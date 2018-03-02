В России новый туристический тренд: "ювелирные" путешествия

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Карина Тепанян

Куда отправляться за камнями, Metro рассказывают эксперты

(m.metronews.ru) - Путешествие – в бюджетном и тем более luxury-варианте – можно совместить с ювелирным шопингом. Где покупать украшения по нетуристическим ценам – в обзоре Metro. "Ювелирный туризм" – это не про россыпи безделушек на мосту Понте-Веккьо во Флоренции и "золотые" лавки для туристов в Анталье. Целью путешествия должны быть украшения и, конечно, не копеечные, а те, что становятся фамильными.

Торг таки уместен

Охоту за бриллиантами вполне можно совместить с отдыхом, в том числе пляжным. Идеально для этого подходит Израиль, который входит в топ-5 стран – производителей бриллиантов: от ювелирного Рамат-Гана до любимого русскими Эйлата всего 340 км.

В самом Рамат-Гане есть алмазная биржа, открытая для всех желающих. К каждому бриллианту здесь дают сертификаты качества и подлинности. Торговаться с еврейскими продавцами можно и, как ни странно, даже нужно: в цене уступят.

– Турфирмы выдают своим клиентам флаеры на скидку до 50%. Но знатоки ювелирного шопинга советуют обходить магазины, в которые возят организованные тургруппы, – говорит Александр Шабуркин, директор аналитического агентства Rough&Polished. – Характеристику камня нужно проверить: попросить ещё раз взвесить и измерить штангенциркулем.

Зато с гарантией

Более половины всех камней в мире продают в бельгийском Антверпене и начинают прямо на железнодорожном вокзале. Сразу за ним располагается Алмазный квартал. На 20 000 квадратных метров – сотни магазинов, огранщиков и ювелирных мастерских.

– И за пределами квартала есть магазины со скидками в половину стоимости. Если вас не сопровождает эксперт, покупайте бриллианты с сертификатами GIA, Геммологического института Америки, – советует Шабуркин. – В Европе дороже, чем в Израиле, но и гарантий качества здесь больше. За 2000 евро можно найти достойное помолвочное кольцо с бриллиантом приличной фирмы – Pelugi или Baskania fine Jewellery.

Сокровища Македонского

В первом веке до нашей эры Александр Македонский привез первый алмаз из Индии в Европу. Самые известные в истории алмазы были найдены в легендарных копях Голконды. И сейчас в Индии имеется коренное и несколько россыпных месторождений алмазов, добыча которых незначительна. При этом Индия является крупнейшим потребителем алмазного сырья, которое ввозится из Якутии или Африки, и самым крупным мировым центром алмазной огранки. Вся гранильная отрасль ориентирована на экспорт: алмазы гранятся и вывозятся из страны. Но развивается и внутренний рынок и даже "бриллиантовый туризм": одна из ювелирных фирм, Sunny Diamond открыл турпункты в Лондоне, Кельне и еще нескольких городах. Как сообщил гендиректор фирмы Rough&Polished, "существует огромная разница в ценах на бриллианты Индии и за ее пределами: аналогичный набор с бриллиантами за рубежом будет стоить порядка 15 тысяч евро, а в Индии – 3 тысяч евро". Туристы могу купить неплохо и недорого бриллианты на Коннат-Плейс в центре Нью-Дели и в Мумбаи, где тоже достаточно ювелирных магазинов. В Дели существует “русский” рынок на Яшвант Плейс, который пользуется недурной репутацией.

Сафари на бриллианты

Месторождения африканских алмазов находятся в Ботсване, Анголе, Намибии и ЮАР – именно в эти страны, а в основном, в ЮАР, ездят за экзотикой и драгоценными камнями выходцы из стран СНГ и Восточной Европы. Город Кимберли в центральной части ЮАР, давший название кимберлиту и одноименным трубкам, стал родиной "Де Бирс" - компании, придумавшей миф вечного камня как "главного доказательства любви". Недалеко от Претории, столицы ЮАР, в одной из шахт был найден самый крупный в мире алмаз Куллиан, - сейчас там есть одноименный городок с множеством ювелирных магазинов и лавочек, где продаются камни. Ну, и прямо на месте для выбранного вами бриллианта могут подобрать оправу из белого или желтого золота и подогнать точно по размеру. И за кольцо с небольшим камнем могут запросить 300 долларов. Но, конечно, нелишне повторить, что лучше приобретать камень или украшение, если вы сами не разбираетесь в них, находясь в компании знающего человека.

Россия – щедрая душа

Несколько дней назад президенту Путину показали редкий розовый алмаз из Якутии и доложили: в 2017-м добыли 40 млн каратов алмазов. Неудивительно, что в этот российский регион едут за драгоценностями и звёзды, и обычные покупатели.

– Недавно в Якутию начали возить "бриллиантовые туры". Они бесплатны, если вы покупаете украшений минимум на 200 тыс. рублей. При этом бриллиант в полкарата размером 4–4,5 мм стоит от 300 тыс., а за 100 тыс. можно купить камешек поменьше. Зато подлинность его будет гарантирована, – комментирует Шабуркин. В Якутии вообще много чего можно приобрести, кроме ювелирных изделий: меха, теплые одеяла - вдвое дешевле, чем в Москве. Если это интересно, если хочется прокатиться по реке Лене до Ленских столбов, поесть строганины, - добро пожаловать в Якутию.



