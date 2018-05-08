Индекс Mercury Polished Diamond Prices: небольшое снижение цен в марте

DDA Trading BVBA проведет алмазный тендер в мае в Антверпене Компания DDA Trading BVBA, специализирующаяся на маркетинге и продажах алмазов, объявила о проведении алмазного тендера в мае в Антверпене.

Tsodilo извлекла первые алмазы с помощью сепараторов «Буревестника» – предприятия Группы АЛРОСА Tsodilo Resources Limited получила первые алмазы на проекте в Ботсване с использованием сепаратора ПОЛЮС-М, разработанного НПП «Буревестник», входящим в Группу АЛРОСА.

Fura Gems добыла исключительный изумруд весом в 25,97 карата в Колумбии Fura Gems Inc добыла редкий и исключительной величины изумруд весом 25,97 карата на своем изумрудном руднике Коскез (Coscuez) в колумбийском департаменте Бояка, сообщается в пресс-релизе, распространенном компанией.

HRD Antwerp India открывает новый офис в Индийской алмазной бирже в Мумбае HRD Antwerp India открыла новый офис в Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse, BDB). Открытие офиса прошло в присутствии Комитета по управлению Индийской алмазной биржей и Почетного гостя, генерального консула Бельгии в Мумбае...