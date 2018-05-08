Фантазийные цветные бриллианты – повышение рыночной стоимости или прибыль? Как оправдать ожидания

27 апреля 2018

Авторы: Группа FCRF

(fcresearch.org) – Недавний судебный иск на $9 млн, поданный Дрю Бризом (Drew Brees), выступающим на позиции квотербека в клубе «New Orleans Saints», наделал много шума в бриллиантовом и ювелирном сообществе. После появления этой новости мы получили бесчисленное количество запросов от ювелирных магазинов, оптовиков и инвестиционных компаний, которые просили FCRF пролить некоторый свет на этот вопрос, и особенно большое число запросов касалось стратегий, предназначенных для оправдания ожиданий при покупке бриллианта фантазийного цвета в качестве инвестиции.

Согласно судебному иску, поданному 2 апреля, г-н Бриз заявляет, что ритейлер из Сан Диего действовал «недобросовестно», продавая ему бриллианты фантазийных цветов «инвестиционного качества» на сумму $14 535 004 в течение десятилетия с якобы непомерно высокой нормой прибыли. независимый оценщик оценил эти ювелирные изделия на $6,5 миллиона.

История вопроса

Вопрос о бриллиантах фантазийных цветов в качестве инвестиций является чрезвычайно сложным; все аспекты нельзя охватить в этой небольшой статье. Таким образом, мы обобщим концепции с целью прояснения основных моментов, начиная с определения термина «инвестиция», а затем продолжим, рассмотрев вопрос основного понимания цепочки поставок драгоценных камней, что является двумя основными понятиями, необходимыми для решения вопроса.

1. Инвестиция: «Инвестиция денег или капитала с целью получения прибыльных доходов, например, в виде процентов, поступлений или повышения рыночной стоимости».

2. Цепочка поставок драгоценных камней: Цепочка поставок отрасли включает четыре этапа прежде, чем алмазы дойдут до конечного пользователя. По мере того, как алмаз будет проходить от одной этапа к другому, он будет повышаться в стоимости по мере того, как он изменяется или улучшается на каждом этапе или «остановке» цепочки поставок.





После краткого анализа определения термина «инвестиция» очевидно, что обладание таким предметом роскоши, как старинный автомобиль, произведение искусства или бриллиант фантазийного цвета, не просто создают процентный доход или прибыль, но, если мы правильно выбираем предмет роскоши, его рыночная стоимость может вырасти. Что касается бриллиантов фантазийных цветов, рост стоимости со временем – вопрос бесспорный. Например, Fancy Color Diamond Index (Индекс цен на бриллианты фантазийных цветов) показывает, что бриллианты фантазийного розового и голубого цвета за последние 13 лет выросли в среднем в цене на 460% и 300%, соответственно.

Так что, почему получение прибыли от такого повышения рыночной стоимости представляет трудность?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что конечный потребитель находится вне цепочки поставок и представляет конечную остановку, или конец улицы с односторонним движением. Только этот один факт уже не оставляет покупателю ощутимой платформы для прибыльной торговли или выгодного обналичивания безналичных средств, за исключением следующих двух случаев:

Краткосрочная перспектива

1. Поскольку цепочка поставок является улицей с односторонним движением, то ювелир не сможет получить прибыль, продав снова оптовику, и производитель бриллиантов тоже не сможет продать назад производителю алмазов. У конечного потребителя остается только один теоретический (и нереальный) вариант получить выгоду от повышения стоимости: продать его другому конечному потребителю с целью получения выгоды со временем от повышения рыночной стоимости.

Долгосрочная перспектива

2. Если конечный потребитель прождал значительное время в надежде на повышение рыночной стоимости, чтобы она превышала норму прибыли, на которую ритейлер рассчитывал от этого камня во время продажи, то у конечного потребителя есть возможность получить прибыль. Пример: если первоначальные расходы ювелира на бриллиант составили $1 000, и он был продан конечному потребителю за $1 500, то конечному пользователю, вероятно, необходимо подождать до тех пор, пока бриллиант не вырастет в цене до $2 300 и ему, вероятно, придется продать его назад этому ритейлеру за $2 000 (*Пожалуйста, обратите внимание, что ритейлер, возможно, захочет приобрести бриллиант по цене ниже той, за которую он сможет его продать).





