Алмазные портреты: Абрахам 'Брэм' Фишлер

Сегодня

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) - Абрахам «Брэм» Фишлер неоднократно удостаивался наград на протяжении всей своей жизни за свои многочисленные достижения, но больше всего ему следует отдать должное за его решающую роль в создании Кимберлийского процесса (Kimberly Process), поддержанной Организацией Объединенных Наций инициативы, направленной на то, чтобы ограничить торговлю алмазным сырьем кругом тех стран, которые придерживаются строгих мер контроля и тем самым предотвращают использование алмазов для финансирования гражданских войн.

Фишлер родился в Польше в 1925 году, и когда ему исполнился год, его семья переехала в Антверпен. Его отец быстро влился в местную процветающую алмазную промышленность в качестве алмазного трейдера, положив начало семейной династии, которая продолжается и по сей день, почти столетие спустя. В 1940 году, с наступлением Второй мировой войны, когда нацистская Германия собиралась завоевать Бельгию, Брэм убежал из дома в возрасте 15 лет. Направляясь в Португалию, он то шел пешком, то путешествовал автостопом, то порой передвигался на поездах.

Благодаря тому, что он мог бегло говорить на португальском, немецком, французском, фламандском и идише, он нашел работу на корабле, который шел на Кубу, выступая на нем в качестве переводчика между экипажем судна и пассажирами. Из-за своей удаленности от войны, которая бушевала в Европе и на Тихом океане и множества беженцев, спасавшихся от войны, Гавана стала алмазным торговым и гранильным центром.

Знакомство с алмазным миром помогло Фишлеру, и по прибытии он нашел работу в Гаване, где стал алмазным огранщиком.

После окончания Второй мировой войны он вернулся в Антверпен и обнаружил, что его ближайшие родственники в семье, его родители и пять братьев и сестер, а также многие из его более дальних родственников погибли в Холокосте. Решив встать на ноги, Брэм нашел работу и вскоре решил создать свою собственную алмазную компанию. В 1953 году вместе с Аби и Каппи Фишлерами, двумя осиротевшими кузенами, пережившими Холокост, они создали компанию Fischler Diamonds Inc.

Фишлеры, как и сам Антверпен, поднимались из развалин войны, и местная алмазная промышленность начала процветать, превратив этот город в ведущий мировой алмазный центр. В разгар этого возрождения, в котором компания Fischler Diamonds играла одну из центральных ролей, она стала одним из крупнейших ограночных предприятий и участников международной торговли в Антверпене. В 1967 году компания стала сайтхолдером De Beers, одной из немногих компаний, которые благодаря своей успешной торговой практике получали регулярные партии алмазного сырья. В 1980 году компания расширилась и открыла офис в Нью-Йорке.

Фишлер принимал активное участие в работе государственных служб алмазной промышленности Антверпена, а затем и в мировой алмазной промышленности. Он был президентом Beurs Voor Diamanthandel - Антверпенской алмазной биржи, одной из нескольких алмазных бирж, которые работают в Антверпене. В 1988 году он был избран президентом Высшего алмазного совета Антверпена (Hoge Raad voor Diamant, HRD), головной организации бельгийского алмазного сектора, и занимал этот пост до 1992 года. В 1998 году он был назначен президентом Федерации бельгийских алмазных бирж (Federation of Belgian Diamond Bourses), зонтичной организации четырех антверпенских алмазных бирж. В 2000 году Фишлер был избран президентом Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), организации, объединяющей все мировые алмазные биржи под единой крышей и обеспечивающей общий кодекс торговых практик для бирж, торгующих алмазным сырьем и бриллиантами.

Занимая государственные должности, Фишлер стремился продвигать алмазную промышленность, защищая ее традиции. В 1986 году Фишлер, будучи президентом Антверпенской алмазной биржи, выступил в защиту проверенной временем практики отраслевой секретности и заключения сделки путем рукопожатия. В то время алмазную промышленность сотрясали незаконные сделки на черном рынке.

Именно во время его пребывания на посту президента WFDB был сформирован Кимберлийский процесс. Алмазная промышленность имеет лишь статус наблюдателя в системе, членами которой являются страны, однако алмазная промышленность играет активную роль в создании структуры и определении работы данной системы. Фишлер считал необходимым, чтобы алмазная промышленность играла в Кимберлийском процессе активную роль и занимала моральную позицию, но подчеркивал, что алмазы являются не единственным товаром, которым торгуют повстанцы.

«Оружие, нефть, древесина и множество других продуктов генерируют гораздо большие суммы, чем когда-либо это делали алмазы, но только мы действовали решительно, - заявил он в своем выступлении перед лидерами отрасли. - Я не думаю, что мир имеет какое-либо право снова указать пальцем в нашу сторону».

В 2002 году, за год до своей смерти в возрасте 78 лет, Брэм Фишлер был награжден королем Бельгии Альбертом Орденом Короны в знак признания его успешной карьеры в алмазной промышленности и большого вклада в алмазное сообщество и в Бельгию в целом.

После смерти Брэма Фишлера его дети и другие члены семьи продолжили семейную традицию работы в алмазной отрасли. Старший сын Брэма Морис Фишлер (Maurice Fischler) в 2011 году был избран президентом Антверпенской алмазной биржи. Стефан Фишлер (Stephane Fischler) являлся президентом Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Center, AWDC) с 2012 по 2018 год, после чего он вступил в должность президента Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC).

«Мое самое большое достижение за все мои годы в отрасли – это имя моей семьи, - сказал Брэм в интервью журналу «IDEX». - Это настоящий успех, то, что семья работает вместе, как вместе и во всем остальном. Почетное имя - это нечто лучшее, чем деньги».



