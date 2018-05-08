Расплата за то, что не осуществлялся контроль

19 апреля 2018

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)



(ehudlaniado.com) – Из-за предполагаемого скандала, связанного с Ниравом Моди (Nirav Modi) и его дядей Мехулом Чокси (Mehul Choksi), в Индии предпринимается ряд мер, и никто не допускает, что алмазная отрасль работает честно, прозрачно или надежно. Конечно, большинство алмазных торговых компаний в Индии и в мире придерживаются высоких стандартов ведения бизнеса, но немногие действуют по-другому, и постоянно будут эти «немногие», за которых все будут расплачиваться.



Согласно последним сообщениям из Индии, принадлежащий государству State Bank of India, крупнейший кредитор в Индии, ужесточает контроль над заемщиками в местном алмазном и ювелирном секторе, требуя от своих клиентов либо предоставлять большее обеспечение для поддержки существующих заимствований, либо своевременно сократить размер. Reserve Bank of India объявил, что он запрещает использование писем-обязательств (LoU) и писем-поручительств (LoC). LoU и LoC являются двумя инструментами, выдаваемыми индийскими банками местным импортерам для получения иностранной валюты от банков за рубежом по более низким ставкам. LoU и LoC использовались Моди и Чокси в их предположительно мошеннических делах.

Министр финансов Индии поручил правительственным банкам проверить все счета с просроченной задолженностью на сумму свыше 500 млн рупий ($7,67 млн) на предмет мошенничества и сообщить об этих случаях в Центральное бюро расследований (CBI). Кроме того, индийские следственные органы проводят расследование «поздних вечеринок в шикарных загородных домах и значительные «откаты», выплачиваемые банковским работникам высшего звена», называя это двумя «обязательными» условиями для получения доступа к займам из банков, которые, как должно было быть известно этим банковским работникам, превратятся в счета с просроченной задолженностью или в неработающие активы (NPA), если пользоваться индийской банковской терминологией. Эта проблема выходит далеко за пределы Индии. Одним из последствий является то, что мировые фонды спешно распродают индийские облигации.

Помимо того, что местные банки пересматривают характер своих сделок с индийской алмазной отраслью, возрастает озабоченность в алмазной отрасли, что будут выявлены дополнительные случаи мошенничества с использованием писем-обязательств по мере того, как будет продвигаться и расширяться расследование.

Внутри между собой индийские алмазные трейдеры уже чувствуют, что банки стали строже подходить к своим сделкам с ними. При этом большинство банков, кредитующих индийскую алмазную отрасль, начали пытаться уменьшать свои риски в работе с алмазными фирмами.

Во всеуслышание заявляют, что одним из результатов в этом случае является то, что вся индийская алмазная отрасль сейчас находится под подозрением. В течение многих лет индийская алмазная отрасль просила министерство финансов и министерство торговли Индии облегчить финансовую нагрузку начиная с того, чтобы заменить налогообложение с прибыли на налогообложение с оборота, до отмены пошлин на импорт и экспорт. В течение многих лет индийское правительство противилось выполнению этих требований. Принимая во внимание последний скандал, нависший над всей индийской алмазной отраслью и всей ювелирной отраслью, им будет не только трудно снова обращаться к правительству и просить оказать ей помощь в ведении бизнеса, теперь им может придется столкнуться с рядом решений правительства, которые нанесут им ущерб просто потому, что они находятся под подозрением.

Для своей защиты алмазные компании образовали консорциум с целью обеспечения того, чтобы банки не положили конец работе рынка, и начали вести переговоры с банками. Такая реакция, вероятно, является классическим примером того, что этого слишком мало и слишком поздно. И пожалуйста, не говорите, что вы удивлены таким результатом. Я все время предупреждал об этом.

В июле 2016 года я предупреждал, что крупное кредитование – распространенная практика среди алмазных трейдеров в Индии – является причиной для катастрофы и создания опасной ситуации для нашей отрасли, не потому, что компания может оказаться в ситуации неплатежеспособности, а потому, что существует много компаний, которые невероятно чрезмерно используют заемные средства, поэтому, если они будут падать, они потянут за собой эти многие компании, которым они должны деньги, при этом нанося вред банкам. Пострадавшие при этом банки могут принять решение о сокращении своих рисков, связанных с алмазной отраслью, не просто сократив финансирование плохо управляемым компаниям, а отсекая также и компании, управляемые надлежащим образом. Не это ли происходит в настоящее время?

«Избыточное предоставление финансирования и кредитов в плохие руки может привести к принятию неверных решений в любой отрасли, и особенно в алмазной отрасли, которая по своей природе более абстрактная», - предупреждал я. В то время существовала озабоченность о том, что плохие экономические времена могут наступить не только в алмазной отрасли. В этом случае неблагоприятная экономическая ситуация является результатом действий внутри алмазной отрасли, но это на самом деле не имеет значения, когда, с точки зрения воздействия на отрасль, которое выражается в том, что потянет за собой вниз многие фирмы. Я надеялся, что будет усвоен урок о том, что плохие ситуации происходили в прошлом и будут происходить снова в будущем и поэтому нам необходимо действовать с осторожностью.

