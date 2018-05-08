Футболист подал иск против наценки на бриллиант, сделанной ювелиром

25 апреля 2018

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Дрю Бриз (Drew Brees), выступающий на позиции квотербека в клубе «New Orleans Saints» (см. фото), подал в суд на ритейлера из Сан Диего с обвинением, что ювелир ввел его в заблуждение, продав ему бриллиант «инвестиционного качества» со слишком высокой наценкой.

В иске, поданном 2 апреля в Верховный суд сан Диего Бризом и его женой Бриттани (Brittany), звезда футбола заявил, что за десять лет он приобрел цветных бриллиантов на $15 млн у местного ювелира CJ Charles Jewelers.

Но в начале 2017 года финансовый советник Бриза порекомендовал ему провести оценку этих бриллиантов, говорилось в иске.

«Независимый оценщик определил, что истинная рыночная стоимость бриллиантов, которые [владелец магазина Вихад (Vihad)] Моради (Moradi) посоветовал [Бризу] купить, была примерно на $9 млн меньше, чем цены, которые [он] заплатил», согласно материалам судебного дела.

Например, розовый бриллиант, за который Бриз заплатил $1,7 млн, был оценен в $1,2 млн. Голубой бриллиант, проданный за $4,4 млн, был оценен за $3,7 млн.

Затем Бриз потребовал объяснений у Моради, говорилось в судебном деле.

«Моради признался, что он взимал с истцов существенную надбавку к цене, - продолжил он. – Моради настаивал без тени смущения, что он ничего плохого не сделал, потому что он взимал с истцов цену, по которой, как ожидал Моради, ювелирные изделия могут быть проданы лет через 10-15, потому что Моради знал, что истцы хотели сделать «долгосрочную инвестицию»».

По судебному иску есть заявление о мошенничестве, претензия по поводу фидуциарной обязанности, помимо всего прочего, и требуется возмещение ущерба в размере $9 млн.

На момент выхода статьи с ювелиром не удалось связаться, чтобы получить комментарии. Но его адвокат Эрик Джордж (Eric George) сказал KGTV Сан Диего: “Дрю Бриз усиленно скупал ювелирные изделия стоимостью много миллионов. Через несколько лет, заявив о том, что испытывает «проблемы с деньгами», он попытался запугать моего клиента и расторгнуть сделки. Поведение г-на Бриза и его мнение о том, что его обманули, потому что ювелирные изделия не выросли в цене так быстро, как он надеялся, показывают отсутствие добропорядочности и противоречат принципам как экономики, так и закона.

Он должен ограничить ведение своей игры футбольным полем и воздержаться от запугивания честных, трудолюбивых бизнесменов, как мой клиент».



