Обстоятельный разговор с Эйрой Томас, новым главным исполнительным директором Lucara Diamond Corp.

23 апреля 2018

(thediamondloupe.com) – Эйра Томас (Eira Thomas) недавно была назначена новым главным исполнительным директором Lucara Diamond Corp., заменив Уильяма Лэмба (William Lamb), который осуществлял контроль над успешным созданием рудника мирового класса Карове (Karowe) в Ботсване. Томас принесла с собой в компанию Lucara более чем 25-летний опыт работы в алмазодобывающей отрасли, включая 16 лет работы в Aber Diamond Corporation (сейчас Dominion Diamond), где она играла ключевую роль, будучи геологом, на начальной стадии открытия и в конечном счете стала председателем правления.

Она была со-основателем Stornoway Diamond Corp., работая главным исполнительным директором, а затем исполнительным председателем правления, руководя приобретением алмазного месторождения Ренар (Renard). В 2007 году она основала Lucara вместе с Лукасом Лундиным (Lukas Lundin) и Кэтрин Маклеод Зельцер (Catherine McLeod Seltzer). Эйра Томас совсем недавно была главным исполнительным директором Kaminak Gold Corporation, которая в 2016 году была приобретена Goldcorp за $520 миллионов. Она также является директором Suncor Energy. Мы застали ее в Антверпене, чтобы побеседовать с ней о ее новой роли главного исполнительного директора Lucara и о приобретении компанией Lucara компании Clara Diamond Solutions, являющейся платформой электронных продаж алмазов, которая обещает преобразовать способ совершения алмазных сделок.

The Diamond Loupe (DL): Вы были одним из первых основателей компании Lucara еще в 2007 году. Является ли это назначение своего рода возвращением домой?

Эйра Томас (ЭT): Да, в своем роде. При этом, я работала в этой компании с первого дня, а с 2012 года была в совете директоров. Но возвращение на эту сторону стола в качестве главного исполнительного директора является интересной возможностью на этом этапе моей карьеры. Мне кажется, что разнообразный опыт, полученный мною за последние 25 лет, был подготовкой к этой роли в Lucara на этом конкретном этапе ее истории. Это будет новый вызов и вызов, который я ожидаю с очень большой радостью.

Переход

DL: Расскажите нам о принятии поста после Уильяма Лэмба (William Lamb), который был лицом Lucara в течение более десяти лет.

ЭТ: Как вы сказали, Уильям был на этой должности в течение десятилетия, а если вы знакомы с Уильямом, вы знаете, что он очень энергичный человек. Он ничего не делает на средней скорости. Он все делает с полной ответственностью и огромной отдачей. Мы гордимся многими его достижениями, включая строительство рудника вовремя и в рамках бюджета, а также воплощение его видения инновационного проектирования рудника с использованием технологии XRT и самоизмельчения. Не то, что мы этого ожидали, но, когда Уильям сказал, что он захотел взять «тайм аут» для проведения перезарядки и переоценки того, что будет его следующим вызовом в карьере, мы отнеслись к этому с полным пониманием.

Поскольку 18 месяцев назад моя золотодобывающая компания Kaminak была продана компании Goldcorp, ко мне обратилось правление компании Lucara и спросило, представляет ли для меня интерес роль главного исполнительного директора Lucara. И, конечно, я незамедлительно ответила «да», хотя я уже занималась Clara (Diamond Solutions), частной компанией, которую я собиралась запустить с помощью первого открытого размещения акций в 2018 году. мы серьезно посмотрели на то, что компании Lucara необходимо в будущем, и так мы в конечном счете пришли к концепции объединения этих компаний, признавая, что для них существует потенциальная синергия.

DL: Вы как-то говорили, что Clara предоставляет возможность роста для Lucara. Могли бы вы объяснить это?

ЭТ: Хотя Clara не занимается горной добычей, она занимается алмазами, и она представляет важный путь роста для Lucara. Поиск правильного пути для роста Lucara – именно в этом мы испытывали трудности. Алмазные рудники являются редкими, и когда у вас есть рудник наподобие Карове, что является одним из алмазных рудников с самой высокой нормой прибыли в мире, трудно идентифицировать другие, растущие возможности добычи алмазов с низким риском, которые не только обеспечат нам будущий рост, но и поддержат нас и помогут увеличить наши дивиденды. Lucara была первой алмазодобывающей компанией, которая выплачивала дивиденды, и мы считаем, что это важное отличительное инвестиционное свойство.

