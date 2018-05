Как «соответствие требованиям» становится пятым показателем «С» для бриллиантов

24 апреля 2018

Автор: Пранай Нарвекар (Pranay Narvekar)

(gemkonnect.com) – Алмазная отрасль десятилетиями ведет бизнес с действительно международным алмазопроводом – алмазы добываются на некоторых континентах, сортируются и распределяются по центрам, расположенным в другом месте, проходят огранку и полировку в совсем других местах, вставляются в ювелирные изделия в центрах, которые находятся в четвертом месте на земле и, наконец, потребляются массово в таких местах, как Соединенные Штаты, Япония и Китай – первые два совсем не имеют ничего общего с перерабатывающей частью алмазопровода.

Менее 20 лет назад диамантер мог без труда покупать бриллианты у поставщика в одном месте, отгружать их в другое место и, вероятно, в компанию, которая отличалась от его собственной фирмы, которая заказывала и платила.

Было много вариантов в этом отношении. Например, если покупатель приобретал алмазы у неорганизованных поставщиков или в странах с ограниченными и сомнительными банковскими системами, он мог попросить подобрать алмазы через другую компанию в свободной зоне и оплатить банковским переводом - или подобным же образом – другой компании в другой части мира, как распорядится поставщик.

Банки и транспортные компании просто следовали указаниям, и никто не удивлялся, поскольку это считалось торговой практикой. Все поняли, что все, чем занимались диамантеры, это оптимизацией своей собственной части трубопровода с относящейся к ней финансовой безопасности и обеспечения защиты.

Не сегодня. Такой технологический процесс будет считаться отмыванием доходов, полученных преступным путем. Банки и финансовые учреждения не будут участвовать. Мне лично известны случаи, когда платежи по законному бизнесу были остановлены банками в Соединенных Штатах (все долларовые платежи направляются через банки США, хотя ни получатель, ни отправитель не находятся в США) для тщательной проверки соответствия требованиям. Деньги пропускались лишь через три или четыре недели после того, как стороны предоставляли документацию, достаточную для того, чтобы убедить банки в том, что процесс был законным.

Нравится вам или нет, соответствие официальным требованиям для получения ясного аудиторского отчета о чьих-то процессах в настоящее время является неотъемлемой частью бизнеса диамантеров. Могут сказать, что «соответствие требованиям» является «пятой С» этого бизнеса.

Вы можете спросить, почему необходимо проходить через это? Все это связано с легализацией незаконных доходов, процессом, который, вероятно, является таким старым, как сами деньги, первые задокументированные случаи относятся к 2000 году до н. э. Эта деятельность получила свое настоящее имя от прачечных самообслуживания, которые мафия в Соединенных Штатах использовала в 20-м веке для легализации денег, которые она получала от преступной деятельности.

Естественно, правительства везде пристально смотрят на все, что может смахивать на отмывание преступных доходов и связанное с этим уклонение от уплаты налогов. Закон США о тайне банковских операций, принятый в 1970 году, сделал банки ответственными за выявление и предотвращение легализации преступных доходов. Легализация доходов, полученных преступным путем, стала федеральным преступлением в Соединенных Штатах с принятием в 1986 году Закона о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем. Сначала основное внимание законодателей было обращено на торговлю наркотиками.

Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В 1989 году страны G7 основали Группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Financial Action Task Force, FATF), межправительственную организацию, которая вырабатывает политику для борьбы с отмыванием денег. FATF не только вырабатывала политику, она также осуществляет мониторинг продвижения стран по пути их выполнения и обеспечения того, чтобы это выполнение было удовлетворительным. Этот процесс осуществляется с помощью экспертных оценок, во многом подобно тому, как Кимберлийский процесс (Kimberley Process) делает с помощью своих программ по анализу.

FATF выступила со своими первыми требованиями в 1990 году, когда банковская деятельность была еще в основном ручным процессом и интернет только появлялся. Первоначальные требования касались банковских и финансовых учреждений.