Хорошей новостью является то, что в действительности этот сценарий на самом деле имеет место довольно часто. Например, некоторые бриллианты фантазийных цветов, которые были куплены по розничным ценам в начале этого тысячелетия, можно продать назад с приличной прибылью. Тот факт, что потребители приобретали бриллианты фантазийных цветов ради их красоты, наслаждались ими и смогли продать их опять с прибылью, обеспечивает беспроигрышный сценарий. Но важно подчеркнуть, что прибыль получают только после того, как пройдет значительное время.

Неправильное понимание приводит к судебным делам

FCRF участвует в оценках многих бриллиантов фантазийных цветов для B2B (бизнес-бизнесу), а также в ходе предоставления услуг, касающихся правовых споров, связанных с бриллиантами фантазийных цветов. Наша организация сталкивается со многими ситуациями, когда условиями либо злоупотребляют, либо их неверно понимают, что только создает ненужную путаницу, которая может привести к судебным искам. Обычно эти условия либо субъективные, либо служат интересам только одной из участвующих сторон. В этом кратком обзоре мы хотели бы обсудить некоторые из этих типичных условий во избежание недоразумений в будущем.

Рыночная стоимость: Во многих случаях этот термин неправильно используется ювелирам и оценщикам, когда их просят оценить бриллиант фантазийного цвета. На самом деле существует три разных вида рыночной цены для каждого бриллианта фантазийного цвета. Каждая ценовая категория представляет собой другой аспект цепочки поставок для точно такого же бриллианта.

Эти рыночные цены, указанные ниже, представляют субъективную рыночную цену с трех разных точек зрения:





Рыночная цена 1: С точки зрения оптовика

Цена оптовика: является ценой, установленной среди оптовиков и производителей бриллиантов на алмазных биржах в мире. (Пожалуйста, обратите внимание, что эта цена включает маржу производителя бриллиантов).

Рыночная цена 2: С точки зрения розничной торговли

Розничная цена покупки: представляет собой сумму, которую ритейлер платит за бриллиант. (Пожалуйста, обратите внимание, что эта цена уже включает маржу прибыли оптовика, продавшего его ритейлеру).

Рыночная цена 3: С точки зрения частного покупателя

Розничная цена продажи: представляет собой цену, по которой конечный потребитель покупает в магазине. (Пожалуйста, обратите внимание, что эта цена включает значительную маржу, добавленную ритейлером).

Бриллианты инвестиционного качества: Этот термин часто используется субъективно, но специалист по бриллиантам фантазийных цветов, занимающийся ежедневно компаниями отрасли с проверенной репутацией может оценить будущие тренды или определить повышение стоимости. Хороших геммологических характеристик, подтвержденных в сертификате GIA, недостаточно и они не указывают, что бриллиант достаточно хороший для того, чтобы быть проданным в будущем для получения прибыли. есть много наглядных факторов, которые должны учитываться, когда бриллиант покупается как долгосрочная инвестиция.

Профессиональный оценщик: Специалист, который оценивает разные изделия, в основном для страховых компаний и недвижимости, который является знатоком в области антикварных ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и т. д. Профессиональные оценщики привлекаются во многих случаях для оценки также и бриллиантов фантазийных цветов, но их знания в области бриллиантов фантазийных цветов ограничены, как и их источники, которыми обычно являются аукционные цены, интернет и разговор с алмазными дилерами, находящимися далеко от цепочки поставок.

И в этом заключается проблема, потому что ни один из этих источников не представляет настоящую розничную цену продажи, которую платил конечный потребитель. Предоставление этих цен частным клиентам, которые заказывали оценку, было бы неточным и вызовет разочарование, которое может привести к судебным искам против ритейлера.

Заключение

Концепция «инвестиционных бриллиантов фантазийных цветов» является трудноуловимой и может вызвать затруднения, если продавец обманет ожидания покупателя. Бриллианты фантазийных цветов могут использоваться в качестве инвестиционных только в случае, если они торгуются на оптовом уровне, что резко отличается от бриллиантов фантазийных цветов, продаваемых в ювелирном изделии конечному потребителю. В этом случае, «бриллиант фантазийного цвета» следует покупать в основном как прекрасное украшение, которое сохранит свою ценность для поколений, или как класс активов для сохранения богатства и для того, чтобы получить прибыль в будущем.