Clara представляет собой реальную возможность роста с потенциально высокой стоимостью, которая согласуется с нашим профильным алмазодобывающим бизнесом и не оказывает влияния на нашу способность выплачивать дивиденды. Мы смогли приобрести Clara в ходе сделки со всеми акциями, которая привела к размыванию нашего общего акционерного капитала на 3,7%, и потребуется очень ограниченный капитал для коммерческого использования и поддержания ее в будущем. Мы считаем, что Clara сможет обеспечить значительное количество будущих поступлений, которые в большой мере превысят риск от размывания капитала, на который мы пошли для ее приобретения.

Приобретение Clara также согласуется с нашей репутацией лидера отрасли по инновациям, использованию технологии для достижения эффективности и повышения стоимости по всей цепочке стоимости. Для Clara возможность коммерческого использования платформы с помощью алмазов с алмазного рудника Карове является выгодной.

Изменение способа продажи алмазов

DL: Как вы стали работать с Clara, и каково ваше представление о ней?

ЭТ: Частная группа предложила мне этот проект много месяцев назад, будучи убежденной, что я смогу быть подходящим спонсором. Меня заинтересовала эта идея, и я провела комплексную проверку с привлечением специалистов в области цифровых технологий. По существу, Clara является бизнес-решением для алмазной отрасли, которое возникло со стороны производственного сектора в области алмазной торговли и родилось из-за разочарования тем способом, с помощью которого производители бриллиантов в настоящее время вынуждены получать алмазы, необходимые им для поставки своим гранильным компаниям. Но Clara распространила выгоды на всю цепочку стоимости, и делает привлекательное предложение также и производителям алмазов. В этом заключается ее прелесть. Речь действительно идет о модернизации способа продажи к всеобщей выгоде.

Мы продаем алмазы одним и тем же способом свыше ста лет. Изменений действительно нет. Так как все алмазы являются уникальными и имеют отдельные цены, то основная мудрость заключается в том, что, если вы, как производитель алмазов, хотите продавать свою продукцию в большом количестве с целью регулярного получения предсказуемых поступлений, вы должны формировать партии алмазов по ассортиментам. Эти ассортименты покупаются вашими покупателями первой очереди, которые будут пускать в производство часть этих товаров, но неизбежно эти ассортименты будут включать алмазы, которые они не могут быть использованы в производстве бриллиантов с прибылью, и которые они будут вынуждены продавать на вторичном рынке или держать в складских запасах. По оценкам, до 75% алмазов, продаваемых производителями алмазов первичным покупателям, могут оказаться в конечном счете на вторичном рынке.

Как система проталкивания (пуш, push), эти вторичные и третичные рынки являются неэффективными, и на каждом этапе стоимость теряется. С помощью Clara мы предлагаем продавать камни, добытые на руднике, по отдельности - поштучно - по заказам производителей бриллиантов, полностью преобразуя эту 100-летнюю систему проталкивания в систему вытягивания (пул, pull).

Аналогия со «Смартиз»: в выигрыше все

DL: Нужно объяснить это, потому что, я считаю, люди не совсем понимают это.

ЭТ: Я часто использую аналогию, что покупка алмазов похожа на покупку разноцветных конфет smarties раз месяц. Любой может пойти в свой магазин за углом и купить коробку этих конфет по предсказуемой цене. Кроме того, вы обычно знаете и уверены, чтό вы получите, покупая свою коробку smarties: определенное количество качественных круглых конфет, покрытых шоколадом. Но пока вы не купите и не откроете коробку, вы не знаете точно, сколько розовых, зеленых, желтых или красных конфет содержится в коробке на этот месяц. Более того, от месяца к месяцу цвета в этой коробке могут меняться. Например, в один месяц я могу найти столько голубых, сколько мне нужно, но мне не хватает розовых и у меня целая куча зеленых, с которыми мне нечего делать, поэтому я вынуждена их продать. И поскольку мне не хватает розовых, которые мне нужны на моей фабрике, то мне нужно пойти поискать и купить еще коробки конфет.

