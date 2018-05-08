Инициатива развития добычи алмазов артелями и малыми предприятиями - важный для отрасли шаг, предпринятый De Beers

26 апреля 2018

Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) – На сегодня самым важным стало объявление, сделанное на прошлой неделе De Beers Group, о том, что она собирается запустить экспериментальную программу под названием GemFair для создания защищенного и прозрачного маршрута для продажи на рынке этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими рудниками. Алмазодобывающая компания заявила, что GemFair будет использовать специальную технологию для регистрации объемов производства алмазов старателями и мелкими рудниками на месторождениях, которые соответствуют требуемым этическим нормам, с целью приобретения алмазов с утвержденных участков, при этом помогая улучшить рабочие условия и средства существования работников этого сектора.

GemFair объединится с Инициативой развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), неправительственной организацией, которая работает в течение десятилетия с целью формализации алмазного сектора старателей и мелких рудников в нескольких частях Африки. Алмазодобытчики, которые хотят участвовать в эксперименте GemFair, должны быть сертифицированы DDI на соответствие ее стандартам, а также дополнительным стандартам, характерным для бизнес-модели GemFair.

После сертификации в качестве этического алмазодобытчика De Beers будет предоставлять аттестованным алмазодобытчикам технологическое решение, которое включает приложение и специальный планшет, поддерживаемый алмазным «набором средств», позволяющим проводить цифровое отслеживание алмазов, добываемых старателями и мелкими рудниками по всей цепочке поставок. Этот эксперимент будет проводиться в Сьерра-Леоне, где ряд участков старательской добычи уже принимает участие в программе Алмазных стандартов Maendeleo (Maendeleo Diamond Standards), разработанных DDI, и где правительство Сьерра-Леоне добилось значительных достижений по формализации сектора старателей и мелких рудников.

Как сказал Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers Group: «Сектор старателей и мелких рудников представляет собой важный источник дохода для многих бедных сообществ. Но ввиду того, что часть сектора в основном неофициальная и нерегулируемая, у нее нет доступа на известные международные рынки и нет возможности получать справедливую стоимость для участников. Предоставляя безопасный путь на рынок, предлагая справедливые цены и помогая поднимать стандарты, мы надеемся сыграть роль в расширении перспектив для тех, кто работает в этом секторе, а также потенциально открыть новый источник поставок для De Beers в долгосрочной перспективе».

Дороти Гизенга (Dorothée Gizenga), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли, объясняет: «DDI сосредоточивает свое внимание на обеспечении старателей и мелких рудников доступом к возможностям, информации и средствам, которые помогут создавать самостоятельные сообщества и официально признавать вклад этого сектора в экономическое развитие. Мы считаем, что у GemFair есть потенциал в значительной мере преобразовать этот сектор, представив новый и безопасный путь на рынок через ведущую мировую алмазодобывающую компанию. Мы стремимся продолжать работать с De Beers, правительством Сьерра-Леоне и всеми другими заинтересованными лицами по мере своего продвижения вперед».

Предварительная фаза эксперимента GemFair будет включать обеспечение местного присутствия в Сьерра-Леоне и работу с DDI и зарегистрированными участками горной добычи с целью обеспечения соблюдения согласованных стандартов, чтобы участвующие алмазодобытчики были обучены тому, как использовать технологические решения, и чтобы они лучше понимали классификацию алмазов.

После того, как GemFair и DDI будут уверены, что эти участки соответствуют требованиям и что технология работает эффективно, начнется эксперимент, и GemFair начнет закупать алмазы у участвующих в нем алмазодобытчиков. Хотя предложения будут делаться на любые алмазы, имеющиеся для продажи, независимо от качества, у алмазодобытчиков не будет обязанности продавать GemFair, если они предпочтут этого не делать. Любые утвержденные покупки будут осуществляться через канал аукционных продаж De Beers. Предварительная фаза эксперимента начнется в этом месяце, и целью является совершение первой покупки в конце 2018 года. Не установлен определенный срок для завершения этого эксперимента.

После обширных исследований с целью изучения сектора ASM и его специфических потребностей De Beers разрабатывает технологическое решение с использованием планшетов и программного приложения, включающего локацию с помощью GPS и оборудования для упаковки и прикрепления бирки с QR-кодами. Оборудование было разработано таким образом, чтобы его можно было применять как в онлайновой торговле, так и в реальных магазинах, чтобы алмазодобытчики могли использовать его в разных местах. Алмазный набор средств включает аппаратное обеспечение, способное работать в тяжелых сельских условиях, включая электропитание от солнечных батарей. Эта программа также включает предоставление участвующим алмазодобытчикам обучения по классификации алмазов с целью оказания помощи в улучшении понимания ими товаров, которые они продают.

Если технология, используемая в GemFair, окажется успешной, она будет интегрирована в платформу блокчейна алмазной отрасли, которую в настоящее время разрабатывает De Beers, что позволит сектору старателей и мелких рудников принимать участие в блокчейне и предоставит дополнительную гарантию для продукции старателей и мелких рудников.

До 20% мирового объема алмазов ювелирного качества производится старателями, людьми, которые роют землю с помощью простейшего оборудования в поисках алмазов. Часто этим занимается вся семья, включая детей. В Африке и Южной Америке 1,5 млн старателей, которые работают в 18 разных странах в трудных, грязных и часто опасных условиях. Тем не менее, старательская добыча алмазов вносит большой вклад в обеспечение источников существования миллионов людей.

Цепочка внутренней торговли алмазами, добытыми старателями, проводилась и все еще проводится в основном неофициально, без оформления документов или ведения регистрации, поэтому ее по существу невозможно отследить.

De Beers, конечно, необходимо поздравить по поводу ее последней инициативы. Алмазная отрасль должна продемонстрировать общественности, что она привержена справедливой торговле, которая повышает средства к существованию старателей и мелких алмазодобытчиков. Отслеживаемость в этом отношении тоже имеет важное значение. Соблюдение требований и прозрачность имеют важное значение на каждом этапе цепочки ответственности при поставках, от производства до экспорта и на всем пути от производства бриллиантов до розничной торговли ими.

Если на каждом этапе цепочки ответственности при поставках нет механизма отслеживания, то ювелирная отрасль и потребители остаются с продуктом, который не отвечает их требованиям в отношении гарантированных этических и ответственных поставок. Но в среде блокчейна каждый эпизод покупки и продажи регистрируется на так называемой цепочке, которая автоматически становится «блоком», который представляет эту уникальную информацию, данные или характеристики об алмазе по мере его прохождения по цепочке стоимости.