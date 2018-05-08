Могут ли бриллианты стать новой альтернативной гаванью для инвестиций?

18 апреля 2018

Автор: Ашарк Аль-Авсат (Asharq Al-Awsat)

(aawsat.com) – Вокруг Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) есть система ограничений для обеспечения безопасности, которая придает ему вид крепости охраняемого замка. Улицы вокруг него перекрыты бетонными заграждениями, и везде установлены камеры наблюдения, чтобы регистрировать движение пешеходов. Никто не может войти в этот центр без предъявления своего удостоверения личности.

По словам Карен Рентмеестер (Karen Rentmeesters), представителя Антверпенского всемирного алмазного центра, причина принятия таких ограничений для обеспечения безопасности простая, поскольку ежедневно через это здание проходят алмазы и бриллианты на сумму $220 миллионов.

Это количество драгоценных камней, которое приносят покупатели и торговцы, поступает в центр в виде необработанных камней, затем покидают его после обработки и огранки.

Огромная работа, проводимая этим центром, превратила его в один из крупнейших центров алмазной отрасли в мире. Как и золото, бриллианты становятся привлекательными для инвесторов, когда на фондовом рынке наблюдается спад.

Так называемый индекс Rapaport показывает, что объем бриллиантов в каратах неуклонно рос в период с 2008 по 2011 год.

В это время индексы мировых акций, например, Dow Jones в Нью-Йорке и DAX в Франкфурте, упали из-за мирового финансового кризиса и опасений, связанных с ростом государственной задолженности в Соединенных Штатах и Европе.

На фоне падения индексов на глобальном фондовом рынке в феврале цены на бриллианты немного выросли.

На самом деле, цены на бриллианты имеют тенденцию к большей стабильности, чем цены на золото. Йорг Линдеманн (Jörg Lindemann), управляющий директор Федеральной ассоциации отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий Германии (BVED), говорит, что «драгоценные камни сохраняют свою стоимость».

За последние несколько лет Линдеманн отмечает повышенный интерес к бриллиантам. Но немецкий эксперт советует инвесторам сохранять осторожность, добавляя, что «для того, чтобы инвестировать в бриллианты, вы должны понимать рынок более глубоко … отдельные инвесторы часто недостаточно понимают рынок».

Хотя цены на золото обычно определяются по весу, стоимость любого бриллианта определяется на основе четырех показателей, известных как «4С»: вес в каратах, чистота, цвет и огранка.

Цены на бриллианты значительно отличаются друг от друга, поэтому их сложно сравнивать.

Глобальная алмазная торговля контролируется организацией, известной под названием «Кимберлийский процесс» (Kimberley Process), с помощью системы документального подтверждения, которая присваивает каждому драгоценному камню сертификат, определяющий его происхождение. Этот процесс нацелен на предотвращение использования алмазов для финансирования войн и гражданских конфликтов в странах-производителях алмазов и для противодействия нелегальной торговле этими драгоценными камнями, поступления от которой используются для финансирования преступной деятельности в мире.

Но критики, например, Майкл Гибб (Michael Gibb) из Global Witness, говорят, что Кимберлийскому процессу нельзя полностью доверять, добавляя, что трудно дать определение «кровавым алмазам», которые обычно добываются и используются в регионах, страдающих от войн и конфликтов, например, в некоторых африканских странах.

Гибб считает, что определение «кровавых алмазов» и запрет на торговлю ими является очень узкой перспективой, когда дело касается вопроса глобальной торговли, которая также включает предотвращение эксплуатации рабочих, отмывание денег, уклонение от налогов и загрязнение атмосферы, связанное с производством и обогащением алмазов.

В то же время производство алмазов не ограничивается рудниками, этот камень производится промышленным способом с пятидесятых годов.

В 2017 году немецкий физик и его группа из Аугсбургского университета смогли произвести алмаз весом 155 каратов – один из крупнейших произведенных промышленным способом алмазов в мире. Хотя произведенные промышленным способом алмазы менее привлекательны для инвесторов и любителей камней, они гораздо более привлекательны для технических применений, особенно для производителей дорогостоящих электронных устройств.

Произведенный промышленным способом алмаз имеет такие же свойства, как и природный алмаз, но он на 25% дешевле. К тому же, разницу между произведенным промышленным способом и природным алмазом нельзя обнаружить без проверки в лаборатории. Многие мировые учреждения, например, Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America) документально подтверждают бриллиантовые изделия с помощью специальных сертификатов.

В отличие от произведенных промышленным способом алмазов, получение новых количеств природных алмазов стало более трудным делом. Рентмеестерс говорит, что строительство рудника занимает от 10 до 15 лет, и в последние 10 лет наблюдались ограниченные резервы алмазного сырья, отметив, что большинство существующих алмазных рудников близки к закрытию.

Рентмеестерс ожидает проявления большего интереса к цветным алмазам, и цена на желтые, голубые и розовые алмазы действительно подскочила.

Но инвесторы все еще сталкиваются с большой проблемой: как они будут доверять, инвестируя свои деньги в алмазы, которые они не покупают и не изучают напрямую?

Один из ответов можно найти на Сингапурской алмазной инвестиционной бирже (Singapore Diamond Investment Exchange, SDiX), которая заявляет, что это первый рынок, который позволяет заниматься онлайновой торговлей алмазами и бриллиантами. Она имеет дело со стандартными драгоценными камнями, но это по существу остается вопросом доверия.

За это время у инвесторов были финансовые продукты, которые они могли использовать для непрямой спекуляции будущей стоимостью бриллиантов. Но эти товары исчезли с рынков.

Линдеманн говорит, что бриллианты не являются средством быстрой наживы, это «больше похоже на инвестирование в картины и ценные артефакты».