Дело заканчивается тем, что для обеспечения товара, который вам нужен, вы покупаете объемы товара, которые вы не можете использовать, а потом тратите много времени и усилий, а также, откровенно говоря, и денег, избавляясь от этих товаров. В случае с Clara, вы будете покупать отдельные конфетки. Вам больше не надо будет покупать целую коробку, а только те, которые вам нужны. Наши пробные продажи показали, что когда производители алмазов продают отдельные алмазы, и производители бриллиантов могут купить отдельные алмазы, то мы можем достичь прироста стоимости на 18%-23% по всему алмазопроводу. Производители алмазов получают больше за свое сырье, а производители бриллиантов получают более высокие прибыли от бриллиантов, которые они в конечном счете произведут. Кроме того, они могут позволить себе платить больше за алмазы, которые они приобретают, потому что они больше не вынуждены покупать товар, который они не могут использовать.

Более того, мы прогнозируем, что наличие системы, которая обеспечивает путь для поиска и регулярных поставок разных видов алмазов, позволит привнести огромный объем инноваций в производство бриллиантов, а также в розничные продажи, создавая ряд новых возможностей, о которых мы еще даже не знаем.

Кто опасается цифрового рынка?

DL: Трейдеры высказали опасения по поводу возможного влияния такой системы на вторичный рынок. Являются ли необоснованными их опасения быть вытесненными?

ЭТ: Это как со всеми инновациями. Есть те, кто сопротивляется им, и те, кто принимает их, и мы считаем, что те, кто принимает их, получат выгоду. Изменение системы неизбежно. Способ нашей продажи алмазов не имеет смысла в мире в настоящее время, когда есть технология, помогающая сделать весь процесс более эффективным. В качестве примера, Clara будет проводить продажу алмазов в реальном времени, а не на циклах продаж раз в пять месяцев, помогая избавиться от затрат на содержание складских запасов.

Clara не будет вытеснять кого-то из цепочки стоимости намеренно, но определенные участки цепочки стоимости пострадают больше других, а экономически менее эффективные участники станут уязвимыми. Например, ничто не мешает вторичному трейдеру взять и продать свои товары на Clara. На самом деле мы утверждаем, что будет логично сделать это и они смогут заработать больше денег, поступая так. Clara будет также инициировать новые инновации в отрасли. Нишевые производители бриллиантов, например, смогут предоставлять услуги на Clara тем покупателям, у которых нет производственных мощностей. Это только один из потенциальных эффектов, и мы видим также и много других. Значит ли это, что все будут расцветать на платформе Clara? Нет. Но избавившись от экономически малоэффективных участников, мы собираемся обеспечить стабильность всему рынку.

Также важно понимать, что мы не предлагаем избавиться от традиционного способа продажи алмазов за один день, а скорее мы видим, что эти две системы будут работать параллельно. Мы считаем, что, вероятно, это быстро найдет широкое распространение, но мы сосредоточиваем свое внимание на товарах размером от 1 до 15 каратов более высокого качества и хорошего цвета. По-прежнему важную роль будут играть тендеры – и наиболее определенно для рудника Карове, на котором преобладают крупные бриллианты весом свыше 10,8 карата, которые не будут идеально подходить для такой платформы, как Clara. Мелкие камни, вероятно, тоже не имеют смысла на Clara, поэтому Clara не будет оказывать влияния на крупные объемы производства алмазов в цепочке стоимости.

DL: В какой мере этой касается отслеживаемости?

ЭТ: Другие производители алмазов много говорили об этом. De Beers, Dominion и АЛРОСА ведут разговор о системах блокчейна для оказания помощи в подтверждении происхождения от рудника вплоть до розничной торговли. Это является дополнительным преимуществом Clara. Clara по существу является бизнес-решением, но она идеально подходит для применения блокчейна, что имеет важное значение и является тем, чего все больше ищут потребители, как мы считаем. Блокчейн является механизмом реализации. Это платформа, которая позволяет Clara работать с обеспечением репутации и безопасности.

Высвобождение стоимости

DL: Вы недавно сказали в интервью, что вы можете ожидать, что поступления от этого проекта на самом деле могут соответствовать поступлениям от вашей алмазодобывающей деятельности. Можете ли вы рассказать нам об этом?

ЭТ: Нет, я не могу [улыбается, но серьезно]. Мы специально говорили об этом несколько расплывчато, потому мы находимся в процессе его коммерческого использования. Достаточно сказать, что мы бы не стали этим заниматься, если бы не верили, что нас ждет большое вознаграждение в конечном итоге. По мере приближения к дате запуска, мы начнем говорить о фактической модели поступлений более подробно.

Единственное, что я скажу о нашей существующей модели поступлений, так это то, что мы не планируем брать большую плату за ее использование. Концепция заключается в том, что производители будут загружать свои заказы на бриллианты и сколько они хотят платить за эти бриллианты; производители алмазов будут загружать свои отдельные алмазы и за сколько они хотят их продать. Clara будет находить соответствия между производителями алмазов и производителями бриллиантов и, в зависимости от того, какой будет разрыв между покупателем и продавцом, Clara будет получать часть его. Вот более или менее то, на что нацелена существующая модель поступлений. Это не бесплатная структура; речь идет о получении части высвободившейся стоимости стоимости.

DL: Есть ли у вас временные рамки для запуска?

ЭЕ: Мы надеемся начать сделки с алмазами с рудника Карове через эту платформу в августе 2018 года. по мере приближения к этому времени мы начнем сообщать больше подробностей. У нас есть партнер в Ванкувере, это одна из крупнейших в Канаде консультационных фирм по цифровым бизнес-решениям. Когда я в первый раз показала им этот проект, они были в недоумении. Они посмотрели на него и сказали мне: «Вы имеете в виду, что алмазы сейчас продаются не таким способом»? И я сказала: «Нет, не таким».

Настоящий рынок спроса и предложения

DT: Кто сможет использовать эту систему? Думаете ли вы об алмазодобывающих компаниях-юниорах?

ЭТ: Конечно. Хотя переговоры с аналогичными компаниями все еще находятся на ранней стадии, юниорские алмазодобывающие компании уже проявили высокий интерес. Поскольку продажа алмазов на Clara не требует крупных начальных инвестиций капитала, мы будем предполагать, что производители пытаются продать часть своих алмазов через Clara для того, чтобы продемонстрировать, что они могут на самом деле достичь более высоких цен.



DL: Одной из озабоченностей может быть то, что производители бриллиантов пойдут непосредственно к производителям алмазов и отпадет необходимость в тендерных домах, считая, что они могут получать нужный им ассортимент без помощи посредников в покупках. Это так?

ЭТ: Мы совсем не предусматриваем устранение тендерных домов. Мы считаем, что эти системы будут работать параллельно, потому что не каждый алмаз будет подходить для продажи на Clara, по крайней мере, сначала. Десять лет назад не проводилось тендеров; в настоящее время они стали важным механизмом продажи для самостоятельных производителей алмазов и государственных компаний. Мы считаем, что компании, которые добавляют стоимость, не исчезнут в результате деятельности Clara. Скорее более вероятно, что Clara будет создавать возможности для сотрудничества. Нет специальных барьеров в отношении того, кто может покупать на системе Clara или кто может подходить. Использование блокчейна поможет управлять участниками и устранит недобросовестных участников.

Еще одной положительной возможностью, предоставляемой Clara, является создание более стабильного и сбалансированного рынка между алмазами и бриллиантами, снижение временных рамок и повышение прозрачности. На платформе Clara продажи будут осуществляться в реальном времени, и у всех участников будет гораздо больше определенности и предсказуемости.

А пока - назад к руднику

DL: В прошлом году поступления упали, снизился как объем производства, так и продажи алмазов на 100 000 каратов, ваши затраты на производство алмазов выросли из-за проблем с вашим новым субподрядчиком по горной добыче, и ожидается, что они будут снова высокими в 2018 году. Цена ваших акций упала примерно на 30% с конца 2016 года. Как чувствуют себя ваши инвесторы? Сохраняют ли они по-прежнему уверенность в вашем плане на будущее?

