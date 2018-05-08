Стоимость ведения бизнеса – Sarine защищает свою технологию

13 апреля 2018

Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) – Одной из самых важных новостей на этой неделе была новость, касающаяся Sarine Technologies Ltd и судебного дела, которое закончилось в Тель-Авиве, связанное с двумя индусами, попытавшимися украсть интеллектуальную собственность этой компании прошлым летом. Если вспомнить заявления Sarine в прошлом году, угроза воровства ее интеллектуальной собственности является серьезным вопросом в настоящее время, с которым постоянно, и справедливо, борется фирма.

Sarine заявила в июле прошлого года, что два индийца попытались купить за $1 000 000 принципиальные схемы системы Galaxy, принадлежащей компании Sarine, перечни компонентов и поставщиков, а также исходные коды программного продукта. Эти деньги предлагались индусами следователю, выдавшему себя за работника компании Sarine, и они были сразу же арестованы полицией; преступникам был вынесен приговор, и им присудили выплатить существенный штраф, а одного из подозреваемых также приговорили к восьми месяцам заключения в израильской тюрьме, а второго преступника без промедления выдворили из страны.

Этот случай произошел после того, как работники Sarine в прошлом году сообщили руководству компании о том, что к ним обратилась третья сторона, предлагавшая купить ключевую интеллектуальную собственность, относящуюся к средствам производства бриллиантов, принадлежащим Sarine. Sarine наняла частного детектива, который выдал себя за работника Sarine и связался с этой третьей стороной. Первая встреча состоялась в Тель-Авиве в июне 2017 года между частным детективом и двумя индусами, которые прибыли в Израиль специально для этой встречи.

Были согласованы условия предлагаемой сделки, и вторая встреча состоялась в Тель-Авиве. Во время встречи подозреваемый и родственник, который тоже является индусом, проживающим в Израиле, владелец компании, занимающейся алмазами и являющийся членом Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), вручил около $100 000 наличными в качестве аванса от согласованной суммы в $1 000 000, сообщила Sarine. Сразу же после передачи денег израильские полицейские арестовали подозреваемых.

Кроме того, Galatea Ltd., дочерняя компания, полностью принадлежащая Sarine Technologies Ltd, еще больше расширила свои инициативы по осуществлению правоохранительной деятельности, направленные против мошеннического использования ее технологии и систем обнаружения включений Galaxy. Galatea заявила, что она предпринимает меры против производителя бриллиантов в Сурате, Индия, из-за того, что он преднамеренно занижает вес алмазов и недоплачивает суммы, причитающиеся Galatea за сканирование алмазов.

При проверке компанией Galatea использования ее системы Galaxy производителем бриллиантов она выявила значительные расхождения в течение длительного времени между весом алмазов, прошедших обработку, и весом алмазов, о которых сообщалось компании Galatea, заявила Sarine в то время. Такое занижение привело к недоплате компании Galatea сумм, полагающихся за использование системы Galaxy. После углубленного внутреннего анализа Galatea определила, что такое занижение было явно умышленным действием с целью искажения веса камней, проходящих обработку, и получающихся сумм, подлежащих оплате компании Galatea. Galatea также имеет неопровержимые свидетельства для того, чтобы показать, что занижение производилось путем незаконных манипуляций с программным обеспечением Galaxy.

Поэтому Galatea без промедления заблокировала использование своей системы Galaxy этим производителем бриллиантов. Хотя незаконные манипуляции с программным обеспечением были какое-то время успешными в плане предоставления неверной стоимости за вес обработанных камней, программное обеспечение компании Galatea, отвечающее за осуществление контроля и выставление счетов, смогло выявить мошенничество и отследить его. Эта фирма имеет неопровержимое доказательство взлома программного обеспечения и исчерпывающие данные, показывающие, что данные по камням незаконно занижались.

«Во время очной ставки с Galatea, владелец компании по производству бриллиантов заявил, что ответственность за незаконные махинации с программным обеспечением лежит на старшем руководителе, что привело к мошенничеству, - говорит Sarine. – Galatea намерена подать соответствующий иск против этого производителя бриллиантов и его владельцев, служащих, работников и т. д., которые участвовали в этой незаконной и противоправной деятельности, требуя компенсации за причиненный ущерб, и предпримет дополнительные действия в соответствующих индийских и международных центрах алмазной отрасли и торговли для обнародования информации об этой мошеннической деятельности».

