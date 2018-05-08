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DDA Trading BVBA проведет алмазный тендер в мае в Антверпене

Компания DDA Trading BVBA, специализирующаяся на маркетинге и продажах алмазов, объявила о проведении алмазного тендера в мае в Антверпене.

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Tsodilo извлекла первые алмазы с помощью сепараторов «Буревестника» – предприятия Группы АЛРОСА

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Fura Gems Inc добыла редкий и исключительной величины изумруд весом 25,97 карата на своем изумрудном руднике Коскез (Coscuez) в колумбийском департаменте Бояка, сообщается в пресс-релизе, распространенном компанией.

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08 мая 2018

Еще один сайтхолдер De Beers замешан в скандале

17 апреля 2018
Экспертиза

(indiatimes.com) – Даже до того, как крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers смогла принять решение о судьбе своего сайтхолдера Gitanjali Gems, принадлежащего Мехулу Чокси (Mehul Choksi), еще одна компания из Сурата вовлечена в судебный спор.

Компания Laxmi Diamond Private Limited, принадлежащая Васанту Гаджере (Vasant Gajera) и его брату Чуни (Chuni) Гаджере, оказались в центре внимания после выявления мошенничества с земельными участками на несколько десятков миллионов индийских рупий в Алмазном городе. На алмазных баронов полиция Сурата завела дело по двум разным искам по обвинению в подделке документов с целью присвоения участков земли, принадлежащих некоторым другим людям. Эта парочка проходит по разным разделам Уголовного кодекса Индии, включая незаконный захват, преступное нарушение владения, подделка документов, подделка ценных бумаг, подделка с целью мошенничества и использование фальшивых документов вместо подлинных.

По характеристике клиента, данной компанией De Beers, бизнес Laxmi Diamond Private Limited простирается в области драгоценных камней от алмазов до розничной торговли. Laxmi Diamond Private Limited является флагманской компанией этой группы, имеющей главный офис в Мумбаи, а ее покупатели находятся в Соединенных Штатах, Европе, Западной Азии и на Дальнем Востоке.

Васант Гаджера, основной обвиняемый в скандале с землей, является движущей силой в этой группе. Он заложил основы Laxmi Diamond Private Limited в 1972 году. С самого начала компания показала быстрый рост и в 1995 году стала сайтхолдером алмазной торговой компании (DTC) группы De Beers. Она является производителем и дистрибьютором неоправленных бриллиантов и ювелирных изделий по всему миру.

На сделанный ранее запрос в De Beers ее представитель сообщил, что компания не дает публичных комментариев относительно какой-то отдельной компании. Но компания требует соблюдения строгих критериев и не ведет торговлю с любой бизнес группой, в отношении которой имеет некоторые озабоченности. 

Аналитик алмазной отрасли Анируддха Лидбиде (Aniruddha Lidbide) сказал: «De Beers имеет международную репутацию, и клиенты являются ее лицом на рынке. De Beers не потерпит, чтобы какой-то клиент портил имидж компании. Но только время покажет, какие меры примет De Beers против этих компаний».

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