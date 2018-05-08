Ангола стремится еще больше расширить свой алмазный сектор на фоне растущего объема производства

16 апреля 2018

Автор: Ребекка Кэмпбелл (Rebecca Campbell)

(miningweekly.com) – При экспорте алмазов из Анголы в январе в ходе ежемесячных продаж была достигнута вторая по величине цена за карат ($136,24) с октября 2016 года, сообщило португальское новостное агентство Lusa. Самая высокая цена за карат ($138,60) в ходе ежемесячных продаж в последнее время была достигнута в ноябре прошлого года.

Согласно данным месячного отчета ангольского министерства финансов, страна экспортировала 620 485 каратов алмазов в январе на общую сумму $84 535 532 (или €68 500 000). Государство собрало налоги на сумму €5 миллионов (немного выше 1,33 млрд кванз) с этих продаж.

За полный прошлый год объем экспорта алмазов в стране принес валовые поступления в размере $1 млрд (€811 млн), согласно информации, предоставленной Диамантино Педро Азеведо (Diamantino Pedro Azevedo), министра по природным ресурсам и нефти (его первое имя, Диамантино, переводится на английский как «алмазный»). Он разговаривал с журналистами на полях недавно состоявшегося консультативного форума по оживлению национальной политики по коммерческому использованию алмазов страны.



«В этом году прогнозы должны всегда учитывать базовую цену, и она является внешней переменной, которая не зависит от нас, - отметил он. – Все-таки, мы хотим повысить стоимость [объема продаж алмазов, достигнутую] в прошлом году».

Lusa отмечала, что объем продаж алмазов Анголой, с точки зрения каратов, повысился на 4% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Но хотя цена на алмазы страны достигла $121,1/карат в 2016 году, эта цифра упала до $117,23/карат в 2017 году. Это означает, что поступления, полученные за алмазы в прошлом году, были всего на 0,5% выше, чем в 2016 году. Но налоговые поступления увеличились за этот же период на 5% за счет роялти и промышленного налога, уплаченных горнодобывающими компаниями.

Алмазы являются вторым по важности экспортным товаром Анголы после нефти и газа. Но существует огромный разрыв между нефтью и газом, на долю которых приходится 91% объемов экспорта страны, и алмазами, на долю которых приходится 4,9%. Но согласно данным правительства Анголы, с вводом в эксплуатацию в этом году крупнейшего в мире кимберлитового рудника Луаше (Luaxe) в провинции Лунда Сул и других некрупных и средних алмазодобывающих предприятий в провинциях Бие, Куандо Кубанго, Лунда Норте, Лунда Сул и Маланже годовой объем производства алмазов в стране должны удвоиться.

И правительство хочет привлечь еще больше инвестиций в алмазный сектор, особенно в бенефикацию. «Сейчас проводится политика коммерческого использования, - отметил он. – Мы хотим улучшить эту политику в смысле, во-первых, максимизации поступлений для государства, и во-вторых, также для достижения единства интересов производителей алмазов с интересами компаний, занимающихся коммерческим использованием».

Он подтвердил, что правительство стремится «создавать стимулы» для компаний по производству бриллиантов, чтобы они работали в стране. «Для этого нам необходимо улучшить всю производственную цепочку эксплуатации, преобразования и коммерческого использования алмазов».

Министерство природных ресурсов и нефти стремится укрепить положение Анголы на мировой арене, особенно с точки зрения производства и коммерческого использования алмазов.