Как сказал Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine: «Sarine Group предпринимает активные и решительные действия, направленные на защиту прав на нашу интеллектуальную собственность, включая иски против производителей бриллиантов, которые замешаны в использовании продуктов и услуг, связанном с нарушением прав, или какого-то иного мошеннического использования наших технологий. Неправомерное использование любых продуктов компании Galatea или любых других продуктов группы Sarine Group будет недопустимо».

Раньше, в сентябре прошлого года, Sarine уведомила торговые организации алмазной отрасли Соединенных Штатов и ведущих импортеров, дилеров и ритейлеров о своем намерении подать в суд с целью блокировать перевозку в Соединенные Штаты бриллиантов, которые были произведены в нарушение запатентованных компанией Sarine процессов по производству таких бриллиантов, где бы они не были произведены.

«Сейчас Sarine стремится защититься с помощью своих патентов США и авторских прав, что позволяет Sarine подавать иски в соответствующие органы Соединенных Штатов по предотвращению импорта в США бриллиантов, произведенных с нарушением законов. Следует отметить, что, если такое нарушение будет выявлено, правоохранительные органы могут также применять наложение ареста на товар погранично-таможенной службой США».

И опять же, Блок высказался абсолютно ясно по вопросу позиции Sarine: «Sarine вложила значительные ресурсы за многие годы для обеспечения защиты своей интеллектуальной собственности в разных странах и полностью придерживается правовой защиты этих прав. Имеющее место незаконное использование прав на интеллектуальную собственность непорядочными участниками алмазной отрасли должно найти отпор со стороны алмазной отрасли в целом и считаться недопустимым во всех странах, где интеллектуальная собственность защищается законом».

В июне прошлого года Sarine Technologies Ltd подала иск в Индии, чтобы добиться принятия обеспечительных мер и возмещения убытков за нарушение права на патенты и авторских прав на программное обеспечение. Компания Sarine и Galatea, полностью принадлежащая ей дочерняя компания, разработали запатентованную технологию Galaxy по обнаружению включений и другие инновации в производстве бриллиантов. Крупный портфель международных патентов и авторских прав, включая таковые в Индии, защищает принадлежащую этой группе технологию и ее соответствующие значительные инвестиции, что позволяет продолжать инновации, которые идут на пользу всей алмазной отрасли, сказала фирма в своем заявлении.

«Недавние вызовы со стороны некоторых людей в Индии, которые беззастенчиво незаконно завладели технологией Sarine и нарушают ее права на интеллектуальную собственность, заставили Sarine подать иски, которые поднимают борьбу против нарушителей прав на технологию на беспрецедентный уровень.

Иски были поданы в Индии, где производится почти 90% мирового объема бриллиантов. Судебные дела направлены против группы недобросовестных бизнесменов, которые нарушают права на запатентованные компанией Sarine технологии по обнаружению внутренних включений и ее программное обеспечение Advisor, защищенное авторскими правами, применяемое при планировании алмазов, с целью добиться предоставления оборудования и услуг производителям бриллиантов на законной основе. На основании исков компании Sarine, суды в Ахмедабаде и Сурате отдали распоряжения в одностороннем порядке против этих сторон, предписывающие незамедлительно принять меры назначенными судом уполномоченными с целью надлежащего расследования этого дела».

Дэвид Блок, главный исполнительный директор Sarine, сказал: «В последние 20 с лишним лет инновационные и передовые технологии Sarine помогали алмазной отрасли в Индии достигать все более высоких уровней совершенствования производства бриллиантов, бόльших объемов выхода продукции и более высокого качества при меньшем уровне риска, тем самым повышая ее прибыльность и позволяя ей эффективно доминировать в мировом производстве бриллиантов. К сожалению, небольшое число недобросовестных участников пятнают репутацию всей индийской алмазной отрасли. В нас вселяют уверенность быстрые действия судов, их понимание серьезности ситуации и принятие ими незамедлительных мер по защите законных прав компании Sarine. Мы уверены, что меры, необходимые для полного прекращения этой наглой незаконной деятельности будут приняты не только для защиты Sarine, но и для защиты репутации индийской алмазной отрасли, которая сильно зависит от доверия общественности, и для стимулирования компании Sarine продолжать внедрять новые передовые технологии, предназначенные для индийского алмазного рынка».

Разработка революционной технологии является дорогим занятием, а также дорого стоит и ее защита. Но Sarine совершенно уверена, что она продолжит вкладывать деньги и в то, и в другое. Это является частью стоимости ведения бизнеса. Быть лидером на рынке означает необходимость всегда проявлять подозрительность – не только в отношении возможных конкурентов, но и в отношении недобросовестных элементов, пытающихся украсть вашу технологию.



