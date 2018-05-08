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Индекс Mercury Polished Diamond Prices: небольшое снижение цен в марте
(ehudlaniado.com) - Рост цен на бриллианты, который характеризовал начало этого года, в основном закончился. За некоторыми исключениями, в марте цены на бриллианты всех категорий падали, закончив положительное движение, начавшееся с потребительской лихорадки в Соединенных Штатах в конце декабря. Она продолжалась весь январь и февраль и закончилась на фоне ярмарки драгоценных камней в Гонконге, которая не оправдала ожиданий.
Мартовское падение цен, если оно сохранится в апреле и мае, продолжит тренд на снижение цен на бриллианты, начавшийся в середине 2014 года и продолжавшийся почти без перерыва до декабря 2017 года. Направление, которое возьмут цены в следующую пару месяцев, имеет важное значение, потому что оно будет говорить об одном или двух признаках потребительского рынка: если снижение цен в марте является временным и в апреле и мае снова начнется рост, мы будем знать, что длительное падение цен достигло дна, и алмазная отрасль будет хорошо знать, сколько потребители готовы платить.
Но если цены продолжат падать в ближайшие месяцы, это будет свидетельствовать о том, что цены все еще слишком высокие и алмазная отрасль, от оптовых продавцов бриллиантов до алмазодобытчиков, продолжит заключать контракты до тех пор, пока не будет найдена новая база цен.
Единственной категорией, в которой цены на бриллианты в марте выросли, были бриллианты круглой огранки размером 0,30-0,39 карата. Согласно Mercury Diamond Global Tracker™ (MDGT™), индексу цен на бриллианты, основанному на ценах сделок, цены на бриллианты круглой огранки выше этого размера вплоть до 10 каратов упали.
Снижение индекса цен
MDGT™ в среднем составил в марте 114,71, снизившись на 0,2% по сравнению с февралем, и после двух месяцев роста, на 0,28 в январе и 0,08% в феврале. До этого Mercury Index в основном снижался в течение нескольких лет. Цены на бриллианты достигли пика в апреле 2014 года, когда индекс вырос до 142,3. С июля 2014 года этот индекс показывал постоянное падение с несколькими заметными передышками во время этого 44-месячного периода.
В годовом выражении индекс понизился на 2,2% и постоянно падал затем в течение более трех лет. Последний раз индекс показал восходящий тренд в ноябре 2014 года.
С момента своего пика в апреле 2014 года индекс MDGT™ упал на 19,4%. В результате, цены на бриллианты потеряли почти одну пятую своего значения.
MDGT™ основан на ценах сделок с бриллиантами весом от 1 до 30 каратов, собранных и использованных для Прейскуранта Mercury Diamond™. Он предоставляет оптовые цены на бриллианты, основанные на ценах сделок на оптовом рынке, и его основной целью является обслуживание оптового рынка.
В марте этот индекс снизился на 2,2% в годовом выражении, снижение было выше в годовом выражении по сравнению с февралем, когда оно составило 2,0%. Индекс показал продолжение замедления снижения в годовом выражении по сравнению со снижением на 2,7% в сентябре и октябре, снижения на 2,6 % в ноябре и на 2,4% в декабре. Более заметное снижение в марте является тревожным знаком для будущего, и надеемся, что это всего лишь временное явление.
Хотя этот тренд снижения значений в годовом выражении начался в декабре 2014 год и длится долго, большие снижения 2015 года остались уже позади. Эти снижения с тех пор уменьшились, в основном в 2016 году, и это продолжилось до середины 2017 года. Но в последние несколько месяцев мы наблюдали увеличение разрыва от 0,5-1% почти до 2%.
