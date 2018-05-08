Вход
Регистрация

Новости

DDA Trading BVBA проведет алмазный тендер в мае в Антверпене

Компания DDA Trading BVBA, специализирующаяся на маркетинге и продажах алмазов, объявила о проведении алмазного тендера в мае в Антверпене.

Сегодня

Tsodilo извлекла первые алмазы с помощью сепараторов «Буревестника» – предприятия Группы АЛРОСА

Tsodilo Resources Limited получила первые алмазы на проекте в Ботсване с использованием сепаратора ПОЛЮС-М, разработанного НПП «Буревестник», входящим в Группу АЛРОСА.

08 мая 2018

Fura Gems добыла исключительный изумруд весом в 25,97 карата в Колумбии

Fura Gems Inc добыла редкий и исключительной величины изумруд весом 25,97 карата на своем изумрудном руднике Коскез (Coscuez) в колумбийском департаменте Бояка, сообщается в пресс-релизе, распространенном компанией.

08 мая 2018

HRD Antwerp India открывает новый офис в Индийской алмазной бирже в Мумбае

HRD Antwerp India открыла новый офис в Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse, BDB). Открытие офиса прошло в присутствии Комитета по управлению Индийской алмазной биржей и  Почетного гостя, генерального консула Бельгии в Мумбае...

08 мая 2018

Импорт бриллиантов в Гонконге вырос на 10% в первом квартале 2018 года

Импорт бриллиантов в Гонконге увеличился на 10%, до 5,17 млрд, за первые три месяца 2018 года.

08 мая 2018

Футболист подал иск против наценки на бриллиант, сделанной ювелиром

25 апреля 2018
Экспертиза

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Дрю Бриз (Drew Brees), выступающий на позиции квотербека в клубе «New Orleans Saints» (см. фото), подал в суд на ритейлера из Сан Диего с обвинением, что ювелир ввел его в заблуждение, продав ему бриллиант «инвестиционного качества» со слишком высокой наценкой.  

В иске, поданном 2 апреля в Верховный суд сан Диего Бризом и его женой Бриттани (Brittany), звезда футбола заявил, что за десять лет он приобрел цветных бриллиантов на $15 млн у местного ювелира CJ Charles Jewelers.

Но в начале 2017 года финансовый советник Бриза порекомендовал ему провести оценку этих бриллиантов, говорилось в иске.

«Независимый оценщик определил, что истинная рыночная стоимость бриллиантов, которые [владелец магазина Вихад (Vihad)] Моради (Moradi) посоветовал [Бризу] купить, была примерно на $9 млн меньше, чем цены, которые [он] заплатил», согласно материалам судебного дела.

Например, розовый бриллиант, за который Бриз заплатил $1,7 млн, был оценен в $1,2 млн. Голубой бриллиант, проданный за $4,4 млн, был оценен за $3,7 млн.

Затем Бриз потребовал объяснений у Моради, говорилось в судебном деле.

«Моради признался, что он взимал с истцов существенную надбавку к цене, - продолжил он. – Моради настаивал без тени смущения, что он ничего плохого не сделал, потому что он взимал с истцов цену, по которой, как ожидал Моради, ювелирные изделия могут быть проданы лет через 10-15, потому что Моради знал, что истцы хотели сделать «долгосрочную инвестицию»».

По судебному иску есть заявление о мошенничестве, претензия по поводу фидуциарной обязанности, помимо всего прочего, и требуется возмещение ущерба в размере $9 млн.

На момент выхода статьи с ювелиром не удалось связаться, чтобы получить комментарии. Но его адвокат Эрик Джордж (Eric George) сказал KGTV Сан Диего: “Дрю Бриз усиленно скупал ювелирные изделия стоимостью много миллионов. Через несколько лет, заявив о том, что испытывает «проблемы с деньгами», он попытался запугать моего клиента и расторгнуть сделки. Поведение г-на Бриза и его мнение о том, что его обманули, потому что ювелирные изделия не выросли в цене так быстро, как он надеялся, показывают отсутствие добропорядочности и противоречат принципам как экономики, так и закона.

Он должен ограничить ведение своей игры футбольным полем и воздержаться от запугивания честных, трудолюбивых бизнесменов, как мой клиент».

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished