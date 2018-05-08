Торговая война вызывает беспокойство алмазной отрасли

20 апреля 2018

Автор: Сутанука Гхосал (Sutanuka Ghosal)

(indiatimes.com) – Эскалация торговой войны Соединенных Штатов и Китая вызывает большую озабоченность алмазной торговли Индии.

Соединенные Штаты, основной покупатель драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии и Китая, взимает 6 процентную пошлину с импорта. Поскольку эта ситуация не изменилась, то решение администрации Трампа (Trump) повысить налог на товары, например, сталь и алюминий, заставило нервничать глобальные рынки. Если Дональд Трамп решит повысить пошлину на такие товары, как драгоценные камни и ювелирные изделия с целью контроля поставок из Китая, это нанесет ущерб также и Индии.

Любое такое решение было бы двойным ударом для сектора, в котором скандал с Пенджабским национальным банком (Punjab National Bank) на сумму Rs 135 млрд с участием Нирава Моди (Nirav Modi) уже привел к снижению банковского финансирования. Экспортеры драгоценных камней и ювелирных изделий не ожидают какого-либо роста в 2019 финансовом году, потому что будет трудно получить банковское финансирование.

«Хотя LIS ничего не сделала до сих пор с сектором драгоценных камней и ювелирных изделий, эскалация торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем создала некоторую нервозность во всех секторах, включая сектор драгоценных камней и ювелирных изделий, сказал Правин Шанкар Пандья (Praveen Shankar Pandya), бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) изданию ЕТ: «Все пристально наблюдают за глобальными экономическими событиями. Принимая во внимание то, что Соединенные Штаты являются крупной страной нашего экспорта, то любое изменение политики окажет воздействие на нашу торговлю.

Экспортер бриллиантов Випул Шах (Vipul Shah) сказал: «В любое время может что-то произойти. Это беспокоит индийских экспортеров, включая экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий. В конечном счете, у Индии существуют излишки торгового баланса с Соединенными Штатами».

Пандья сказал, что еще больше сектор беспокоит банковское финансирование. «Если финансирование сворачивается, то торговля не сможет расти. С апреля ожидается, что банки ужесточат финансирование сектора и будут требовать дополнительное обеспечение кредита. Это окажет влияние на сектор, который является основным источником иностранной валюты для страны. Объем экспорта в 2019 финансовом году будет как в 2018 финансовом году, роста не будет, если эта ситуация сохранится», - сказал он.

В первые 11 месяцев текущего финансового года объем экспорта снизился на 9,15 процента в рупиях по сравнению с прошлым годом.

Аналитик алмазной торговли Анирудха Лидбиде (Anirudha Lidbide) сказал: «Большинство банков в Антверпене (мировом алмазном центре), например, ABN, ABN Amro, Antwerp Diamond Bank и Standard Chartered Bank, либо выходят из алмазной торговли, либо сокращают свое финансирование сектора. После скандала с Ниравом Моди ожидается, что банки государственного сектора в Индии сократят свое участие, это означает, что станет трудно получить финансирование на покупку алмазов. Индия является основным центром огранки и полировки бриллиантов. Если поставки алмазов сократятся, то это ударит также по производителям бриллиантов, что, в свою очередь, окажет влияние на объемы экспорта».



Пандья сказал, что GJEPC пытался встретиться с официальными лицами Резервного банка Индии (Reserve Bank of India) и министерством финансов, чтобы убедить их, что торговлю не нужно наказывать за то, что было несколько мошенников.



