Бишовель (Thomas Biesheuvel)

(Bloomberg) – Алмазодобывающий гигант De Beers планирует решить одну из старейших проблем отрасли - клеймо на репутации старательской добычи.

Ведущая в мире алмазодобывающая компания намеревается запустить пилотную программу в Сьерра-Леоне, которая поможет отслеживать путь от рудника до потребителя так называемых этически поставляемых драгоценных камней, добываемых старателями. Подразделение компании Anglo American Plc будет обучать алмазодобытчиков и предоставит им оборудование для цифрового отслеживания продукции, которую они добудут, и собирается приобрести первые такие камни у них в этом году.

На долю старательской добычи приходится около 20 процентов мирового объема производства алмазов, но она имеет скверную репутацию, которая десятилетиями подрывает доверие потребителей. Проблема, связанная с «кровавыми алмазами», уходит корнями в гражданскую войну в Сьерра-Леоне в 1990-х годах, но приковала широкое внимание после вышедшего в 2006 году фильма «Кровавый алмаз» (Blood Diamond) с участием Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio).

Хотя огромная часть современной старательской добычи не имеет ничего общего с конфликтами, производство алмазов часто не регулируется и может представлять опасность, а также наносить ущерб окружающей среде. Старатели также прилагают большие усилия для того, чтобы продать свои камни по рыночным ценам, потому что не существует официальных каналов продажи.

«Обеспечивая защищенный путь на рынок, предлагая справедливые цены и помогая повышать стандарты, мы надеемся сыграть роль в расширении перспектив для тех, кто работает в секторе», - сказано в пресс-релизе компании De Beers, выпущенном в четверг. Это может также открыть новый источник для поставок для De Beers в долгосрочной перспективе, сказано в нем.

Компания заявила, что она будет сотрудничать с неправительственной организацией Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative) по этой экспериментальной программе, которая называется GemFair. У De Beers в настоящее время нет рудников в Сьерра-Леоне, она имеет предприятия в Ботсване, Намибии, ЮАР и Канаде.