В 2001 году мандат FATF изменился и стал охватывать также и финансирование террористов. Требования, выпущенные в 2004 году, внесли в сферу их действия пять специальных нефинансовых видов бизнеса и профессий, включая дилеров драгоценными камнями и драгоценными металлами. С этого времени все участники алмазной и ювелирной отрасли в центрах по всему миру должны были выполнять требования FATF.

Сначала участники алмазной и ювелирной отрасли должны были только проводить комплексную проверку клиента или процедуры «Знай своего клиента» (know your customer) для сделок с оплатой наличными свыше $15 000. Но даже это было шоком. Банки обычно обеспечивали клиентов наличными денежными средствами для путешествий и оплаты африканским поставщикам с ограниченным банковским допуском или для оплаты непосредственно при доставке партий в виде ручной клади.

Но соблюдение правил стало обязательным в 2006 году, все участники должны были иметь у себя процедуры, направленные против отмывания денег (AML). В 2012 году FATF опубликовала свои обновленные рекомендации. Они ужесточили и разъяснили большинство принципов, и большой упор делался на информацию о бенефициарном праве собственности. Правила также предполагали, что подход, основанный на риске, должны соблюдаться для идентификации и устранения рисков, связанных с легализацией полученных преступным путем доходов, например, влиятельных политических лиц (PEP).

Важно отметить, что FATF сама не устанавливает законы, а только обеспечивает правила или рекомендации, и ожидается, что правительства стран-участниц будут вводить свои собственные законы в стране в соответствии с этими рекомендациями. Когда дело касается алмазного сектора, законы в отдельных странах далеко не одинаковые и отличаются в разных алмазных центрах. Как и в любой другой горнодобывающей отрасли, важным аспектом для алмазной отрасли считается необходимость знать, является ли человек политически влиятельным (PEP).

В октябре 2013 года FATF и Egmont Group, состоящая из органов финансовой разведки всех стран, опубликовала типологический отчет под названием «Отмывание денег и финансирование террористов с помощью торговли алмазами» (Money Laundering and Terrorist Financing through Trade in Diamonds). Этот отчет был принят участниками FATF, и в нем рассматриваются слабые места алмазного сектора, связанные с отмыванием денег. В нем приводятся примеры легализации преступных доходов через торговлю. В нем даются предложения по уменьшению рисков, включая распространения действия законодательства в нашей торговле на безналичные сделки, более согласованное регулирование борьбы с легализацией незаконно полученных доходов и финансированием террористической деятельности в странах, а также и усиление международного сотрудничества и обмена информацией.

Полное соответствие требованиям – новая норма

Алмазный сектор уже сталкивается с усиленными проверками со стороны правительств. В Соединенных Штатах компания Cartier была оштрафована за процедурные промахи в борьбе с отмыванием незаконно полученных доходов в 2017 году. в Бельгии есть сообщения о выборочных проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, которая ведется властями в алмазном районе с компаниями, на которые налагается штраф за недостоверную информацию по линии «знай своего клиента». В Индии правительство назначило регулятора по соблюдению законов, связанных с борьбой с отмыванием денег, для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий. недавние финансовые скандалы в Индии, вероятно, приведут к ужесточению проверок регулятором.

Правительства уже работают над следующим циклом законодательства по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и ведущую роль играет ЕС. Сюда входит снижение потолка наличных денежных средств для отчета о сделках, расширение определения людей, которые относятся к PEP, установление центральных реестров выгодоприобретателей и укрепление подходов, основанных на рисках, не связанных со стремлением интегрировать новые технологии, например, биометрические данные, и т. д.

В будущем компании в алмазной отрасли в мире, независимо от их местонахождения, не будут иметь иной возможности, кроме как повышать свою осведомленность в вопросах борьбы с отмыванием незаконных доходов и совершенствовать связанные с этим процессы, а также учредить основанную на риске четкую политику по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, с получением адекватной информации по процедуре «Знай своего клиента», соблюдением иерархии принятия решений, с усилением правил проведения комплексных проверок, мониторингом сделок и механизмами отчета.

В пору перехода будут свои трудности, особенно для некрупных компаний, но это в конечном счете приведет к прозрачности торговли, соответствующей правилам.