ЭТ: в 2017 году вся отрасль столкнулась с некоторыми серьезными трудностями. цены снизились, и вообще обстановка была сложной. Да, цены на акции Lucara значительно ниже высоких значений 2016 года, но ситуация такая же и у всех других производителей алмазов. Снижение эффективности компании Lucara в 2017 году было в основном из-за того, что мы сменили подрядчиков по горной добыче и имели ненадлежащее оборудование на открытом карьере, это означает, что нам приходилось перерабатывать руду из наших запасов с низким содержанием алмазов. Хотя наш объем производства в каратах снизился, мы смогли отслеживать стоимость и в конечном итоге достигли высоких средних цен на алмазы в 2017 году, сравнимых с ценами, достигнутыми в 2016 году (US $849 против US $847). Кроме того, наши поступления и доходы на акцию тоже были сравнимыми в годовом выражении.

Затраты выросли в результате запланированной кампании по вскрыше с целью получения доступа к дорогостоящей руде в южной части месторождения для обеспечения горной добычи открытым способом в следующие восемь лет. мы ожидаем закончить основную часть вскрыши к концу 2018 года, а после этого у нас начнется снижение затрат.

Подземная разработка

DL: Как продвигаются ваши разные проекты по расширению производства?

В 2017 году мы завершили все свои капитальные проекты по извлечению алмазов вовремя и в рамках бюджета. К этим проектам относится система Mega Diamond Recovery (позволяющая получать алмазы размером до 5 000 каратов) и рентгеновская схема извлечения алмазов Sub-Middles XRT (для удаления ограничений по выходу, имеющихся руде с большей глубины в южной части месторождения). Кроме того, мы закончили положительную предварительную оценку, в ходе которой определили экономический потенциал перехода на подземную разработку на Карове после 2016 года. В связи с положительными результатами предварительной экономической оценки компания инициировала выполнение предварительного ТЭО перехода на подземную разработку Карове, которое сейчас проводится и будет завершено в конце 2018 года. Для проведения этого исследования во втором квартале 2018 года Lucara объявит уточненные прогнозы по ресурсам, и мы также завершим геотехнические и гидрогеологические исследования до конца года. Кроме того, глубокое бурение, проводимое в 2016 и 2017 годах, расширило объем кимберлита EMPK(S) на глубине, что также может оказать дополнительное положительное влияние на экономические показатели подземной добычи, так как на этом предприятии, похоже, будет более высокое содержание.

DL: У вас также есть лицензии на кластер АК и участок ВК02. Если отбор проб в ходе этих исследований окажется положительным, будете ли вы стремиться разрабатывать их самостоятельно?

ЭТ: Конечно. У нас есть хорошее оборудование, включая установку по отбору валовых проб на месте на месторождении Карове, и мы продолжаем работать с валовыми пробами с этих дополнительных участков лицензионной добычи. Пока мы не выявили какие-либо экономически целесообразные рудные тела, но на такие дела требуется время. Мы также продолжаем рассматривать другие возможности ведения геологоразведочных работ в этом районе; нам определенно нравится Ботсвана, и мы очень хотели бы иметь еще один рудник в Ботсване.



DL: Последний вопрос: вы одна воспитываете детей. Как вы с этим справляетесь?

ЭТ: Это действительно хороший вопрос. Последние несколько недель со времени объявления были довольно необычными с точки зрения поездок. Но мои дети сейчас в таком возрасте, когда они понимают, что я перехожу на крупную новую должность и что мне важно ездить и встречаться со своими акционерами, будь это сообщества, где мы работали в Ботсване, акционеры, или наше алмазное сообщество здесь в Антверпене. Необходимо было съездить и объяснить то, что мы делаем, и снова представиться этому сообществу, и в то же время действительно ознакомиться со всеми аспектами компании, которые на самом деле будут играть важную роль в дальнейшей работе. Я надеюсь, апрель будет поспокойнее, что было бы хорошо, а потом я собираюсь взять их с собой. Они довольно любят приключения. В последние несколько лет это был в основном Юкон, поэтому они получат совсем другие впечатления – в Африке и Европе. Но я думаю, что для них очень здорово иметь возможность увидеть мир и немного узнать то, чем я занимаюсь.