В то время я также предупреждал, что, хотя большинство банков, на которые распространяется действие Базельских правил, покинули алмазную отрасль или находятся в процессе прекращения работы с ней, самый крупный объем финансирования все больше поступает от банков с более мягкими правилами и предоставляется производителям бриллиантов в Индии.

Я указываю на избыточное финансирование, потому что случай предполагаемого мошенничества является отвратительным и ненормальным результатом стремления получить банковский кредит и займы, которые несоразмерны с реальными финансовыми потребностями или масштабом операций компании. Финансирование любой ценой.

Ясно, что кое-что изменится. Должна, например, повыситься прозрачность. К тому же, банки еще не сократили в значительной мере кредиты, поэтому кризис ликвидности еще не ударил по рынку.

В фильме «Игра на понижение» (The Big Short) мы видим, как экономика США почти развалилась из-за того, что предпринимались действия, которые, как мы знаем, были неправильными. В фильме показано, как один основной принцип определяет исход дела. На Уолл Стрит велась высокорискованная игра, и показано, как все принимали в ней участие, даже если основополагающая истина была известна, или должна была быть известна всем, кто знаком с рынком ипотечных кредитов, это было неправильно. Результатом стал массовый экономический спад. Те, кто изучали рынок ипотечных кредитов, структуру субстандартных кредитных пакетов, обратили внимание на детали и остались верными своим знаниям, были вознаграждены, когда восторжествовала правда, основы рынка, которые стало невозможно игнорировать.

В июне 2016 года я утверждал, что нам всем известно, что что-то не в порядке в алмазной отрасли, все же большинство продолжали заниматься этим. Нам всем известно, что несерьезное отношение к финансированию приведет к негативному результату, и не удивительно, что этот негативный результат наступил.

Компании, занимающиеся мошенничеством, могут нанести ущерб алмазной отрасли в целом. В этом последнем случае именно банки потеряли деньги, а не отрасль, не напрямую. Но это могло также ударить по алмазным фирмам напрямую. Потерь так много, что банки могут захотеть и хотят держаться подальше от экономического сектора. В некоторых случаях они получают урок и принимают решение сократить риски, предоставляя меньше кредитов против бόльших залоговых и защищенных активов. Это то, что уже происходит. Следующим шагом станет полная остановка предоставления финансовых банковских услуг. Это не за горами. Другие финансовые учреждения будут смотреть на цепочку негативных результатов и могут прийти к выводу, что алмазная отрасль является сектором высокого риска и принять решение совсем не работать с этим сектором. Это является невидимым ущербом, о котором нам не будет известно, но за который мы будем в любом случае расплачиваться.

Точно так же, как такое неэтическое поведение может привести в другим негативным последствиям, и не обязательно для компаний, которые допустили это, другие случаи неэтического поведения, например, подмешивание необъявленных выращенных в лаборатории бриллиантов в партии природных бриллиантов, оставят в результате шлейф ущерба. Хорошие компании с высокой репутацией, действующие с осторожностью, могут непреднамеренно оказаться в этом шлейфе грязных дел, который оставляют после себя эти безответственные компании, затягивая их в финансовый водоворот. Не только руководству индийского алмазного центра нужно принять меры для того, чтобы не допустить причинение вреда другими, вся алмазная отрасль должна заниматься этим, потому что то, что наносит вред одному алмазному центру, наносит вред всем алмазным центрам.

Еще один вывод, который мы должны извлечь из этой складывающейся ситуации, заключается в том, что потребители тоже слышат об этом и осуждают нас за это. Это осуждение не ограничивается тем, что в алмазной отрасли произошло что-то, касающееся $2 млрд, а также оно связано с тем, как отрасль реагирует на это. Мы не сможем выжить в виде неэтического бизнеса. В обстановке неэтического бизнеса нет возможности создавать долгосрочный возврат на вложенный капитал. Неэтический бизнес угрожает долгосрочному существованию.

Я должен еще раз подчеркнуть, что большинство компаний ведут себя этично. Этические компании действуют осмотрительно и осторожно. Для здорового бизнеса требуется меньшая зависимость от банковского финансирования и необходимость больше полагаться на себя, стратегическое мышление, максимизация прибыли и возврат на инвестиции. Здоровое коммерческое предприятие в алмазном секторе означает способность добывать алмазы, продавать алмазное сырье, производить его полную огранку и полировку и продавать продукцию ритейлерам, имеющим большое количество покупателей, заинтересованных в бриллиантовых ювелирных изделиях. Это сопровождается созданием прибыли на каждой стадии алмазопровода.

Нам необходимо удерживать наши стандарты на высоте, проверять нашу деловую хватку, проводить разумное финансовое кредитование, держать в разумных пределах наши затраты на алмазы, сохранять на прибыльном уровне наши цены на бриллианты, вести законную деятельность и поддерживать порядок в наших делах. Только тогда мы получим выгоду от устойчивой бизнес среды.



