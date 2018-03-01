Учитывая мошенничество, De Beers сокращает объем алмазов, выделенных для Индии

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«Мы не торгуем с любой компанией, в отношении которой у нас есть определенные озабоченности», - сказал представитель De Beers.

(www.rediff.com) – Ведущая в мире алмазодобывающая группа De Beers в феврале сократила свой «сайт» или выделенный объем алмазов для Индии примерно на 10 процентов.

Причастность крупных имен, включая Мехула Чокси (Mehul Choksi) из Gitanjali Gems и Нирава Моди (Nirav Modi), заставило эту компанию проявлять осторожность, сказал источник из отрасли. Отрасль также сокращает торговлю перед завершением финансового года, добавили они.

Пресс-служба De Beers отказалась дать подробную информацию об определенных сайтах, но, отвечая на запрос на электронной почте относительно недавних случаев мошенничества в алмазной отрасли, представитель сказал: «Мы не даем комментарии по отдельным компаниям, но мы требуем соблюдения строгих требований подразделения глобальных продаж сайтхолдерам Global Sightholder Sales, касающихся вопросов финансовых правил и репутации отрасли – мы не торгуем с любой компанией, в отношении которой у нас есть определенные озабоченности».

Но ведущий сайтхолдер заявил, что поскольку январский сайт всегда был больше, традиционно февральский всегда был меньше. Но он не исключает дальнейшего сокращения финансов для отрасли.

Сайтхолдеры являются исключительной группой компаний, имеющих доступ к лучшим алмазам.

«Многие переработчики сократили продажи в кредит и торговлю с покупателями, чья кредитоспособность низкая, - сказал руководитель одной ведущей алмазной компании из Сурата. – Но для восстановления банки должны будут больше беспокоиться, чем частные участники, поскольку алмазы являются отраслью, где часто производятся корректировки выплат за границу», - добавил он.

«Мы надеемся, что любые меры предосторожности в будущем не должны навредить компаниям, занимающимся подлинными алмазами, поскольку они не используют аккредитивы или письма-обязательства, которыми злоупотребляли в недавних случаях, - сказал Ануп Мехта (Anoop Mehta), президент базирующейся в Мумбаи Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse) – центра алмазной торговли.

Многие также опасаются, что банки сейчас сократят финансирование алмазной отрасли.

«Когда банки установят новые лимиты для существующих алмазных клиентов на следующий финансовый год, они увидят последствия, - сказал ведущий участник рынка. – Те, кто хотят по-настоящему увеличить свой бизнес и нуждаются в бόльших оборотных средствах, могут испытать трудности в этом».

Для обеспечения большей финансовой прозрачности в алмазной отрасли De Beers в последнее время предприняла несколько мер.

Представитель компании сказал, что эти меры включают «Годовой сводный финансовый отчет, выполненный по международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) или общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) США, предоставление четкой информации о финансовой структуре группы, аудиторское заключение без оговорок по финансовым отчетам, сделанное утвержденным аудитором, и поддержание минимального отношения заемных средств к собственному капиталу».

Представитель De Beers также сказал, что соблюдение требований по этому вопросу должно быть постоянным, и все сайтхолдеры компании De Beers должны предоставлять подтверждение того, что они полностью соответствуют всем этим критериям в течение отчетного периода, начиная с 1 января 2017 года или позднее, и должны продолжать выполнять их и впоследствии.

De Beers ожидает, что проверенные аудитором финансовые отчеты будут представлены нам в течение 2018 года, чтобы сайтхолдеры подтвердили свое полное соответствие требованиям.

«Компания проводит анализ ситуации на квартальной основе, и в случае если вехи дорожной карты не выполняются сайтхолдерами, применяются более строгие санкции, что может включать – и включало – прекращение поставок», - сказал представитель.

Это означает, что в недавнем прошлом компания прекращала сайты в случае, когда ее требования не соблюдались.