Исторически цены на бриллианты имеют тенденцию оставаться устойчивыми и даже повышаться в январе по мере того, как спрос со стороны ритейлеров, пополняющих свои складские запасы в магазинах, вызывают рост цен во время дефицита. Еще один тренд – снижение цен после выставки в Гонконге. На эти два периодических тренда иногда оказывает влияние необычное поведение рынка, в основном тогда, когда спрос отличается от ожиданий. Если потребительский спрос во время праздничного сезона ноября-декабря бывает ниже ожиданий, в январе цены начинают падать. Аналогично этому, если спрос на Гонконгской выставке превышает ожидания, цены в марте имеют тенденцию к росту.
Несмотря на возвращение трендов в «норму» - хороший потребительский спрос в декабре, дефицит на оптовом рынке и уменьшение падений в годовом выражении – в алмазной отрасли не все еще в порядке. Чтобы это произошло, нам нужен устойчивый потребительский спрос в течение всего года, и мы все еще ждем этого.
За последние два года общие цены на бриллианты повышались лишь изредка в месячном выражении. Это произошло один раз в 2016 году и один раз в 2017 году. Снижение в месячном выражении стало нормой в последние годы, хотя изменения цен более волатильные на месячной основе, отражая сезонные изменения, нейтрализуемые при сравнении в годовом выражении.
В 2017 году цены были особенно слабыми в течение четырех месяцев. В период с мая по август, за несколькими исключениями, цены упали повсюду в каждой категории. Это был период не только отпусков, а также спада объемов продаж и спроса, который так больно ударил по алмазной отрасли, что это привело несколько компаний к опасной грани.
Цены снижаются почти повсюду
Индекс MDGT™ состоит из показателей цен на многие разные бриллианты многих разных размеров, от 1 карата и выше. В марте мелкие товары продолжали показывать рост цен, а цены на крупные снижались. Бриллианты размером в треть карата (0,30-0,39 карата) выросли на 0,3%, демонстрируя рост цен четвертый месяц подряд, отражая существующее предпочтение, отдаваемое мелким камням, даже в средней ценовой категории и в более дорогостоящих ювелирных изделиях.
Цены на камни весом полкарата снизились на 0,3%, а цены на бриллианты круглой огранки размером 0,70-0,89 упали на 1,4% в месячном выражении. Это было второе крупное снижение за месяц, и камни круглой огранки весом в 3 карата упали в цене на 1,7% в месячном выражении.
Бриллианты круглой огранки весом 1 карат, основные бриллиантовые изделия, упали в цене на 0,8% в марте после четырех месяцев роста, составившего в общей сложности 4,9%. Еще одним товаром, пострадавшим от падения цен после четырехмесячного периода роста цен, были камни весом 1,5 карата, потерявшие в цене 1,2% своей стоимости.
Подчеркивая интерес к бриллиантам весом в треть карта, они показали устойчивый рост в годовом выражении, сопротивляясь общим трендам в отношении бриллиантов других весов. Бриллианты весом 0,30-0,39 подскочили в цене на 9,1% в годовом выражении, а камни весом два карата круглой огранки подорожали на 1,7%. Однокаратники немного упали в цене, на 0,2%. Цены на бриллианты других размеров все еще намного ниже тех, которые они имели еще год назад.
Камни весом в полкарата резко упали в цене на 9,6%, а камни весом 0,70-0,89 карата подешевели на 10,3% в годовом выражении. Бриллианты весом в 10 каратов потеряли 2,2% от своей цены в прошлом году.
Выводы
Более чем трехлетний период снижения цен, может, еще не закончился, но это пока сейчас не ясно. Цены на бриллианты немного выросли в январе и феврале и снизились в марте. Одним из выводов может быть то, что недавние повышения цен были временным явлением, и мартовские снижения продолжают долгосрочный тренд.
В то же время важно помнить, что март и апрель обычно являются периодом снижения спроса и могут привести к падению цен. Чтобы узнать, является ли снижение цен частью наблюдающегося тренда ослабления или просто ответом на цикличность тренда, нам надо подождать до конца апреля, чтобы лучше понять готовность потребителей платить больше за бриллианты.
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