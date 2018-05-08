Как относится Amazon к своим продавцам ювелирных изделий

12 апреля 2018

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – В конце марта 21C Jewelry Solutions объявила, что Кристин Черри Джексон (Kristin Cherry Jackson) стала работать в этой консультационной фирме.

Черри Джексон в свое время работала в Amazon.com в должности старшего управляющего по торговле ювелирными изделиями. Для того, чтобы понять ее работу, нужно знать, что Amazon осуществляет продажи двумя способами. Первый – через стандартную розничную торговлю компании Amazon, когда заказы подаются непосредственно в компанию. Второй – через третьих лиц-продавцов. Черри Джексон работала с продавцами ювелирных изделий, принадлежащими к третьей стороне, куда входили все, начиная от крупных сетей до производителей товара для семейных ювелирных магазинов.

Хотя часто было неясно, насколько Amazon привержена ювелирной категории, она сказала мне, что «по мнению Amazon, все находится в состоянии развития. Все нацелено на то, чтобы стать универсальным магазином, и если чего-то нет, то это неудача».

Вот ее мнение о том, как колоссальная электронная система работает со своими продавцами ювелирных изделий, принадлежащими к третьей стороне.

Ну, сервис Рrime является превосходным. Amazon Prime является ключом к достижению многого. Доставка в рамках сервиса Prime (бесплатная доставка в течение двух дней - прим. ред.) действительно привлекательна для людей, и покупателей разбаловали. Что случилось за эти последние три года – мы видим гораздо больше продавцов, понимающих достоинства и популярность Prime.

Вся причина успеха Amazon – они внезапно блеснули своей логистикой. Они знают, как доставлять быстро и эффективно. У них есть команды из людей со степенью доктора философии (PhD) и экономисты, единственным занятием которых является разработка алгоритмов для центров обработки и исполнения заказов.

Когда на самом деле запустили Prime, все больше продавцов начали добавлять складские запасы «исполненные компанией Amazon». Но розничная торговля компании Amazon могла обработать только определенную часть складских запасов. Поэтому примерно два года назад Amazon внедрила сервис Seller Fulfilled Prime.

Поскольку продавцы смогли доказать, что они могли выполнять требования Prime, отгружая самостоятельно, это позволило получить сценарий совершенно новых возможностей. А что касается ювелирных изделий, цена изделий достаточно высока, чтобы они могли заниматься отгрузкой самостоятельно [не беспокоясь насчет затрат].

Что касается Prime, это на самом деле не просто [бесплатная отгрузка], это скорость. Мне продавцы говорили, что у других онлайновых каналов пиковое время продажи составляет семь дней до Дня Святого Валентина. У Amazon это составляет три или даже два дня до того. Потому что люди ожидают, что доставка будет такой быстрой.

Упаковка имеет значение. Amazon Retail использует прекрасную упаковку для ювелирных изделий. А продавцы не часто это делают. Я видел так много изделий в полиэтиленовых пакетах. Это плохой способ презентации, и за это несет ответственность продавец. Продавцы могут оставаться в стороне, взяв на себя управление страницами подробной информации и их компоновкой, а также написанием профессиональных перечней. Эти вещи действительно имеют значение для продажи изделий.

Обеспечение гарантии качества имеет еще большее значение. Amazon имеет действительно высокий уровень доверия. Доверие, как вы знаете, крайне важно для бизнеса драгоценных ювелирных изделий.

Продавцам необходимо понимать, что их качество может быть под жестким контролем в любое время. Даже до того, как продавец сможет продавать драгоценные ювелирные изделия, они должны послать образцы в компанию Amazon, которые отправляются в геммологическую лабораторию. Часто продавцы бывают не осведомлены о качестве своего товара. Существует значительный процент товарных неудач.

Если по какой-то причине наблюдется расхождение [между изделием и его описанием], это создает риск для продавца, особенно если Amazon находит грубейшие расхождения. Мы видим, что это происходит часто. Это нечасто приводит к отстранению продавца. Я видел, что отстранялись крупные продавцы, потому что Amazon никому не оказывает покровительство.

И если это случится, то они должны снова подать заявку, и это требует взноса в размере $5 000 для крупного продавца. Хотя для многих продавцов этот взнос не является проблемой. Сложной частью является способность продавать на Amazon в течение нескольких недель.



